ゾーホージャパン、ManageEngineのフラッグシップセミナー「ITCON」を5月20日に名古屋で初開催！

ゾーホージャパン株式会社

ゾーホージャパン株式会社（代表取締役：マニカンダン・タンガラジ、本社：横浜市）は、2026年5月20日（水）、ManageEngine （マネージエンジン）ブランドのフラッグシップセミナー「ITCON（アイティーコン） 名古屋 2026」を東海地方で初開催いたします。昨今、サプライチェーンを標的としたサイバー攻撃が深刻化する中、製造業の集積地である東海地方においても、経済産業省が推進する「セキュリティ対策評価制度（SCS）」への対応は急務となっています。本セミナーでは、同制度への具体的な対応策から、AI活用による業務効率化まで、情シス・DX部門の課題を解決する最新ソリューションをご紹介します。

詳細および参加申込はこちら :https://www.manageengine.jp/news/seminar-itcon202605.html?utm_source=manageengine&utm_medium=press_release&utm_campaign=prt20260422

ITCON 名古屋 2026は5月20日、名古屋マリオットアソシアホテルで開催！

ITCON 名古屋 2026特設ページ :https://www.manageengine.jp/news/seminar-itcon202605.html?utm_source=manageengine&utm_medium=press_release&utm_campaign=prt20260422開催概要- 日時：2026年5月20日（水）14:00～17:00（受付開始 13:45）- 会場：名古屋マリオットアソシアホテル（JR名古屋駅、直結）- 内容：経産省のセキュリティ対策評価制度に対応するソリューションと業務に活かせるAI機能の紹介- 参加費：無料（事前登録制）- 申込ページ：https://www.manageengine.jp/news/seminar-itcon202605.html開催背景：サプライチェーンの要所、名古屋で「守り」と「攻め」を提示

これまで東京・大阪で多くのITリーダーに支持されてきた「ITCON」が、満を持して名古屋に初上陸します。本イベントでは、制度対応という「守りのセキュリティ」と、AIによる自動化という「攻めのIT運用」の両面から、地域企業の競争力強化を支援します。

イベントの特長

「ITCON 名古屋 2026」は、企業や組織が直面する様々な課題に対し、最新の技術と機能を通じて具体的な解決策を提示するセミナーです。特に以下のような課題をお持ちの方に最適な内容となっています。

- 企業のセキュリティ担当者、情報システム部門・DX推進部門のご担当者- 経産省のセキュリティ対策評価制度への対応を検討している経営者・事業責任者- 実際の業務に役立つAI機能を備えたツールを探しているご担当者- 顧客にセキュリティ・ソリューションを提案する機会が多いIT企業のご担当者プログラム

第1部（14:00-14:30）

- 経産省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」に備える！管理者IDの統制・運用の進め方

第2部（14:45-15:15）

- 「セキュリティ対策評価制度」が示す、パッチ管理の重要性 ～課題をDX推進の追い風に変える方法～

第3部（15:30-16:00）

- 「どこに何があるか」を語れますか？ ～セキュリティの基本動作、資産管理と状態監視の再徹底～

第4部（16:15-16:45）

- スペシャルセッションAI-Readyの先へ：AI実装のビジョン&ロードマップ紹介

※セッション間に15分の休憩あり

お申し込み方法

本セミナーへのご参加は事前登録制となります。詳細およびお申し込みは以下のURLよりご確認ください。

[お申し込みページ] https://www.manageengine.jp/news/seminar-itcon202605.html

ITCON名古屋2026の申込はこちら :https://www.manageengine.jp/news/seminar-itcon20260513.html?utm_source=manageengine&utm_medium=press_release&utm_campaign=prt20260414

「ITCON 2026」は、5月13日の大阪を皮切りに、名古屋、東京での開催も予定しており、全国の企業・組織に向けてManageEngineの最新ソリューションを紹介していきます。

●ITCON 大阪 2026 開催概要

開催日程：2026年5月13日(水)

会場：インターコンチネンタルホテル大阪

お申し込みはこちら(https://www.manageengine.jp/news/seminar-itcon20260513.html?utm_source=manageengine&utm_medium=press_release&utm_campaign=prt20260422)



●ITCON 名古屋 2026 開催概要

開催日程：2026年5月20日(水)

会場：名古屋マリオットアソシアホテル

お申し込みはこちら(https://www.manageengine.jp/news/seminar-itcon202605.html?utm_source=manageengine&utm_medium=press_release&utm_campaign=prt20260422)

●ITCON 東京 2026 開催概要

開催日程：2026年7月3日(金)

会場：ANAインターコンチネンタルホテル東京

お申し込みはこちら(https://www.manageengine.jp/news/seminar-itcon20260703.html?utm_source=manageengine&utm_medium=press_release&utm_campaign=prt20260422)



皆様のご来場を心よりお待ちしております。

ManageEngineについて

ManageEngineは、ゾーホージャパン株式会社が提供するネットワークやITサービス、セキュリティ、デスクトップ・ノートPC、ビジネスアプリケーションなどを管理する製品・サービス群です。必要十分な機能に限定、かつ、直感的な操作が可能な画面設計により、短期間での導入が可能であり、その後の運用フェーズにおいても手間がかからず、よりシンプルなIT運用管理を実現します。また、中堅・中小企業でも導入しやすいリーズナブルな価格で、これまで大手ITベンダーが提供する複雑で高額なツールを利用していた企業や、ツールを自社開発していた組織にも採用されてきました。現在では、日本国内の一般企業、官公庁や自治体などへ、9,000ライセンスを超える販売実績があり、安心して使える製品・サービスです。最大で37言語に対応する製品・サービスは、北米、欧州をはじめ、南米、中東、アジアなど世界で28万社以上の企業や組織が導入し、企業・組織のIT運用管理のシンプル化、グローバル化に貢献しています。

https://www.manageengine.jp/

ゾーホージャパン株式会社について

ゾーホージャパン株式会社は、ワールドワイドで事業を展開するZoho Corporation Pvt. Ltd.（本社：インド タミル・ナドゥ州チェンナイ CEO：Shailesh Kumar Davey）が開発/製造したネットワーク管理開発ツールや企業向けIT運用管理ソフトウェア、企業向けクラウドサービスを日本市場に提供すると同時に関連するサポート、コンサルティングなども提供しています。企業向けIT運用管理ツール群「ManageEngine」は、世界28万社を超える顧客実績を誇り、国内でも販売本数を伸ばしています。「ManageEngine」は、ネットワーク管理のOEM市場でスタンダードとして認知されてきたネットワーク管理開発ツール「WebNMS」のノウハウや経験を生かして開発されたものです。また、業務改善/生産性向上を支援する企業向けクラウドサービス群「Zoho」は、世界で1億5000万人を超えるユーザーに利用されています。国内では「Zoho CRM」や、50種類以上の業務アプリケーションを利用できる「Zoho One」を中心にユーザー数を増やしています。

https://www.zoho.co.jp/

お問合せ先

本プレスリリースに関するお問い合わせ：

ゾーホージャパン株式会社 ManageEngine マーケティング部

TEL：045-319-4613 E-mail：jp-memarketing@zohocorp.com

※記載されている製品、会社などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。(R)マーク、TMマークは省略しています。