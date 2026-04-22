永和システムマネジメントと福井コンピュータホールディングス、「FUKUMACHI AIサミット2026」を5/28（木）に共同開催

株式会社永和システムマネジメント

株式会社永和システムマネジメント（本社：福井県福井市、代表取締役社長：平鍋 健児）と、福井コンピュータホールディングス株式会社（本社：福井県福井市、代表取締役CEO：佐藤 浩一）は、2026年5月28日（木）、福井大学の全面協力のもと、生成AIの業務活用をテーマにしたカンファレンス「FUKUMACHI AIサミット2026 ～福井の産学で探る生成AI業務活用の最前線～」を共同開催いたします。

本サミットは、福井駅前の新ランドマーク「FUKUMACHI BLOCK」内の両社オフィスを会場とし、地元の経営層、DX担当者、技術者、学生が一堂に会するオンサイト開催限定のサミットです。

開催背景

生成AI技術が急速に進化する一方で、地方企業の現場では「具体的にどう実務に組み込むか」「導入したが上手くいかない」といった課題に直面しています。

本サミットでは、アジャイル開発をリードする永和システムマネジメントと測量・土木・建築CADのパイオニアである福井コンピュータグループ、そして最新研究を担う福井大学がタッグを組み、綺麗な成功事例だけでなく、試行錯誤の中で得られた「失敗の知見」までをオープンに共有します。福井のAIリテラシーを底上げし、組織の垣根を越えた新たなビジネスの繋がりを生み出すことを目的としています。

開催概要

タイムテーブル

- 日時：2026年5月28日（木） 13:30 - 18:00（受付開始 13:00）- 会場：FUKUMACHI BLOCK（福井県福井市中央1丁目3番5号）Visionary Hub Fukui（福井コンピュータホールディングス）13階Agile Studio Park FUKUI BASE（永和システムマネジメント）8階- 参加費：無料- 定員：50名（先着順）- 主催：福井コンピュータホールディングス株式会社 ／ 株式会社永和システムマネジメント- 協力：福井大学[表: https://prtimes.jp/data/corp/28561/table/31_1_a1e8ff2c8c7991ba896104182733ac78.jpg?v=202604221251 ]

セッションの内容やタイムテーブルなどは、イベントサイトにて最新の情報をご参照ください。

登壇者プロフィール

朝比奈 ゆり子 氏

パーソルテンプスタッフ株式会社



外資系プロジェクトマネジメントソリューションベンダーにてプロダクト開発、導入を中心に担当。外資系ITセキュリティ会社2社でコーポレートIT部門のリーダーシップを執った後、総合人材サービスのパーソルグループ（パーソルキャリア、パーソルイノベーション、パーソルホールディングス）にてデジタル変革を推進。パーソルテンプスタッフ執行役員CIO。



2024年度（第42回）IT賞（マネジメント領域）受賞、第9回HRテクノロジー大賞人的資本経営部門優秀賞、JAPAN HR DX AWARDS 2024特別賞 受賞。



朝比奈ゆり子 登壇・掲載情報 | TECH DOOR（テックドア）(https://techdoor.persol-group.co.jp/contents/4848/)



坂井 俊介 氏（福井大学）

佐藤 浩一（福井コンピュータホールディングス株式会社 代表取締役CEO）

平鍋 健児（株式会社永和システムマネジメント 代表取締役社長）

岡島 一樹（株式会社永和システムマネジメント）

山岸 卓矢（福井コンピュータ株式会社）

参加方法

本イベントは無料ですが、事前登録が必要となります。以下の申込サイトよりお申し込みください。

＜申込ページ＞

https://agile-studio.connpass.com/event/388827/

運営会社概要

株式会社永和システムマネジメントの概要

会社名：株式会社永和システムマネジメント

設立年月日：1980年8月11日

本社所在地：福井県福井市問屋町3丁目111番地

代表取締役社長：平鍋 健児

Webサイト：https://esm.co.jp/

Agile Studio Webサイト：https://www.agile-studio.jp/

福井コンピュータホールディングス株式会社の概要

会社名：福井コンピュータホールディングス株式会社

設立年月日：1979年12月17日

本社所在地：福井県福井市高木中央1-2501

代表取締役CEO：佐藤 浩一

Webサイト：https://hd.fukuicompu.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社永和システムマネジメント

担当：岡島・川西

お問い合わせ窓口：ap-info@esm.co.jp