2026年で85周年！「おさるのジョージ」×Cake.jpコラボクッキー缶を4月22日より再販売開始

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、2026年に85周年を迎えた「おさるのジョージ」（H．A．レイ 原作・M．レイ 原作・渡辺茂男 訳・福本友美子 訳、出版社／岩波出版）とコラボレーションしたオリジナルクッキー缶を、2026年4月22日（水）より再販売します。

「おさるのジョージ」・Cake.jp コラボレーションオリジナルクッキー缶販売ページ

https://cake.jp/item/3418014/

2026年で85周年を迎えた人気キャラクター「おさるのジョージ」 。

レイ夫妻が1941年に発表した絵本「ひとまねこざる」を原作とする、世界中で愛される人気キャラクターです。

好奇心旺盛なこざる「ジョージ」と、保護者のように見守る「黄色い帽子のおじさん」との日常を描いた物語で、ジョージがさまざまな出来事に出会いながら成長していく姿が多くの子どもたちに親しまれてきました。絵本シリーズをはじめ、テレビアニメや映画など幅広いメディアで展開されています。

85周年を記念して、Cake.jpでは特別にコラボレーションオリジナルクッキー缶を4月22日（水）より再販売します。

Cake.jpの「お子様もご家族もいっしょに美味しく召し上がってほしい」という想いから、『おさるのジョージ』とのコラボレーションが実現しています。原材料にもこだわり、中に入っているクッキーは「小麦・卵・乳」不使用です。小さなお子様に寄り添った商品を目指し、保存料、香料、着色料も使用しておりません。「ビーツ」「ほうれん草」「かぼちゃ」味のクッキーは、野菜パウダーを使用していますが、野菜が苦手なお子様も食べやすい味にしています。また、小さいお子様でも食べやすいよう、サクッとした食感にもこだわりました。

当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客様により多くの幸せな時間をご提供してまいります。

商品概要

『おさるのジョージ ドーナツこわい』クッキー缶

価格 ：3,564円（税込）※送料別

商品ページ：https://cake.jp/item/3418014/

フレーバー：

◆合計：38枚

○オリジナル型抜きクッキー（5種）

・ジョージ（プレーン）・・・4枚

・チャーキー（ココア）・・・4枚

・バナナ（かぼちゃ）・・・8枚

・ドーナツ（プレーン）・・・8枚

・数字の1（かぼちゃ）・・・4枚

○スクエア(ビーツ)・・・6枚

○スクエア(プレーン)・・・4枚

※「かぼちゃ」「ビーツ」については、野菜パウダーを使用しておりますが、野菜が苦手なお子さまも食べやすい味にしております。

※Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC ）との商品化契約に基づき、株式会社Cake.jpが製造販売、株式会社Suikosha が販売元の商品です。

おさるのジョージ公式サイト

https://osarunogeorge.jp/

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

ポップアップストアについて

本商品は、JR大宮駅構内「エキュート大宮 ノース tuituiB」にて、初の再販となります。

開催概要

【JR大宮駅 エキュート大宮 ノース tuituiB】

住所：〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630

会期：4月27日(月)～10月25日(日)

営業時間：月～土 8:00～22:00 日・祝 8:00～21:00

絵本コラボクッキー缶商品一覧

https://cake.jp/category/sweets/grilled-sweets/cookie/can-cookie/picturebook-can-cookie/

催事情報一覧

https://event.cake.jp/

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数150万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

従業員数 : 51名（パート、アルバイト含む）

決算期 : 12月

URL : https://corp.cake.jp/

商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート

メールアドレス：support@cake.jp

※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。