【挑戦と失敗を肯定する会社】経験を活かし、AWS・DX領域へ。成長できる“挑戦を歓迎する”環境とは。

株式会社ゼネックコミュニケーション

株式会社ゼネックコミュニケーション（本社：京都市中京区、代表取締役：美馬芳彦）は、転職活動において見えにくい情報の解消に向け、採用情報を公開しました。

転職においては、「仕事内容の不一致」や「入社前後の認識のズレ」が早期離職の要因として挙げられています。こうした課題は求職者だけでなく、企業にとっても解決すべき重要なテーマです。

当社では、選考過程だけでは伝わりにくい「実際の働く環境」や「成長できる仕組み」「社員の雰囲気」などを事前に開示することで、求職者が納得した上で意思決定できる状態をつくることを目的としています。

▌公開内容

転職希望者から多く寄せられる疑問に対し、実際の働き方やキャリアイメージが具体的に伝わる内容としています。

▌「挑戦を価値にする」 会社で、次のキャリアを

「失敗するって最高だ。」

これは、当社リクルートサイトに掲げている言葉です。

私たちは、挑戦と失敗の積み重ねこそが、人を育て、技術を磨き、社会に価値を届けると考えています。

▌ 社員と会社が共に成長できる環境

京都本社東京支店福岡オフィス大阪オフィス

当社には、これまでの経験を活かしながら、クラウドや開発分野へと領域を広げて活躍している社員が在籍しています。

既存スキルを土台としつつ、新たな技術領域へ挑戦できる環境を整えている点が特徴です。

また、資格取得支援制度（報奨金）に加え、実務を通じてスキルを着実に高めていける体制も整備しています。

AWS資格の取得数は累計300件以上（2026年3月時点）となっており、継続的なスキル向上を後押しする環境の一つの指標となっています。

▌キャリアアップや新しい挑戦を支援する体制

クラウド・IoT領域を中心に、自社製品・自社ソリューションの開発（Cloud Wing(R)、IoT Station(R)など）を展開しており、企画・設計・開発・運用まで一貫して関わる機会があります。

また、お客様先でのプロジェクト参画や社内受託開発も行っており、自社開発と技術支援の両軸で、多様な経験を積むことが可能です。

これまでの経験を活かしながら新たな技術領域へ挑戦できる環境を整えており、キャリアの方向性に応じた成長機会を提供しています。

▌成長が評価につながる仕組み

▶ 一括で支援するAWSトータルサービス▶様々なデータを可視化するIoTプラットフォーム

挑戦したプロセスや成果が評価に反映される仕組みを整えています。

日々の取り組みがキャリアや報酬へつながる環境です。

また、キャリア申告制度により、自身が目指す方向を定期的に会社へ伝えられ、個人の志向に応じた成長機会の創出にも取り組んでいます。

▌働き続けられる環境づくり

ライフステージに応じた柔軟な働き方を整備しています。

当社では、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」と「ワーク・アズ・ライフ（仕事を人生の一部として捉える）」の両立を大切にしています。

チームでの連携やサポート体制を前提に、時短勤務や時間単位有休などの制度を整え、無理なく働き続けられる環境づくりに取り組んでいます。

2026年4月には大阪・福岡拠点を開設し、働く場所の選択肢も拡大しました。

▌「人」を大切にする企業文化

対象期間：2025年 3月 21日 ～ 2026年 3月 20日「続けたい」と思える職場を目指し、制度の整備を進めています。育児休業は男女ともに希望者全員が取得し、復帰率は100％です。2022年から4年連続で最高位ランクを取得しています。

当社は、「人を思いやり、敬う」ことを大切にする企業文化のもと、挑戦や失敗も前向きに受け止められる環境づくりに取り組んでいます。

社員からは「誠実な人が多く、率直に意見を言い合える環境」という声が多く挙がっており、企業理念に共感した一人ひとりの姿勢によって築かれてきました。

また、「人を大切にする会社でありたい」という創業時からの想いは、現場の声を反映する取り組みにもつながり、現在も組織の基盤となっています。

こうした関係性があるからこそ、挑戦や失敗も前向きに受け止められる環境が生まれています。

▌今後について

当社では今後も、採用活動における情報開示を通じて、求職者の皆さまが安心して情報収集できる環境づくりを進めていきます。

挑戦したいと考える方にとって、働くイメージが具体的に持てる情報発信を行い、納得感のあるマッチングにつながるよう取り組んでいきます。

▌採用情報

現在、当社では事業拡大に伴い採用を強化しています。

これまでの経験を活かしながら、新たな領域に挑戦したい方のご応募をお待ちしています。

カジュアル面談（オンライン可）も実施しており、情報収集段階での参加も歓迎しています。

▼採用サイト

https://recruit.genech.co.jp/career

▌会社概要