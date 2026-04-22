「ムーミンの世界観を日常に」ELISEより、ムーミンとコラボレーションした鍵盤ハーモニカ専用バッグが新登場

三木楽器 株式会社

三木楽器株式会社（本社：大阪市、代表取締役：三木俊彦）は、「あったらいいな」を形にする楽器アクセサリーブランド「ELISE」より、北欧フィンランド生まれの人気キャラクター「ムーミン」とコラボレーションした、鍵盤ハーモニカ専用バッグを2026年4月24日（金）に発売いたします。

本商品は、鍵盤ハーモニカをスマートに持ち運べる専用バッグです。軽量で扱いやすく、日常使いはもちろん、通園・通学やレッスンシーンなど、さまざまな場面で活躍します。

やさしいカラーリングとシンプルなフォルムに、ムーミンや仲間たちの愛らしいイラストをあしらい、使いやすさとデザイン性を兼ね備えました。お子さまにも持ちやすく、長くお使いいただけるデザインです。

ラインナップは、やわらかなピンク、落ち着いたグレー、鮮やかなブルーの3色展開。それぞれに異なるキャラクターが描かれており、持つ人の個性をさりげなく引き立てます。

大切な楽器をやさしく守りながら、毎日の持ち運びをより快適に。ムーミンの世界観とともに、音楽のある日常に寄り添うアイテムです。

商品詳細ページ

https://www.mikigakki.com/shop/g/gDZ4570132537843/(https://www.mikigakki.com/shop/g/gDZ4570132537843/)

■ 主な特長

【ピンク(リトルミイ)】【グレー(ムーミン)】【ブルー(スナフキン)】

・飽きのこないシンプルなデザイン

・持ち運び時の落下を防ぐファスナー仕様

・内部にはリコーダー用の収納ポケット付き

・鍵盤ハーモニカと楽譜を一緒に収納できるサイズ

・サイドポケットにはネームタグを収納可能

■ 商品概要

日常使いしやすい落ち着いたデザインしっかり閉じられて、必要なものをすっきり収納 ／ ネームタグが入るサイドポケット

商品名：鍵盤ハーモニカ専用バッグ ムーミンコラボレーション

ブランド：ELISE（エリース）

発売日：2026年4月24日（金）

価格：3,980円（税込）

材質：ポリエステル

商品サイズ：高さ23cm(取手含まず)×横48cm×奥行8cm

製品の特性上、表記サイズには±1～3mm程度の個体差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 販売店

三木楽器 DZONE (オンラインショップ) https://www.mikigakki.com/shop/

三木楽器 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/mikidj/

三木楽器 Yahoo！ショップ https://store.shopping.yahoo.co.jp/miki-shop/

■ お問い合わせ

三木楽器 DZONE カスタマーサポート dzone@miki.co.jp

店舗概要

店舗名 ：三木楽器 DZONE (オンラインショップ)

所在地 ：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目10-26 吉川ビル2F 201号

営業時間 ：11:00～18:00

定休日 ：12/31～1/3 ※年末年始以外は営業しております

会社概要

商号 ： 三木楽器株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 三木 俊彦

所在地 ： 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-3-4

創業 ： 1825年（文政８年）

事業内容 ：

1)楽器・楽譜、防音室の販売

2)音楽教室の運営

3)音楽イベントの企画・制作

4)楽器修理、ピアノ調律ほかアフターサービス

5)楽器および付属品の開発、楽譜の出版

6)その他、音楽／楽器関連事業

URL ： https://www.miki.co.jp/