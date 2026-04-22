「ムーミンの世界観を日常に」ELISEより、ムーミンとコラボレーションした鍵盤ハーモニカ専用バッグが新登場

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三木楽器　株式会社

三木楽器株式会社（本社：大阪市、代表取締役：三木俊彦）は、「あったらいいな」を形にする楽器アクセサリーブランド「ELISE」より、北欧フィンランド生まれの人気キャラクター「ムーミン」とコラボレーションした、鍵盤ハーモニカ専用バッグを2026年4月24日（金）に発売いたします。





本商品は、鍵盤ハーモニカをスマートに持ち運べる専用バッグです。軽量で扱いやすく、日常使いはもちろん、通園・通学やレッスンシーンなど、さまざまな場面で活躍します。



やさしいカラーリングとシンプルなフォルムに、ムーミンや仲間たちの愛らしいイラストをあしらい、使いやすさとデザイン性を兼ね備えました。お子さまにも持ちやすく、長くお使いいただけるデザインです。



ラインナップは、やわらかなピンク、落ち着いたグレー、鮮やかなブルーの3色展開。それぞれに異なるキャラクターが描かれており、持つ人の個性をさりげなく引き立てます。



大切な楽器をやさしく守りながら、毎日の持ち運びをより快適に。ムーミンの世界観とともに、音楽のある日常に寄り添うアイテムです。



商品詳細ページ


https://www.mikigakki.com/shop/g/gDZ4570132537843/(https://www.mikigakki.com/shop/g/gDZ4570132537843/)



【ピンク(リトルミイ)】


【グレー(ムーミン)】


【ブルー(スナフキン)】

■ 主な特長

・飽きのこないシンプルなデザイン


・持ち運び時の落下を防ぐファスナー仕様


・内部にはリコーダー用の収納ポケット付き


・鍵盤ハーモニカと楽譜を一緒に収納できるサイズ


・サイドポケットにはネームタグを収納可能



日常使いしやすい落ち着いたデザイン


しっかり閉じられて、必要なものをすっきり収納　／　ネームタグが入るサイドポケット

■ 商品概要

商品名：鍵盤ハーモニカ専用バッグ　ムーミンコラボレーション


ブランド：ELISE（エリース）
発売日：2026年4月24日（金）
価格：3,980円（税込）


材質：ポリエステル
商品サイズ：高さ23cm(取手含まず)×横48cm×奥行8cm


製品の特性上、表記サイズには±1～3mm程度の個体差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。


■ 販売店

三木楽器 DZONE (オンラインショップ)　https://www.mikigakki.com/shop/


三木楽器 楽天市場店　https://www.rakuten.co.jp/mikidj/


三木楽器 Yahoo！ショップ　https://store.shopping.yahoo.co.jp/miki-shop/


■ お問い合わせ

三木楽器 DZONE カスタマーサポート　dzone@miki.co.jp



店舗概要


店舗名　　：三木楽器 DZONE (オンラインショップ)　


所在地　　：〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場3丁目10-26 吉川ビル2F 201号


営業時間　：11:00～18:00


定休日　　：12/31～1/3　※年末年始以外は営業しております



会社概要


商号　　　： 三木楽器株式会社


代表者　　： 代表取締役社長　三木 俊彦


所在地　　： 〒541-0057　大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-3-4


創業　　　： 1825年（文政８年）


事業内容　：


1)楽器・楽譜、防音室の販売


2)音楽教室の運営


3)音楽イベントの企画・制作


4)楽器修理、ピアノ調律ほかアフターサービス


5)楽器および付属品の開発、楽譜の出版


6)その他、音楽／楽器関連事業


URL　　： https://www.miki.co.jp/