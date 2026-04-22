オートクチュールフレグランスコレクション「アルマーニプリヴェ」のPOPUP開催新作「オランジュメディテラネ」を含むコレクションや限定品を展開

日本ロレアル株式会社

アルマーニ ビューティのオートクチュール フレグランス コレクション「アルマーニ プリヴェ」のPOPUPを2026年4月29日(水・祝）～2026年5月5日(火・祝）の期間中、阪急うめだ本店2階きれいきれいスタジオにて開催いたします。

「アルマーニ プリヴェ」はジョルジオ・アルマーニ氏が親しい友人へギフトとして贈るためのプライベートコレクションから始まりました。オートクチュールのドレスのように、香り、パッケージ、ボトルデザインの全てにジョルジオ・アルマーニ氏のこだわりが凝縮された芸術そのものであるこのコレクションは、まとう人をアルマーニの美しく洗練された香りの世界へといざないます。

POPUPでは、2026年3月20日（金）より新しくコレクションに加わる「アルマーニ プリヴェ オランジュ メディテラネ」を含む「アルマーニ プリヴェ」の各種フレグランスを取り扱います。また、関西エリアでは本POPUP限定で、トップセラーの香り「ユーロン」をバス＆ボディーアイテムに昇華させた「アルマーニ プリヴェ ユーロン シャワー ジェル」と「アルマーニ プリヴェ ユーロン ボディー ローション」が持ち運びに便利なトラベルサイズ（各50mL）でセットになった「アルマーニ プリヴェ ユーロン バス＆ボディセット」と、「アルマーニ プリヴェ」の人気の香り4種のミニサイズ（各7.5mL）がセットになった「アルマーニ プリヴェ セット」を販売いたします。

「アルマーニ プリヴェ」のトップセラーである「ユーロン」は中国の雲南地方の茶畑をイメージした、スモーキーとシトラスのコントラストが美しいフレッシュな香りです。ブラックティーとグリーンティーの2種のティーノートを併せることにより、ティーノートの特徴を際立たせながらコントラストの効いた香りを表現しています。ブラックティーのスモーキーさは雲南地方の山々の霞みを連想させ、グリーンティーときらめく柑橘の香りはフレグランスを爽やかに整え、雲南地方の山々の雪を頂いた山頂を連想させます。

シャワージェルは、とろけるようなテクスチャーできめ細やかな泡が肌を爽やかに包み込みます。シャワージェルとしてだけではなくハンドソープとしてもお使いいただけます。ボディーローションは、軽やかでシルキーなエマルジョンで、グリーンティーとブラックティーの香りのブレンドが、ホワイトティー*1やシアバター*2、グリセリンの保湿成分と共に、肌に爽快感と潤いをもたらします。旅行先や出張先、スポーツジムなどでも使いやすいトラベルサイズ（各50mL）がセットになって登場します。

「アルマーニ プリヴェ セット」は、人気の「ユーロン」、「ベチバー ディベール」、「ピヴォワンヌ スジョ」、「サンタル ダン シャ」の4つの香りのミニサイズ（各7.5mL）がセットになっており、「アルマーニ プリヴェ」の人気の香りを色々試してみたい方におすすめです。

POPUP概要

【場所】阪急うめだ本店2階きれいきれいスタジオ

【会期】 2026年4月29日(水・祝）～2026年5月5日(火・祝）

【特典】「アルマーニ プリヴェ」のフレグランス（100mLサイズ）をお買い上げのお客様に、

「アルマーニ プリヴェ」のミニサイズ（7.5mL）を１つ差し上げます。

香りは３種類よりお選びいただけます。

※全て数に限りがございます。なくなり次第終了。

製品情報

■2026年3月20日（金）新発売

シチリアの春、朝日で鮮やかな黄金色に染まるシトラスのきらめく香り

【製品名】アルマーニ プリヴェ オランジュ メディテラネ（オード トワレ）

【価格】50mL23,540円（税込）/100mL33,990円（税込）

■トップセラー

中国の雲南地方の茶畑をイメージした、スモーキーなブラックティーと、

朗らかなグリーンティーの香り

【製品名】アルマーニ プリヴェ ユーロン（オード トワレ）

【価格】50mL23,540円（税込）/100mL33,990円（税込）

■POPUP限定製品（関西エリアにおいて）

【製品名】アルマーニ プリヴェ ユーロン バス＆ボディセット

【価格】5,500円（税込）

【内容】アルマーニ プリヴェ ユーロン シャワー ジェル 50ml

アルマーニ プリヴェ ユーロン ボディー ローション 50mL

【製品名】アルマーニ プリヴェ セット

【価格】15,840円（税込）

【内容】アルマーニ プリヴェ ユーロン

アルマーニ プリヴェ ベチバー ディベール

アルマーニ プリヴェ ピヴォワンヌ スジョ

アルマーニ プリヴェ サンタル ダン シャ

各7.5mL

※表示価格は、全て希望小売価格です。

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