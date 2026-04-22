この夏はハイトーンカラーで “クールに染める“という暑さ対策を！got2bが髪色による温度差に着目したWEBムービーを公開！

ヘンケルジャパン株式会社クールカラーキービジュアル

サロンの技術や知見をホームケア製品に取り入れたヘアコスメブランド「got2b（ゴットゥービー）」は、髪色による温度差の検証結果をもとに、夏を心地よく過ごすための新提案“クールカラー”をテーマにしたWEBムービー「今年の夏は、クールに染めろ」篇を2026年4月22日(水)より公開いたしました。

日差しが強まり、夏の暑さが本格化するこれからの季節。帽子や日傘、冷却グッズなど定番の暑さ対策が欠かせない中、got2bは“髪色”というちょっと意外な視点に注目しました。

髪表面温度を比較した検証では、黒髪がブロンドより最大13.05℃も高くなるという結果に。髪色が明るいほど熱がこもりにくいという新しい発見がありました。

そこでgot2bが提案するのが、見た目にも涼やかな「クールカラー」。

髪をハイトーンに染めることで、ファッションとしてヘアカラーを楽しみながら、夏を快適に過ごす手助けをしてくれる暑さ対策の新しい選択肢です。

この度、その「クールカラー」の世界観をビジュアルで体感できるWEBムービー「今年の夏は、クールに染めろ」篇を公開しました。「染める」という新発想の暑さ対策を、got2bらしいスタイリッシュな映像でお届けします。

涼しさをまとうように、ヘアカラーを楽しむ。この夏は、ファッション性と暑さ対策を兼ね備える「クールカラー」を取り入れてみてはいかがでしょうか？

WEBムービー「今年の夏は、クールに染めろ」篇を公開

真夏の青空を背景に、「染める、という暑さ対策」というメッセージとともに始まる本ムービー。

暑さが際立つ真夏の風景の中にありながら、どこか軽やかで涼しげな5人の女性たち。

その理由は「ハイトーンカラー」。



本ムービーでは、シルバー、ラベンダー、ブロンド、ミルクティー、ピンク、それぞれのハイトーンカラーが生み出す“黒髪との温度の違い”を、印象的なビジュアルで表現しています。

映像内に浮かぶ数字は、黒髪と比較した際の“髪表面温度の差”を示すリアルなデータ。

サーモカメラがとらえた温度上昇の違いが、ハイトーンカラーならではの“涼しさ”を視覚的に伝えます。

そして、「今年の夏は、クールに染めろ。」という力強いラストメッセージ。

本ムービー通じ、髪色が夏の暑さ対策に新しい選択肢を与えてくれることを、ファッショナブルかつスタイリッシュに表現しました。

＜WEBムービー＞

動画タイトル：「今年の夏は、クールに染めろ」篇

動画URL：https://youtu.be/ZUxGu9vzKzw

＜クールカラー特設サイト＞

特設サイトURL：https://got2b.jp/campaign/coolcolor/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZUxGu9vzKzw ]

ヘアカラーによって髪表面の温度が変わる？！検証結果を公開！

「今年の夏は、クールに染めろ」篇のカット

真夏の炎天下。直射日光を受け、熱のこもりやすい頭部の温度ってどうなっているの？

そんな疑問から、実際に頭部（髪の表面）の温度を計測し、カラーによって違いが生じるのか、検証・比較を実施しました。

屋外気温36.4℃の環境下で、6種のウィッグ（黒髪および5種類のカラー毛）の表面温度を比較してみた結果、ヘアカラーによって髪表面の温度に差が出ることが判明！特にブロンドは、計測開始から20分後に、黒髪と比較して最大13.05℃も低くなるという驚きの結果に。明るい髪色ほど、直射日光による熱をためにくい傾向が見えてきました。

同じ環境下で20分間日差しを受けた場合、ブロンドは黒髪より13.05℃低い結果に

<実験から分かったこと>

屋外気温36.4℃の環境下における髪の表面温度の変化1.明るい髪色ほど、髪表面温度の上昇が抑えられる

黒髪と比較した場合、ブロンドやピンク、シルバー、ラベンダーなどのハイトーンカラーでは、全体的に温度上昇が低く抑えられる結果となりました。

2.時間の経過とともに、色の違いによる温度差が拡大

直射日光を浴び続ける状況では、特に黒髪と明るい髪色の差が時間とともに大きくなる傾向が見られました。

3.黒髪とブロンドでは、最大13.05℃もの温度差が発生

計測開始から20分後には、黒髪とブロンドの間で最大13.05℃の差を記録。

髪色の違いが温度環境に与える影響の大きさが裏付けられました。

【実験概要】

・実施時期：2025年9月

・屋外気温/湿度: 36.4℃ / 60％

・測定時刻：13時

・実験方法：黒髪ウィッグと既存のブリーチウィッグ、弊社製品を使って染めたウィッグ6体を気温36.4℃、湿度60％の屋外に設置し、3分後、10分後、20分後の髪表面温度をそれぞれ25か所測定した数値を平均化。

