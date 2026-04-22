卓球のバタフライ　「健康経営優良法人2026」に認定

株式会社タマス

「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマスは、経済産業省と日本健康会議が共同で選出する「健康経営優良法人認定制度」において、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」にも認定されており、2年連続での認定となります。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

※健康経営優良法人認定制度についてはこちら(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)

近年、健康経営優良法人の申請・認定数は増加しており、多くの企業が従業員の健康増進、働きやすい職場づくりを経営的な視点から推進しています。この情勢の中、当社においても安全衛生委員会を中心に、従業員の健康増進に向けた取り組みを進めています。

■「健康経営優良法人2026」認定理由となった取り組み事例

・ストレスチェックの集団分析

・高ストレス者への面談勧奨

・衛生講習会の実施

・残業・有休取得状況の確認

・健康診断の受診状況確認・勧奨

・心と体の健康相談窓口の勧奨

・健康増進イベントの実施

・健康をテーマとした従業員への情報提供

当社は引き続き、経営的な視点で社員の健康管理を増進し、社員一人ひとりが健康でいきいきと働ける環境づくりに取り組むとともに、健康経営の推進により、社員の健康増進と企業の持続的な成長を両立させ、社会に貢献できる企業を目指していきます。

株式会社タマスについて

東京都杉並区の本社ビル

1950年に卓球の全日本チャンピオン田舛彦介が「もっと良い卓球用具を作りたい、自らの手で理想の用具を作りたい」との思いから創業した卓球用品の総合メーカーです。

近年では、卓球用品の製造・販売にとどまらず、Open the Worldを合言葉に「卓球を通じて世界をもっと幸せにする」ため、卓球の普及活動にも力を注ぎ、2025年4月より卓球日本男女代表のオフィシャルサプライヤーを務めています。

ブランド名のバタフライ(https://www.butterfly.co.jp/)には「選手を花にたとえるならば、私たちはその花に仕える蝶でありたい」という思いがこめられ、メイド・イン・ジャパンを体現する品質の高さで198の国や地域に普及し、世界卓球出場選手の半数以上に使用されています。