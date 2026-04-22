【sloggi】2026年のゴールデンウィークは4月29日（水）から！荷物を減らして、心まで軽く 旅を快適にする軽やかインナーが登場

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社

https://jp.triumph.com/sloggi

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：アンドリュー・ブバラ）は、sloggi（スロギー）より、春の旅行シーズンに向けた新提案として、今季リニューアルした人気シリーズ「ZERO Feel(R) COTTON（ゼロフィール(R) コットン）」を中心に展開しています。

移動も多く、荷物も増えがちな春の旅。

できるだけ軽く、でも快適さは妥協したくない。

そんなニーズに応えるのが、軽やかでストレスのない着ごこちと、持ち運びやすいコンパクトさです。

今シーズン新たに進化した「ZERO Feel(R) COTTON」は、オーガニックコットン混素材を使用し、肌にやさしい着ごこちと軽やかなフィット感を両立したシリーズです。今回のリニューアルでは、ナチュラルな風合いのリブ素材を採用し、よりデイリーに使いやすいデザインへと進化しました。

肌あたりも滑らかな縫い目のない設計により、肌に優しくフィットし、長時間の移動でも肌ストレスを感じにくく、さらっとしたタッチで旅先でも快適に過ごせます。

また、コンパクトに折りたためるため、荷物を最小限に抑えたい旅行シーンにも最適です。観光や移動、ホテルでのリラックスタイムまで、さまざまなシーンで快適に着用できます。旅先での着替えストレスを軽減する、新しいインナーの選び方です。

店頭では、同シリーズのバリエーションも展開しており、シーンや好みに応じて選ぶ楽しさも広がります。

荷物を減らすことは、旅の自由度を上げること。

この春は、軽やかで心地よいインナーとともに、新しい旅へ。

商品概要

・オーガニックコットン混素材でやさしい肌ざわり

・吸水速乾性があり、長時間の移動でも快適

・縫い目のない設計で肌あたりがなめらか

・軽くコンパクトに折りたため、持ち運びに便利

・取り外し可能なパッドで自然なバストライン

こんなシーンにおすすめ

・春の旅行や出張

・長時間の移動（新幹線・飛行機）

・ホテルでのリラックスタイム

・ちょっとそこまでのお出かけ

カラー・サイズ・価格

＜カラー＞ブラック、レモン、コーヒーシュガー、グレー、フレンチヌード、ブルーコーラル

＜サイズ＞N-Top：S-3L、Bralette：S-LL、BV：M-LL、Hipster：M・L、Maxi：M-3L

＜価格＞ N-Top/\4,180～、Bralette/\4,620～、BV/\6,930、ショーツ/\2,200～

発売時期・取扱店舗

2026年3月4日（水）発売 ・全国のトリンプ店舗・公式オンラインストア

https://jp.triumph.com/sloggi

About sloggi （スロギーとは）

sloggi（スロギー）は “We liberate true comfort” をテーマに、

着る人の毎日をここちよく、自由にするブランドです。

肌に触れる軽さ、締めつけのないフィット、気分に寄り添うカラー。

軽くてやさしい着ごこちと、心地よいシンプルさを通して、

自分らしく生きる人に、自由さを感じる毎日を届けます。