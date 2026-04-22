累計25万部！　AI（人工知能）探偵シリーズ、待望の最新作が4月22日発売。早坂吝『街角ハルシネーション　探偵ＡＩのリアル・ディープラーニング-』（新潮文庫nex）

株式会社新潮社

天才AI科学者の父の遺した双子の美少女AI、探偵の相以（あい）と犯人の以相（いあ）が推理バトルを繰り広げる、大人気ミステリシリーズ「探偵AIのリアル・ディープラーニング」。コミカライズも大好評連載中の本シリーズの、待望の最新作が4月22日、新潮文庫nexより刊行されます。タイトルは『街角ハルシネーション』。ついに時代がAI探偵に追いついた？ 生成AI疑惑のかかった一枚の写真に込められた謎を解く、本格推理バトルです。

■内容紹介

「探偵AI」シリーズ累計25万部突破！ AI探偵VS.生成AI 疑惑の写真の謎を解け！

一見何の変哲もない1枚の風景写真。その隅には「Pasta Itally」のテラス席、６本指のウェイトレス、スパゲティを吐き出す客、そして奇妙な転び方の男が写っていた。生成AIのハルシネーションそっくりな光景だが、AI探偵事務所を訪れた依頼人は、それは確かに現実の風景だと主張する。探偵のAI・相以とともに疑惑の写真の調査に乗り出した輔は、犯人のAI・以相に急襲され、拉致監禁されてしまった。はたして相以は、すべての謎を解き、相棒を救出することができるのか。生成AI時代の本格AI探偵推理バトル、誕生！

装画：VOFAN

■著者紹介：早坂吝（はやさか やぶさか）

1988（昭和63）年、大阪府生れ。京都大学文学部卒業。京都大学推理小説研究会出身。2014（平成26）年に『○○○○○○○○殺人事件』でメフィスト賞を受賞し、デビュー。同作で「ミステリが読みたい！」新人賞を受賞。他の著書に、「探偵AI」シリーズや「上木らいち」シリーズ、『しおかぜ市一家殺害事件あるいは迷宮牢の殺人』などがある。

■書籍データ

【タイトル】街角ハルシネーション 探偵ＡＩのリアル・ディープラーニング─

【著者名】早坂吝

【発売日】2026/4/22

【造本】新潮文庫nex

【定価】737円（税込）

【ISBN】978-4-10- 180329-6

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/180329/