※本実験は「髪の表面温度」に限定したもので、熱中症リスクの低減を保証するものではありません。頭部の熱ストレスの一因に“髪色”が関与する可能性を示すものです。

「少しでも涼しくなるのならやってみたい」約65%がハイトーンカラーに前向き！

髪をハイトーンに染めることで見た目にも涼やかな印象を与えながら、暑さ対策にもつながる新発想「クールカラー」。この新しいヘアカラーの考え方について、セルフカラーに関心のある20～34歳女性を対象に事前調査*を実施したところ、興味・実施意向ともに高い結果となり、「少しでも涼しく過ごせるなら試してみたい」といった前向きな声が多く集まりました。

「クールカラー」という企画に対して興味を持ったかという質問をしたところ、70.8%が「興味を持った」と回答。さらに、「実際に挑戦してみたいか」という質問には、64.9%が「挑戦してみたい」と回答し、全体的に高い関心と行動意欲がうかがえる結果に。

また、挑戦してみたい理由としては、従来とは異なる“暑さ対策”という切り口に対し、「斬新で面白い」「初めて知った」といった驚きの声が多く見られました。さらに、「暑さ対策になるなら納得できる」といった声もあり、ハイトーンカラーにハードルを感じていた層にとっても、挑戦するきっかけとして受け入れられやすい傾向が見られました。

※（株）I&S BBDO 調査（調査期間：2025年7月2日-4日、対象：全国/20-34歳/女性、n=4,706、手法：インターネット調査）

お天気のプロ・ヘアのプロも「クールカラー」に期待の声

気象予報士 天達武史

「“クールカラー”は快適に夏を過ごす新たな対策法のひとつ」

衣類の色や素材によって暑さの感じ方が変わるように、髪色も直射日光の影響を受けます。長時間屋外での作業や屋外スポーツをする人、通勤や通学、これからの行楽シーズンに外出の機会が多い人など、誰にとっても猛暑を乗り切るための有意義なヒントになるのではないでしょうか。ヘアカラーの視点から暑さ対策を考えることは、快適に夏を過ごす新たな対策方法の一つかもしれません。

Profile：1975年生まれ、神奈川県横須賀市出身。2002年、気象予報士試験に合格。2005年からフジテレビ「情報プレゼンター とくダネ！」で気象予報を担当し、気象災害、豪雪・猛暑など気象の現場を取材。2021年からは、気象防災キャスターとして「めざまし８」、2025年からは「めざましテレビ」、「サン！シャイン」、そして、2026年からは「ノンストップ！」に出演し、全国の視聴者がお天気に関する、思わず「へぇ～」と言ってしまう情報を日々発信している。

美容ジャーナリスト 伊熊奈美

「さまざまなメリットが期待できる“クールカラー”」

髪が熱を持つと頭部が熱を帯びやすくなり、暑さを強く感じる原因になることがありますが、ブリーチ毛やハイトーン毛などの明るめの髪色は光を反射しやすいため、頭部の温度上昇が緩やかになると考えられます。また、頭部の温度上昇が抑えられれば、ムレや不快感の軽減に繋がるだけでなく、汗や皮脂の分泌による前髪のベタつきやメイク崩れの予防といった面でも、メリットが期待できるのではないでしょうか。

Profile：地元・静岡県浜松市のタウン誌編集記者、女性情報誌編集部の美容担当を経て、フリーランスに。スキンケア、メイク、ヘア等の美容記事を中心に、女性誌の編集・執筆に 25 年以上携わる。特に毛髪領域では、トレンドからマーケット傾向、皮膚・毛髪科学のアカデミア分野まで多くの取材経験を生かし、生活者視点の美容メソッドを提案。雑誌、地上波 TV、新聞、Web 等各メディアのほか、イベント、講演等にも出演する。広告関連ではプレスリリース等の制作、マーケティング・PR のコンサルティング等、幅広く手がける。

