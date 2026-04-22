人気イラストレーターumao氏とのコラボレーション第2弾！水面にぷかぷか浮かぶアートなど夏らしいアイテムがラインアップ

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、青を基調とした採色と、愛らしい動物たちが特徴の世界観で人気を集めるイラストレーターumao氏とのコラボレーション第2弾のアイテムを2026年5月11日(月)より、全国のアフタヌーンティー・リビング店舗および、アフタヌーンティー公式オンラインストアにて発売いたします。

■第2弾では夏のワクワク感や夜の静けさを感じさせるデザインで全51種類のアイテムが勢ぞろい

詳しくはこちら＞＞ :https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-umao/

第1弾「ハロウィンティーパーティー」をテーマにしたコラボレーションでは、多くのお客様よりご好評をいただき、このたび待望の第2弾をリリースいたします。

第2弾のコレクションでは、シンプルなシルエットと配色で描かれたネコやイヌたちが、水面にぷかぷかと浮かぶ姿を楽しめるアートを中心に展開します。さらに、数えきれない星々を好奇心いっぱいに双眼鏡で見つめるネコなど、夏のワクワク感や夜の静けさを感じさせるデザインも魅力です。全51種類※のアイテム展開となっており、クリアタンブラーやフード付きバスタオルなど夏の行事やイベントで活躍するアイテムが揃います。見ているだけで涼やかな気分になれるアイテムを、ぜひお手に取ってお楽しみください。

※全51種類はバリエーションなども含みます

フード付きバスタオル \4,620、クッション \4,620、浮き輪 \3,960ゆらゆらグラス 各\1,760、クリアタンブラー \2,860ぬいぐるみ(ネコ) \4,400、ぬいぐるみ(ネズミ) \3,850保冷ボトルホルダー \2,200、カラーチェンジマグカップ \2,200、ステンレスボトル 各\3,960マチ有りトートバッグ \4,400、底マチショルダーバッグ \4,180、ぬいぐるみチャーム 各\3,300ミント缶 \972、ステッカー \660、ペンケース \2,420、クールミニタオル \990、3連アクリルチャーム \1,760、バンスクリップ \2,420、缶入りメモ \1,320リール付きパスケース \2,970、マルチケース \2,420、ダイカットポーチ \2,420、ファイル3枚セット \825、スマホショルダー \2,860ヘアバンド \1,650、ミント缶 \972、ステッカー \660、アクリルクリップ \935、クールミニタオル \990保冷ボトルホルダー \2,200、クリアタンブラー \2,860、スノードーム \4,400※一部店舗・公式オンラインストア限定、カラーチェンジマグカップ \2,200Tシャツ 各\4,950手ぬぐい 各\880

※価格は全て税込

■umao（うまお）

東京在住。

京都精華大学デザイン学部卒業。2016年よりイラストレーターとして、書籍や広告、Webなどの媒体で活動。2022年12月には、初めての作品集となる「DAISUKI」が出版された。

個展などで積極的に作品発表も行う。動物と青色が好き。青を基調とした採色と、かわいらしい動物が特徴の世界観。観る人の心にそっと寄り添うあたたかみのあるアート作品。

https://shima-umao.tumblr.com/

https://www.instagram.com/umao_f/

■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約110店舗とオンラインストアを展開中。2026年9月に45周年を迎えます。

その新たな一歩として、2026年から「すべての なんでもない日を 愛おしく。」を新スローガンに掲げ、

雑貨をアイデアで毎日がちょっぴり豊かになる、そんな新しい日常を提案していきます。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)