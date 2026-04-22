「しまじろう」がフリュープライズに初登場！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、「しまじろう」のアミューズメント専用景品（以下プライズ）を4月下旬より全国のアミューズメント施設に順次投入いたします。

今回、フリューではみんなが大好きな友達「しまじろう」のプライズを初めてご用意しました。第1弾は、思わず近くに置きたくなる“超BIGぬいぐるみ”と、個性豊かな表情がかわいい“マスコット”をラインアップ。さらに5月の第2弾には、お友達の「みみりん」「とりっぴい」「にゃっきい」も加わり、コレクションする楽しさも広がります。年齢や世代を超えて変わらず寄り添う「しまじろう」の世界観をお手元でお楽しみいただけます。

＜「しまじろう」プライズ特徴（4月・5月展開商品）＞

■4月展開商品（全2アイテム）

4月は、高さ約37cmの「しまじろう」が座ってこちらを見つめる『いい子におすわり超BIGぬいぐるみ』が登場。抱き心地はもちろん、存在感も際立ち、本当のお友達のように一緒に過ごせるぬいぐるみです。同月に登場する『しまじろうマスコット』では5種類の表情・しぐさ違いのアイテムをラインアップ。バッグや鍵につけて、大好きな「しまじろう」と日常生活を送ることができます。

『いい子におすわり超BIGぬいぐるみ』（全1種類）『しまじろうマスコット』（全5種類）

■5月展開商品（全2アイテム）

『お友達といっしょマスコット』（全4種類）『いい子におすわりBIGぬいぐるみ』（全2種類）

5月は、「しまじろう」の大切なお友達の「みみりん」「とりっぴい」「にゃっきい」が登場する『お友達といっしょマスコット』を展開予定。全員を揃えて可愛い「しまじろうフレンズ」を集合させたくなる、コレクション性もあるアイテムです。さらに『いい子におすわりBIGぬいぐるみ』は、表情・ポーズの違う「しまじろう」が2種類展開予定。温かみのあるフォルムと、どこに置いてもかわいいお座りポーズで「しまじろう」が寄り添ってくれる癒しのアイテムとなっています。

＜フリュープライズ商品概要＞

[作品名]しまじろう

[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。

[展開アイテム] 4月：『いい子におすわり超BIGぬいぐるみ』

『しまじろうマスコット』

5月：『お友達といっしょマスコット』

『いい子におすわりBIGぬいぐるみ』

[[特設サイト/キャラ広場] http://f-ch.jp/shimajiro_release

※商品情報は展開時期に合わせ順次公開予定

[コピーライト] (C)Benesse Corporation 1988-2026 / しまじろう

[発売元] フリュー株式会社

＜「しまじろう」とは＞

「しまじろう」は、株式会社ベネッセコーポレーションが展開する幼児向け通信教育講座「こどもちゃれんじ」のメインキャラクターで、30年以上にわたり親しまれている“友達”のような存在です。

「しまじろう」を中心に、遊びや学び、日々の小さな成長を描くアニメ『しまじろうのわお！』をはじめ、関連する番組・イベント・教材を通して幅広い世代に支持されています。

≪公式サイト：https://shimajiro.benesse.ne.jp/andshimajiro/≫

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『キャラ広場』 『フリュープライズ』 他はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2229-160b87671c6cddbe77031b409d3a3f4c.pdfフリュー株式会社

2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！」の企業理念のもと、プリントシール、キャラクター・マーチャンダイジング、ゲーム/アニメと、様々な事業を展開しています。