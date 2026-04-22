オープンイヤーは新たな領域へ｜Shokz OpenFit Proを、2026年4月22日より発売

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント）は、Shokz社の日本国内代理店として、オープンイヤーの新領域、細部まで正確に表現するクリアなサウンドのShokz OpenFit Pro（ショックス オープンフィット プロ）の日本国内での取り扱いを、2026年4月22日より開始いたします。家電量販店各店、ライフスタイルショップならびにFOCAL POINT DIRECTにて取り扱いを開始いたします。

最新の Shokz SuperBoost(TM) を搭載した OpenFit Proは、ダイナミックで音の細部まで正確に表現するクリアなサウンドを実現。11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーが緻密に連動し、滑らかな高音から、深みのある低音まで音の細部を余すことなく表現します。力強さと精密さを兼ね備えた、バランスの良いオーディオ体験を届けます。

Shokz OpenFit Pro :https://focal.co.jp/products/shokz-openfit-pro

オープンイヤーの新領域細部まで正確に表現するクリアなサウンド

細部まで美しく表現する、上質なサウンド

最新の Shokz SuperBoost(TM) を搭載した OpenFit Pro は、ダイナミックで音の細部まで正確に表現するクリアなサウンドを実現。11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーが緻密に連動し、滑らかな高音から、深みのある低音まで音の細部を余すことなく表現します。力強さと精密さを兼ね備えた、バランスの良いオーディオ体験を届けます。

航空宇宙グレードのアルミニウムPMIドームキャップ

高い振動安定性により、より精密で安定した高音を再生します。

同期型デュアルダイアフラム構造

最大40kHzの周波数帯域に対応し、クリアな高音から力強い低音まで、幅広いサウンドを正確に再生します。

高品質シリコンダイヤフラム

100Hz以下の歪みを抑え、滑らかで厚みのある低音を実現します。

臨場感あふれるサウンド

Dolby Atmosに最適化されたチューニングにより、驚くほどクリアな音質と豊かなディテールを忠実に再現します。さらにヘッドトラッキング技術により頭の動きに合わせて音が動くことで、まるでその場にいるような臨場感を演出します。Dolby Atmos対応作品を、よりリアルで没入感の高い体験へ導きます。

サウンド体験をワンランク上へ

進化したShokz OpenBass(TM) 2.0が、深みと厚みのある低音を正確に再現します。5つのプリセットイコライザーモードに加え、2つのカスタムイコライザーモードで音質を細かく調整することができ、 ご自身の好みに合わせて、サウンドを自在にコントロールすることが可能。さらにフォーカスモードを有効にすれば、騒がしい環境でもクリアで没入感のある音楽を楽しむことができます。

音漏れを抑え、自分だけの音楽時間へ

最新のDirectPitch(TM) 3.0によって進化したワイドバンド音漏れ抑制技術が、音を耳元にしっかり届け、周囲への音漏れを最小限に抑えます。さらにプライベートイコライザーモードを有効にすれば、より音漏れしにくいように最適化され、音楽をさらにプライベートに楽しめます。

解放感と集中力の理想的なバランス

OpenFit Proは、Shokzが初めてフォーカスモードを搭載した、次世代のオープンイヤー型イヤホンです。この新機能は、Shokz独自のオープンイヤーデザインに先進的なノイズ抑制技術を融合。周囲が騒がしい環境でも音楽をクリアに楽しめ、同時に周囲の気配も感じながらリスニングできる新しい体験を実現します。

一人ひとりの耳にフィットする最適なノイズコントロール

高度な音響モデリングと独自のアルゴリズムにより、さまざまな耳の形状・装着位置に対応し、安定したノイズ抑制を実現します。さらに、トリプルマイクシステムと耳の状態に適応するアルゴリズムが連携し、耳の内側のノイズレベルを精密に予測し、よりクリアに音へ集中できる環境を作り出します。

フィードフォワードマイク1

外部環境のノイズをモニタリングする主マイク

フィードフォワードマイク2

ノイズ抑制性能をさらに高める補助マイク

フィードバックマイク

耳の内側のノイズをリアルタイムで正確に予測

どんな瞬間にも寄り添う一台

OpenFit Proは、日常のあらゆるシーンに合わせて最適なリスニングを自動で調整。インテリジェントアルゴリズムが不要なノイズをリアルタイムで抑え、音量を上げなくてもクリアなサウンドを保ちます。さらに、ノイズ抑制レベルは手動で細かく調整可能。 より深く集中したいときも、周囲の気配を感じていたいときも、自在にコントロールできます。

