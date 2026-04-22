齊藤なぎさイメージモデル『Chapun（シャプン）』より、1日あたり約55円で“ずーっと可愛い”をキープできる待望のマンスリーレンズが新登場！

PIA株式会社

PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原 博道）は、齊藤なぎささんイメージモデルのカラーコンタクトレンズブランド『Chapun（シャプン）』より、1ヶ月間お気に入りの瞳を楽しめるマンスリーシリーズを2026年4月28日（火）に発売いたします。

商品特長

待望のマンスリーレンズが登場！

Chapunシリーズ人気カラー「ずるモテベージュ」や盛れる細フチレンズ「きらゆめブラウン」など、かわいくなれること間違いなしの4カラーがマンスリーとして登場しました。

Fixing lens 回らない太フチ水光レンズ

ときとめブラウン・ときとめグレーは、回らないFixing lens。

レンズ下方に厚みがあり、重みで回らないズレにくさを追求した特殊設計で、水光のきらめきを下でしっかり固定します。

※レンズが所定の位置に戻りやすい設計です。全く回転しないことを保証するものではありません。

※レンズの装用感・固定にかかる時間には個人差がございます。

※ハイライトを下側にしてご装用ください。

※回らない水光レンズは「ときとめブラウン」「ときとめグレー」の2カラーです。

※特殊設計技術には個人差があり、不具合対応の対象外となります。



1日あたり約55円※

大きさもデザインもワンデーと同じでありながら、1日あたり約55円（税込）で1ヶ月ずーっとかわいいをキープできます。

※30日間使用時

新商品概要

ずるモテベージュ

DIA:15.0mm／着色直径:14.5mm

黒太フチ白っぽベージュでつくる夢中にさせちゃうずるモテレンズ

きらゆめブラウン

DIA:14.5mm／着色直径:14.0mm

くっきり細フチときらめくちゅるんブラウンであどけなさあふれるばぶみレンズ

ときとめブラウン

DIA:14.5mm／着色直径:14.0mm

【Fixing lens】

極太フチと甘あまブラウンのカワイイ続く回らない盛れ水光レンズ

ときとめグレー

DIA:14.5mm／着色直径:14.0mm

【Fixing lens】

極太フチとしずくグレーのカワイイ続く回らない盛れ水光レンズ

マンスリーレンズ発売記念！モニター募集キャンペーン開催！

『Chapun』マンスリーレンズ発売を記念して、ご自身のSNSアカウントにてレビュー投稿いただける方に4月28日（火）発売のマンスリーレンズ全4色を各1箱ずつプレゼントいたします。

たくさんのご応募お待ちしております！

応募方法

公式Instagramアカウント（＠chapun.official(https://www.instagram.com/chapun.official/)）にてお知らせいたします。

賞品

4月28日（火）発売のマンスリーレンズ全4色を抽選で20名様にプレゼント（1度数のみ選択可能）

公式HP・SNS

公式HP：https://www.chapun.jp/

公式X：https://x.com/chapun_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/chapun.official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@chapun.official

商品概要

【1month】

商品名：Chapun 1month（シャプン ワンマンス）

価格：1,650円 税込（2枚入り)

カラー：全4色

レンズ：BC8.7mm DIA14.5mm/15.0mm

含水率：38％

使用期間：終日装用、1ヶ月交換

度数：±0.00D（度なし）、 -0.75D~-5.00D（0.25D刻み）、 -5.50D~-8.00D（-5.50D以上は0.50D刻み）

販売名：ハイドロンマンスリー/PVマンスリー

承認番号：22900BZX00215000/30500BZI00045000

販売ルート：WEB販売店、コンタクト専門店、雑貨ショップなどの店舗にて順次販売開始

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。

※「Chapun（シャプン）1MONTH」は1DAYタイプの「Chapun（シャプン）」と同じカラー名での販売となりますが、それぞれ含水率が異なっておりますため発色や装用感等に違いがございます。

取扱い販売店

LILY ANNA 公式ショップ：https://www.lilyanna.jp/c/brand/chapun/chapun1month

LILY ANNA 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/lilyanna/chapun-1month-2set/

LILY ANNA Yahooショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lilyanna/cpm2-2.html

LILY ANNA Qoo10店：https://www.qoo10.jp/g/1196816334

LILY ANNA Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?k=Chapun+%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC&me=[…]mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss(https://www.amazon.co.jp/s?k=Chapun+%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC&me=A3IDK4I1SFXGI8&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss)



クイーンアイズ：https://www.queen-eyes.com/

ホテラバ：https://hotellovers.jp/

モアコンタクト：https://morecon.jp/

※他販売店各社

ブランドコンセプト

かわいいは私のもの！

憧れたのは大好きに囲まれるキラキラな世界。

どんな時もおもいっきりキュートで可愛くなくっちゃ！

ずるいぐらい可愛くいよう。

だってかわいいは私のもの！

齊藤なぎささんプロフィール

2017年指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「＝LOVE」のメンバーとしてデビュー。2023年1月に卒業。在籍中の2022年4月MBS／TBSドラマイズム『明日、私は誰かのカノジョ』への出演が話題となり、女優としても注目を集めた。

グループ卒業後、映画「恋を知らない僕たちは」ではヒロインを務め、テレビ朝日「私たちが恋する理由」、映画「あたしの！」など、女優として活躍の場を広げており、大人気漫画の実写版【推しの子】では星野ルビー役を務めた。

会社概要

社名： PIA株式会社

本社所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー10F

代表：代表取締役 見原 博道

事業内容：コンタクトレンズ事業/医療機器製造販売業/Eコマース事業

URL：http://www.pia-corp.co.jp/