美容師・カラーリスト 赤津まゆ美（stair:case銀座）

「見た目も体感もクールに──夏に広がるヘアカラーの選択肢」

ブリーチを用いたカラーリングは、アジア人特有の髪質では表現が難しい軽やかさや透明感をもたらします。柔らかく洗練された雰囲気を演出することができるため、対人印象の向上にも効果が期待できます。ブリーチへの抵抗がなくなってきている方は世代を問わず増えており、夏の猛暑を乗り切る方法のひとつとして、“見た目の涼しさ”だけでなく“体感温度の軽減”にもつながる可能性があるクールカラーは、今後広がっていくのではないかと期待しています。

Profile：カラーリスト歴17年。東京およびヨーロッパでコレクションのバックステージに参加し、国内外で豊富な経験を積む。これまで世界各国の多様な人種の髪に携わってきた実績をもとに、独自のカラーリング技術を確立。現在はstair:case銀座のチーフカラーリストとして在籍。担当するお客様の約9割がブリーチを用いたカラーリングを希望。高度なデザイン性とダメージコントロールを両立した施術に定評がある。

※各コメントについては、ヘンケルジャパン株式会社からご依頼をして頂いたコメントを編集して掲載しています。

セルフでクールカラーを楽しむならgot2b！

欧米で生まれたヘアコスメブランド「got2b（ゴットゥービー）」は、“セルフでも気軽にブリーチヘアを楽しめること”を目指して開発された、ブリーチオンカラー売上No.1*のブランドです。サロンの技術や知見をホームケア製品に取り入れ、ブリーチ剤・カラー剤・ヘアケアまで幅広く展開。ダメージから髪を保護・強化**する「ボンディング・テクノロジー」を搭載し、ブリーチオンカラーをもっと自由に楽しめるラインアップを揃えています。

この夏は、豊富なアイテムの中からご自身のファッションや髪質に合わせた製品を選び、ハイトーンで“涼しさ”をまとう新しいヘアカラー体験「クールカラー」をお楽しみください。

https://got2b.jp/

* got2bシリーズ/インテージSRI+/ブリーチ市場、ファッションセミパーマネント市場の合算/2023年1月～2025年12月

** ボンディング・トリートメントによる

‐PRODUCTS‐

got2b ボンディング・ブリーチ

ボンディング・テクノロジー搭載。

毛髪を内側から保護・補修してさらに切れにくいブリーチ髪*へ。

全頭をしっかりブリーチしやすく、ハイトーンなのになめらかな仕上がりへ！

*ボンディング・トリートメントによる

※1箱全量でショート～ミディアムの髪までをブリーチできます。

製品概要

メーカー希望小売価格：

1箱入り 税込1,760円（税抜1,600円）

2箱入り 税込2,970円（税抜2,700円）

販売場所：全国のドラッグストア、Amazon、楽天市場等

＜セット内容＞

1剤：25g 2剤：75mL ＜医薬部外品＞

ボンディング・トリートメント 15g/ケープ/イヤーカバー/手袋

got2b ボンディング・メタリックス

極上ツヤ×シルバー発色でメタリックな質感をセルフカラーで楽しめる！

ツヤがきらめく、軽やかパステルコレクションも登場

※ブリーチなどで明るくした髪にお使いいただくカラー剤です。

製品概要

メーカー希望小売価格： 税込1,320 円（税抜 1,200円）

販売場所：全国のドラッグストア、Amazon、楽天市場等

カラー：全12色

＜セット内容＞

1剤：55g 2剤：110mL ＜医薬部外品＞

ボンディング・トリートメント 15g /ケープ/イヤーカバー/手袋

got2b ボンディング・カラーシャンプーgot2b ボンディング・トーニングカラーシャンプー

ブリーチ髪のダメージケアとカラーメンテナンスが同時にできるカラーシャンプー。

製品概要

メーカー希望小売価格： 税込1,430円（税抜1,300円）

カラー：シルバー/ピンク/ミルクティー/ムラサキ （全4色）

内容量：300mL

販売場所：全国のドラッグストア、Amazon、楽天市場等

got2b ボンディング・カラートリートメント

1回で染まる高発色処方。ハイトーンヘアのカラーチャージと濃密補修を同時に！

2026年春新発売

製品概要

メーカー希望小売価格： 税込1,430円（税抜1,300円）

カラー：シルバー/ピンク/ミルクティー/ムラサキ （全4色）

内容量：180g

販売場所：全国のドラッグストア、Amazon、楽天市場等

製品に関するお問い合わせ

ヘンケル コンシューマーブランド／お客様相談室

TEL 03-5783-4271

（土・日・祝日を除く10:00～12:00/13:00～17:00）

https://got2b.jp/