BE:FIRST・MANATO＆SOTA、Aile The ShotaとShowMinorSavage新曲「ROMEO」制作秘話を語る。ラジオ初オンエアも！

株式会社J-WAVEBE:FIRST・MANATO、Aile The Shota、BE:FIRST・SOTA

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週土曜24:00～25:00に放送中の番組『MILLION BILLION』（ナビゲーター：BE:FIRST）。BE:FIRSTがネクストステージへと突き進むべく、いい音楽と出会い、注目の音楽やカルチャーを深掘りしていくプログラムです。

4月25日（土）のオンエアは、BE:FIRSTのMANATO、SOTAが担当。4月のメッセージテーマ「新発見！新体験！」をめぐるトーク、後半にはゲストにAile The Shotaを迎えたスペシャルトークの二部構成でお届けします。

前半では、「新発見！新体験！」をテーマに、最近出会った人やハマっている作品、思わず人にすすめたくなるモノ・コトについてMANATO、SOTAがトーク！ リスナーから届いた“新生活の発見”にまつわるメッセージも紹介しながら、２人のプライベートなエピソードも。

そして後半からは、2ndアルバム『REAL POP 2』をリリースし、全国ツアーを展開中のAile The Shotaが登場。MANATO、SOTA、Aile The Shotaの3人によるユニット・ShowMinorSavageの新曲「ROMEO」を深掘りします。

「ROMEO」は、3月開催の大型音楽プロジェクト「D.U.N.K.」で初披露され、注目を集めた1曲。番組では、楽曲制作の裏側を語るほか、“その日のうちに全体像が見えた”というスピード感あふれる制作過程や、3人が「過去1くらいの満足感」と振り返る手応えについても明かします。

そして番組内では、新曲「ROMEO」のラジオ初オンエアも！

ぜひお聴きください。

放送はradikoのタイムフリー機能にて、オンエアから1週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

4月25日（土）： https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260426000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260426000000)

また、番組のポッドキャストでは、ここでしか聞けない特別版のエピソードを配信！ 放送とあわせてこちらもぜひお楽しみください。

▼J-WAVE Podcast『MILLION BILLION』

https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/17111e6d-de18-4547-88a3-d323999400f3/

【番組概要】

番組名：『MILLION BILLION』

放送局：J-WAVE（81.3FM）

放送日時： 2026年4月25日（土）24:00～25:00

ナビゲーター：BE:FIRST・MANATO、SOTA

ゲスト： Aile The Shota

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/millionbillion/

番組X：https://x.com/MILLIBILLI813

番組Podcast：https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/17111e6d-de18-4547-88a3-d323999400f3/

番組ハッシュタグ：#ミリビリ