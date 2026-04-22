【新製品】シェーファー代表作「Legacy（レガシー）」に、華やかなバイカラーが新登場

ダイヤモンド株式会社

アメリカ発祥の高級筆記具メーカー「SHEAFFER（シェーファー）」の日本正規総輸入代理店であるダイヤモンド株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区、代表：柴田謙一）は、シェーファーのDNAを継承する「Legacy（レガシー）」コレクションより、新商品「レガシーブラック＆クロームGT」の万年筆およびボールペンを、2026年4月22日（水）に発売いたします。

URL:https://diamond.gr.jp/brand_dia/sheaffer/2026/04/22/news_260422/

「レガシー」コレクションは、両端が丸みを帯びたシガーシェイプのボディフォルムと、クラフトマンシップが息づく高級感あふれるブラックラッカー仕上げのボディが特徴で、万年筆は製造が技術的に難しいインレイニブ構造を採用しており、これはペン先を軸に埋め込むことで筆圧をかけてもブレず、インクの流れが安定する構造です。

商品詳細

2025年にセンセーショナルな復活を遂げ、話題をさらったシェーファー「レガシー」に、さらにラグジュアリーに発展したバイカラーの「ブラック＆クロームGT」が新たにラインアップされます。

クリップやリング、トリムパーツと、レガシーを象徴する特徴的なインレイニブには、14KゴールドでPVDコーティングされたステンレスを採用。ゴージャスな印象を持たせつつ、キャップのクロームプレート、ボディのブラックラッカーと見事に調和し、華やかさを漂わせます。筆記仕様は万年筆のF・M、ボールペンから選択可能。従来品と同じく本革ペンシース付属のスペシャルボックス仕様となりますので、大切な方へのプレゼントにもお薦めです。

シェーファー レガシー ブラック＆クロームGT 万年筆／ボールペン

販売開始：2026年4月22日（水）

＜万年筆＞

商品価格：41,800円（税込）

ペン先 ：ステンレス 細字（F）/中字（M）

材質 ：胴軸／真鍮（ラッカー仕上げ）、キャップ／真鍮+クロームプレート

サイズ ：軸径 13mm×長さ 139mm（収納時）

重量 ：43g

仕様 ：両用式

付属 ：コンバーター、ペンシース

生産国 ：中国

＜ボールペン＞

商品価格：24,200円（税込）

材質 ：胴軸／真鍮（ラッカー仕上げ）、キャップ／真鍮+クロームプレート

サイズ ：軸径 12mm × 長さ 138mm（収納時）

重量 ：35ｇ

仕様 ：回転式

付属 ：ペンシース

生産国 ：中国

SHEAFFER（シェーファー）とは

シェーファーは、アメリカ合衆国アイオワ州フォートマディソンで、父親と宝石店を経営していたウォルター・A・シェーファーが1913年に設立した筆記具ブランドです。空気圧を利用してインクを吸入する「タッチダウン式」、ペン先から細い金属製のチューブを出して吸入する「スノーケル」など画期的な機能を持つ万年筆を次々と開発。また首軸とペン先が一体となった「インレイニブ」など独自のスタイルを生み出しました。リチャード・ニクソン元大統領やロナルド・レーガン元大統領が愛用したことでも知られています。

URL：https://diamond.gr.jp/brand_dia/sheaffer/

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公式オンラインショップ：https://pellepenna-penshop.com/collections/sheaffer_new