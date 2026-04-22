「１０個のルールで覚える！『財務分析』入門講座」と題して、合同会社ヒューマンパワー・リサーチ 代表取締役社長 森 真一氏によるセミナーを2026年5月22日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

たった１０のルールを知るだけで財務分析がこんなにわかる！

１０個のルールで覚える！『財務分析』入門講座

～今さら人には聞けない財務分析の方法を平易に解説～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26234

[講 師]

合同会社ヒューマンパワー・リサーチ 代表取締役社長 森 真一 氏

[日 時]

２０２６年５月２２日（金） 午後１時～５時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[入門者に最適！セミナー受講の３つの効果]

１．財務分析の目的が理解できます。

２．財務分析の方法が習得できます。

３．ライバル会社との比較分析も習得できます。

[重点講義内容]

財務分析と聞いても何だか難しそうでよくわからない。そんな悩みをお持ちではないでしょうか？

仕事の大半がＡＩに置き換わっていく未来では、企画・提案等の「考える仕事」だけが人間に残されたものになっていきます。これからのビジネスパーソンにとって「考える仕事」で成果を出すためには経営センスを磨くことが重要となり、財務分析のスキルはまさに必須と言えます。

本セミナーでは債権回収のプロとして本当に使える財務分析を体験してきた講師が、とにかくわかりやすいことに重点を置き解説します。また、講義ばかりではなくワーク（計算演習）を通して実践的に学べます。



１．【ルール１.】決算書の基本を習得（財務三表の確認）

・貸借対照表（ＢＳ）

・損益計算書（ＰＬ）

・キャッシュフロー計算書（ＣＦ）



２．【ルール２.】財務分析の目的を知る



３．【ルール３.】財務分析の５つの観点を知る



４．【ルール４.】収益性分析の掟（代表的な４つの指標）

・売上高総利益率

・売上高営業利益率

・ＲＯＥ（自己資本利益率）

・ＲＯＡ（総資本経常利益率）

・【練習問題】



５．【ルール５.】安全性分析の掟（代表的な４つの指標）

・自己資本比率

・流動比率

・手元流動性比率

・ＩＣＲ（インタレスト・カバレッジ・レシオ）

・【練習問題】



６．【ルール６.】活動性分析の掟（代表的な４つの指標）

・総資本回転率

・固定資産回転率

・売上債権回転率

・売上債権回転期間

・【練習問題】



７．【ルール７.】生産性分析の掟

・労働生産性

・【練習問題】



８．【ルール８.】成長性分析の掟

・売上高伸び率

・【練習問題】



９．【ルール９.】計算力をつける（１４個の財務分析計算演習）



１０．【ルール１０.】ライバル会社との比較分析の掟（比較分析ワーク）



１１．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。