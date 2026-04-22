京王エージェンシーが国際工科専門職大学と産学連携を開始。新宿を舞台に、学生がDOOHを使った地域活性化企画に挑戦！

株式会社 京王エージェンシー

株式会社京王エージェンシー（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：中瀬真実、以下「当社」）は、 国際工科専門職大学※（学長：村上憲郎 元Google米国本社副社長）との産学連携プロジェクトを2026年4月より開始いたしました。当社は、国際工科専門職大学が実施する授業科目「地域共創デザイン実習」において、「再開発が予定されている新宿駅周辺エリアの魅力が高まるDOOHを使った地域活性化」をテーマとして提供し、学生がこのテーマに基づく企画を立案します。この連携を通じて、当社は地域社会の発展と次世代人材の育成に貢献してまいります。

DOOH：Digital Out of Homeの略称。街頭や駅などの公共空間に設置されたデジタルサイネージを活用した広告メディアのこと。

オリエンテーションで学生にテーマの説明をする当社社員学生の質問に当社社員がビジネス視点で回答

連携の背景

(1) 目的と地域貢献への想い

新宿駅周辺は、1日約300万人の乗降客数を誇る世界最大級のターミナル駅を中心に多様な人々が行き交う都市拠点となっており、にぎわい創出や回遊性向上など地域の価値をさらに高める取り組みが求められています。当社は、新宿というまちを舞台と捉え、学生に学びの機会を提供します。単なる理論に留まらずビジネスとして実現可能な活性化企画の立案を共創することで、新宿を拠点とする企業として、京王グループの未来をひらく挑戦の場である新宿において、新たな価値創出と地域活性化に貢献することを目指します。

(2) 企業ビジョンとの連動

当社は、企業ビジョン「Advancing Together, Creating Together. ともにすすむ、ともにつくる。」を掲げています。国際工科専門職大学という新たなパートナーとともに、今を変えるチャレンジを続け、未来を切り拓いていく姿勢を体現してまいります。

連携内容

(1) 概要

本プロジェクトは、国際工科専門職大学の2年生約80名が参加し、2026年4月から7月までの約4ヶ月間にわたり実施されます。 週1回行われる「地域共創デザイン実習」の授業において、学生は数名のチームに分かれ、「再開発後の新宿に集まる生活者」の行動仮説に基づいたDOOH活用企画を立案します。

(2) スケジュール

当社は以下のスケジュールで実習に参画致します。

・2026年4月：オリエンテーション

テーマの詳細について、広告ビジネスの仕組みや最新のDOOH技術に触れながら説明を行います。

・2026年5～6月：進捗レビュー会・中間報告会

レビュー会や中間報告会の場で、企画の実現可能性やビジネス視点でのフィードバックを行い、学生のアイデアをブラッシュアップします。

・2026年7月：最終報告会

最終報告会にて、最優秀プランの選出を行います。

【参考１】株式会社京王エージェンシーについて

「すべての人を、最高のアイデアで、幸せにする。」という企業理念のもと、広告事業はもとより、広告の枠を超えたコミュニケーション全般に及ぶ先進的な商品、サービスを提供する総合広告会社です。

社名：株式会社京王エージェンシー

代表者：代表取締役社長 中瀬真実

本社：東京都新宿区西新宿２丁目４番１号 新宿NSビル23階

設立：1986年12月

事業所：本社、フォトスタジオ、聖蹟桜ヶ丘分室、笹塚広告センター、多摩広告センター

事業内容：総合広告代理業、サイン＆スペースデザイン、媒体管理業務

URL：https://www.keio-ag.co.jp/

【参考２】国際工科専門職大学（東京・大阪・名古屋）について

元Google米国本社副社長の村上憲郎を学長として、“世界直結”テクノロジーとエンタテインメントの新大学「国際工科専門職大学」が2027年4月に開学予定(認可申請中)。世界基準の企業と連携し、グローバル思考・視点で国内外に活躍するプロフェッショナルを輩出します。

指導陣には、IBM、TOYOTA、任天堂、NTT、バンダイナムコスタジオ、カプコン・・・業界トップ企業、 グローバル企業出身の実務家教員がそろいます。学生全員が超・長期インターンシップも行い、これからの産業界や社会のニーズに応える高度な実践力や応用力が身につきます。

名称：国際工科専門職大学

代表者：学長 村上 憲郎

所在地：東京都新宿区西新宿1-7-3 総合校舎コクーンタワー（東京キャンパス）

URL：https://www.iput.ac.jp/

※ 東京国際工科専門職大学・大阪国際工科専門職大学・名古屋国際工科専門職大学が統合し、

より世界基準の学びを加速させた新大学「国際工科専門職大学」として2027年４月に開学予定。認可申請中。

【お問い合わせ】

株式会社京王エージェンシー 事業戦略部

（担当：波多野・山中・秋山）

TEL：03-3348-8610