進化した人間工学で、耳にしっかりフィット

軽やかで、優しいつけ心地

Shokz Ultra-Soft Silicone(TM) 2.0により、肌にやさしい柔らかな着け心地を実現。オープンイヤーデザインで耳を圧迫しないため、朝から夜までずっと快適に過ごせます。

チタンが生む、しなやかな安定感

超薄型のニッケルチタン合金製イヤーフックを採用した OpenFit Proは耳の形にしなやかにフィットし、長時間でも快適で安定した装着感を実現します。運動中でもズレにくい快適さと安定したフィット感をキープします。さらにオプションのアクセサリーで、よりしっかりしたホールド感も得られます。

最高のパフォーマンスを追求し、革新の力でさらなる高みへ

超薄型・ユニボディ設計

OpenFit Proは、プレミアムアルミニウム合金を9段階の精密モールドプロセスで加工することで、継ぎ目のない強固で軽量なユニボディデザインを実現しています。

精密に設計されたマイクシステム

最適な位置に配置されたノイズリダクションリング付きハイプロファイルマイクが耳道付近での音を正確に捉え、より精度の高いノイズリダクションを実現します。通話時には、独自の指向性サウンドチャネルが声をクリアに拾い、空気の流れを制御することで風ノイズを低減。聞き取りやすい音声通話を可能にします。

どんな環境でも、声がクリアに届く

AI音声認識を搭載したトリプルマイクアレイが、最大99.4％の環境ノイズを低減し、声を正確に拾いクリアに届けます。さらに、独自の風ノイズ低減構造により、25km/hの風速下でも通話はクリアなまま。通勤中も、トレーニング中も、移動しながらでも、いつでも自然で聞き取りやすい通話を実現します。

ワイヤレスパワーで、一日中つながる

最大50時間 充電ケース併用時の再生

最大12時間 1回の充電での連続再生

最大6時間 フォーカスモード使用時の連続再生

10分の急速充電で最大4時間の再生

あなたに寄り添うデザイン

操作しやすい物理ボタン

防水仕様の物理ボタンは指先で分かりやすい形状で、押した感触もしっかりしており、誤操作を抑え、どんなシーンでも安心して操作できます。

2台のデバイスに同時接続可能

Shokzアプリを使えば、OpenFit Proを2台のデバイスに同時接続可能。スマホやタブレット、PCの間をスムーズに切り替えられ、仕事の通話から音楽再生まで遅延なくシームレスに切り替えて使用できます。

汗・雨・ほこりにも強い

IP55の防塵・防水性能を備えたOpenFit Proは、激しいトレーニングや突然の雨、忙しい日常のどんなシーンでも頼れる設計。タフな環境でもパフォーマンスを発揮し続けます。

スマート装着検知

耳掛け型イヤホンとして初めて自動装着検出機能を搭載したOpenFit Proは、光学センサーと静電容量センサーを組み合わせたハイブリッド検知システムを採用。様々な耳の形に適応しながら高精度な装着判定を行い、装着すると音楽を自動再生、外すと瞬時に一時停止します。

Bluetooth(R) 6.1による安定した接続

Bluetooth(R) 6.1を採用したOpenFit Proは、最大10m（33ft）まで安定したワイヤレス接続を実現。動いていても途切れにくく、信頼できるパフォーマンスを発揮します。さらに、充電ケースを開ければすぐにペアリングでき、使いたいときにすぐ音楽を楽しめます。

Shokzアプリで、自在にスマートコントロール

- フォーカスモード周囲の環境に合わせてフォーカスモードを切り替えることで最適化することができます。ノイズ抑制レベルは、ニーズに合わせて手動で細かく調整可能。- Dolby Atmosに最適化された設計Shokzアプリの「Dolby Atmos」を有効にすれば、臨場感あふれる没入型リスニング体験を楽しめます。- パーソナライズされたオーディオ設定5種類のプリセットイコライザーモード（スタンダード、ボーカル、低音強め、高音強め、プライベート）から選択。 または、最大2つまで登録可能カスタムイコライザーモードで自分好みの音を細かく調整できます。- コントロールシステムのカスタマイズShokzアプリで物理ボタンの操作を自由に設定。音量調整、再生・一時停止、曲送り、音声アシスタントなど必要な機能を自在に割り当てられます。- イヤホンを探すワンタップでイヤホンからサウンドを再生し、見失ったイヤホンを探すことができます。紛失リスクを軽減します。- 常に最新の状態にShokzアプリでイヤホンを最新の状態にすることで、ソフトウェア更新や新機能をすぐに利用できます。 新しいアップデートや機能追加をすぐにチェックして、より快適にお使いいただけます。Shokz OpenFit Pro :https://focal.co.jp/products/shokz-openfit-proShokzについて

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けてまいります。



https://jp.shokz.com/

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

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