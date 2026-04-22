［マリメッコ]初夏の食卓を華やかに彩るライトブルーのウニッコホームコレクションが登場。全店にてブランドフェアも開催。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、初夏の食卓を華やかに彩るライトブルーのウニッコ(Unikko)ホームコレクションが登場。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2026年4月24日(金)より順次販売開始します。また、同日より、新作ホームコレクションの発売に合わせ、ブランドフェアを開催いたします。

新しい季節を迎える準備にふさわしい、鮮やかな色彩で彩られた本コレクション。太陽の光に映えるテーブルウェアから、リビングや寝室に溶け込むホームコレクションが揃います。

Unikko 2.5dl マグカップ \4,620Unikko 2.5dl マグカップセット \8,800Unikko 20cm プレート \5,390Unikko プレイスマット \6,600Unikko 135×250cm テーブルクロス \44,000Sukat タンブラーセット \10,560Unikko プレート \7,920Unikko ガラスプレート \11,000Unikko ボウルセット \8,140Unikko コースター \2,420

フラワーベース \17,600フラワーベース \70,400Tasaraita 50×60cm ピローケース \6,820Tasaraita 150×210cm デュベカバー \34,100

販売開始日

2026年4月24日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

ブランドフェア

全国のマリメッコストアにて、4月24日(金)から商品を税込27,500円以上お買い上げの方に、スプリングサマー 2026コレクションの注目プリントであるクカスタ クッカーン(Kukasta kukkaan)デザインのファブリックバッグをプレゼント。（＊マリメッコ表参道店・日本公式オンラインストアは対象外。別デザインの限定ファブリックバッグをプレゼントいたします。）

エルヤ・ヒルヴィ(Erja Hirvi)による新作プリント、Kukasta kukkaan。手描きの花々が織りなすこのデザインは、喜びに満ちた花のアンサンブルを表現しています。「花から花へ」を意味するその名の通り、夏の花々の間を軽やかに飛び回るマルハナバチの遊び心ある動きから着想を得ています。

*数量限定 *画像はイメージです

2026年4月25日(土) - 4月26日(日)の2日間、クカスタ クッカーン(Kukasta kukkaan)にフィーチャーした「Marimekko Day - Art of flowers in Tokyo」を東急プラザ表参道「オモカド」6F おもはらの森にて開催いたします。期間中は、ラッピングフラワーをお渡しするフラワースタンドがオープン。マリメッコ公式アプリにご登録いただいている会員様には、Kukasta kukkaanでラッピングされたフラワーギフトをプレゼントいたします。

〈Marimekko Day - Art of flowers in Tokyo〉開催概要

開催期間: 4月25日(土) - 4月26日(日)

会場: おもはらの森 東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道「オモカド」6F

詳細はこちらをご覧ください：https://www.marimekko.jp/news/detail?name=6037(https://www.marimekko.jp/news/detail?name=6037)

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。