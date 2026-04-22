「ムーミンの世界観を日常に」ELISEより、ムーミンとコラボレーションした鍵盤ハーモニカ専用バッグが新登場
三木楽器株式会社（本社：大阪市、代表取締役：三木俊彦）は、「あったらいいな」を形にする楽器アクセサリーブランド「ELISE」より、北欧フィンランド生まれの人気キャラクター「ムーミン」とコラボレーションした、鍵盤ハーモニカ専用バッグを2026年4月24日（金）に発売いたします。
本商品は、鍵盤ハーモニカをスマートに持ち運べる専用バッグです。軽量で扱いやすく、日常使いはもちろん、通園・通学やレッスンシーンなど、さまざまな場面で活躍します。
やさしいカラーリングとシンプルなフォルムに、ムーミンや仲間たちの愛らしいイラストをあしらい、使いやすさとデザイン性を兼ね備えました。お子さまにも持ちやすく、長くお使いいただけるデザインです。
ラインナップは、やわらかなピンク、落ち着いたグレー、鮮やかなブルーの3色展開。それぞれに異なるキャラクターが描かれており、持つ人の個性をさりげなく引き立てます。
大切な楽器をやさしく守りながら、毎日の持ち運びをより快適に。ムーミンの世界観とともに、音楽のある日常に寄り添うアイテムです。
商品詳細ページ
https://www.mikigakki.com/shop/g/gDZ4570132537843/(https://www.mikigakki.com/shop/g/gDZ4570132537843/)
【ピンク(リトルミイ)】
【グレー(ムーミン)】
【ブルー(スナフキン)】
■ 主な特長
・飽きのこないシンプルなデザイン
・持ち運び時の落下を防ぐファスナー仕様
・内部にはリコーダー用の収納ポケット付き
・鍵盤ハーモニカと楽譜を一緒に収納できるサイズ
・サイドポケットにはネームタグを収納可能
日常使いしやすい落ち着いたデザイン
しっかり閉じられて、必要なものをすっきり収納 ／ ネームタグが入るサイドポケット
■ 商品概要
商品名：鍵盤ハーモニカ専用バッグ ムーミンコラボレーション
ブランド：ELISE（エリース）
発売日：2026年4月24日（金）
価格：3,980円（税込）
材質：ポリエステル
商品サイズ：高さ23cm(取手含まず)×横48cm×奥行8cm
製品の特性上、表記サイズには±1～3mm程度の個体差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ 販売店
三木楽器 DZONE (オンラインショップ) https://www.mikigakki.com/shop/
三木楽器 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/mikidj/
三木楽器 Yahoo！ショップ https://store.shopping.yahoo.co.jp/miki-shop/
■ お問い合わせ
三木楽器 DZONE カスタマーサポート dzone@miki.co.jp
店舗概要
店舗名 ：三木楽器 DZONE (オンラインショップ)
所在地 ：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目10-26 吉川ビル2F 201号
営業時間 ：11:00～18:00
定休日 ：12/31～1/3 ※年末年始以外は営業しております
会社概要
商号 ： 三木楽器株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 三木 俊彦
所在地 ： 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-3-4
創業 ： 1825年（文政８年）
事業内容 ：
1)楽器・楽譜、防音室の販売
2)音楽教室の運営
3)音楽イベントの企画・制作
4)楽器修理、ピアノ調律ほかアフターサービス
5)楽器および付属品の開発、楽譜の出版
6)その他、音楽／楽器関連事業
URL ： https://www.miki.co.jp/