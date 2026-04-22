『岡山スタートアップスクラム』2年連続開催が決定！LETT株式会社が運営をサポート

LETT株式会社

岡山市は昨年度に続いて『岡山スタートアップスクラム』の開催を決定し、 LETT株式会社が運営をサポートすることをお知らせいたします。 昨年度の運営メンバーが中心となり、岡山におけるイノベーションエコシステムの魅力発信とさらなる熱量拡大に貢献してまいります。なお、『岡山スタートアップスクラム2026』は、2026年9月29日（火）岡山コンベンションホールにて実施予定です。

■ 岡山から世界へ！ 注目集まる若手起業家 株式会社ZEALS 清水 正大 氏の地元凱旋登壇が決定！

岡山県倉敷市出身の清水氏は、地元の水島コンビナートでの工場勤務を経て、2014年に「日本をぶち上げる」というビジョンを掲げて起業しました。数々の困難や試練を乗り越え、現在同氏が率いる株式会社ZEALSは、SNS上でAIが一人ひとりに合わせた接客・商品提案を行う「チャットコマース」市場を牽引するリーディングカンパニーへと成長。これまでに総額50億円超の資金調達を実施し、米国進出を果たすなど、グローバルな挑戦を続けています。

ぜひ会場で、清水氏の圧倒的な熱量をご体感ください。

株式会社ZEALS 代表取締役CEO 清水 正大 氏

地元・岡山で開催される「岡山スタートアップスクラム2026」に登壇の機会をいただき、大変光栄に思っております。

ZEALSでは、AIにより自然な対話を通じて人手不足という社会課題の解消に向き合いながら、新しい価値を生み出してきました。

スタートアップは、まだ見えていない価値を社会に実装していく存在だと思っていますし、その挑戦が地域から生まれていくことに大きな可能性を感じています。岡山からどんな新しい動きが生まれるのか、とても楽しみです。

当日は、少しでも皆さんの挑戦の背中を押せるような話ができたら嬉しいです。

■ 『岡山スタートアップスクラム』とは

『岡山スタートアップスクラム』は、岡山市がスタートアップの成長支援および協業のきっかけを創出し、地域経済活性化の機運醸成を目的に開催するイベントです。 岡山県内外企業や自治体、金融機関等が一堂に会し、スタートアップ企業のサービスや製品に直接触れ、意見交換する場を提供します。 昨年度の開催では、熱気あふれるピッチや活発な交流が行われ、大盛況のうちに幕を閉じました。今年度はその熱狂をさらにアップデートし、より強く、大きなスクラムを組めるようサポートしてまいります。

■ 『岡山スタートアップスクラム2026』の開催概要

開催日時： 2026年9月29日（火）10時～17時

開催場所：岡山コンベンションセンター3階 コンベンションホールほか（岡山県岡山市北区駅元町14番1号）

想定来場者数：500名

実施内容（予定）： 講演、トークセッション、スタートアップピッチ、ネットワーキング

主催： 岡山市

運営： LETT株式会社

■ サポーターコメント（氏名50音順）

株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ 取締役 投資部長 石元 玲 氏

昨年の成功と盛況を受けて開催される第2回「スタートアップスクラム」。期待と同時に、より高次元のゴール設定が問われていると感じています。”あの場”で感じた熱が一年を経て、どんな変化を生んだのか。その答えが、今年の会場全体の空気に現れるでしょう。地域における挑戦の”量”が増える中で、その挑戦の“質”が問われ始めました。今こそ、岡山を愛する人たちが「スタートアップスクラム」という名のもとに集結し、一緒に岡山の未来を考える場になることを期待しております。挑戦の文化が根付くだけでなく、「挑戦するのが当たり前な街、岡山」。岡山の未来を僕は勝手に妄想しながら「スタートアップスクラム」を楽しませていただきます！



株式会社ABABA 代表取締役 久保 駿貴 氏

大学4年生のとき、岡山でABABAを立ち上げました。創業初期は不安だらけでしたが、岡山の起業支援の仕組みや、地域の方々の応援があったからこそ今があります。

地域には東京にはない独自の強みと可能性があります。地元企業との距離の近さ、課題の当事者と直接つながれる環境。それはスタートアップにとって大きな武器になります。

岡山スタートアップスクラム2026は、まさにその力を可視化し、加速させる場だと思います。

そんな岡山スタートアップスクラム2026の開催を心から嬉しく思いますし、岡山にゆかりのある起業家として、このイベントを一緒に盛り上げていきたいと思います！

瀬戸内と株式会社 共同代表 藤田 圭一郎 氏

二年目の開催おめでとうございます！

起業家、アトツギ、大企業、多様な挑戦者がごちゃ混ぜの、瀬戸内を代表するカンファレンスに成長していくことを期待してます！

■ 代表メッセージ

LETT株式会社 代表取締役 志岐 遼介

今年度も『岡山スタートアップスクラム』のプロジェクトマネージャーを務めさせていただくことになりました。

岡山・瀬戸内エリアのイノベーションエコシステムが持つ熱量を、一人でも多くの人に届けていきたいと思います。当エリアの特長である、スタートアップだけではなくアトツギや学生起業家など、多様なプレイヤーが自身のビジョン実現に向けて発信する熱量にご期待ください。

開催にあたりまして、多くの関係者の皆様にご助力をいただきますことを感謝申し上げますとともに、さまざまな力を結集して素晴らしい空間を作っていきます。

9月29日は全国各地から岡山へお越しください！お待ちしております！

■ LETT株式会社について

LETTは「人生を 心躍る冒険に」をビジョン、「地域のオモロいを開拓する」をミッションに掲げる、地域に特化した「エコシステムドライバー」です。西日本エリアを中心に、徹底した現場主義と圧倒的な機動力を強みに、以下の3本柱で事業を展開しています。

1．地域のイノベーション創出支援（自治体・産業支援機関、金融機関等と連携した地域のスタートアップ成長支援、機運醸成）

２．スタートアップ・ベンチャー企業との共創支援（事業会社とのオープンイノベーションを伴走）

３．地域コミュニティの形成支援（地域内外のイノベーターを交差させる場づくり）



会社名：LETT株式会社

所在地：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内

事業内容：スタートアップ支援・スタートアップスタジオ事業、オープンイノベーションの企画運営及び地域コミュニティの形成支援

■ お問合せ先

LETT株式会社

E mail：pr@lett-c.jp





