創業40周年のHomework′s、日本の伝統工芸「南部鉄器」で焼き上げる直火焼きハンバーガー「Nambu Tekki Charbroiled Burgers」提供開始

株式会社ネクスコ東日本シティフード

令和８年４月２２日

株式会社ネクスコ東日本シティフード

及源鋳造株式会社

株式会社ネクスコ東日本シティフード（本社：東京都港区）は、2026年5月1日（金）より、グルメバーガー＆サンドウィッチレストランHomework's広尾店にて、創業40周年を記念した新たな取り組みとして、日本の伝統工芸である南部鉄器を用いた直火焼きハンバーガー「Nambu Tekki Charbroiled Burgers」の提供を開始いたします。

Homework'sでは創業当初より、ロストル（※直火の上に設置し、肉や食材を直接焼き上げるための金属製焼き台）を使用した直火焼きによるハンバーガーを提供してきましたが、今回その調理の要となるロストルに、日本の伝統工芸である南部鉄器製ロストルを新たに採用しました。

本企画では、岩手県奥州市に本社を構える1852年創業の老舗南部鉄器メーカー・及源鋳造株式会社に依頼し、ハンバーガーのパティを焼き上げるための専用鋳鉄ロストルを特別に開発。南部鉄器が持つ高い蓄熱性と、直火の強い火力を掛け合わせることで、表面は香ばしく、中は肉汁あふれるジューシーな食感を実現しました。

アメリカのハンバーガー文化と、日本が誇る伝統鋳物技術を融合させた、Homework'sならではの新しいバーガー体験を提案します。

創業40周年を記念した、新たな挑戦

Homework'sは、日本初のグルメハンバーガー＆サンドウィッチレストランとして1985年に誕生し、40年にわたり多くのお客さまに親しまれてきました。

創業40周年という節目にあたり、「日本ならではの価値」をテーマに着目したのが、約400年の歴史を持つ伝統工芸・南部鉄器です。鋳鉄特有の高い蓄熱性と均一な熱伝導は、素材の旨味を最大限に引き出す調理器具として世界的にも評価されています。

この南部鉄器の特性をハンバーガーのパティ調理に応用することで、これまでにない焼き上がりを実現する新しい調理方法が誕生しました。

南部鉄器メーカーと特製鋳鉄ロストルを共同開発

本プロジェクトでは、南部鉄器の老舗メーカーである及源鋳造株式会社に協力を仰ぎ、ハンバーガー専用の鋳鉄ロストルを特注で製作しました。

直火で高温に加熱された鋳鉄ロストルは、パティの表面に香ばしい焼き目（クラスト）を形成し、内部には肉汁をしっかりと閉じ込めます。

日本の伝統工芸をハンバーガー調理に取り入れるという新しい試みをHomework'sに導入しました。

「Nambu Tekki Charbroiled Burgers」の特徴

■ 南部鉄器ロストルによる直火焼き

特注した南部鉄器製鋳鉄ロストルを直火で加熱し、ビーフパティを香ばしく焼き上げます。高い蓄熱性により、安定した高温で均一な焼き上がりを実現します。

■ 香ばしいクラストとあふれる肉汁

高温の鋳鉄ロストルで焼くことで、外側はカリッと香ばしく、内側は肉本来の旨味とジューシーさを堪能できる仕上がりとなっています。

■ 日本の伝統技術 × アメリカンバーガー文化

南部鉄器という日本の伝統素材と、アメリカのハンバーガー文化を融合させた、Homework'sならではの新しいハンバーガーです。

訪日外国人のお客様にも、日本らしさを感じていただけるメニューとして展開します。

販売店舗・提供開始日

■ Homework's広尾店 ：2026年5月1日

■ Homework's麻布十番店：2026年6月（予定）

Homework'sについて

Homework'sは、日本初のグルメハンバーガー＆サンドウィッチレストランとして1985年に誕生しました。本格的な味わいに加え、Homey（家庭的）・Hearty（心のこもった）・Healthy（健康的）をコンセプトに、お母さんが家族のために作るような、温もりある料理とサービスを大切にしています。すべてのお客さまに、心まで満たされるひとときを提供することを目指しています。

及源鋳造株式会社について

及源鋳造株式会社（本社：岩手県奥州市）は、1852年創業の老舗南部鉄器メーカーです。約170年にわたり、南部鉄器の製造技術を継承・発展させながら、伝統的な製品から現代のライフスタイルに合わせた鉄器まで幅広く製造しています。デザインの良さと品質に定評があり、国内外で南部鉄器の魅力を発信し続けています。

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社ネクスコ東日本シティフード

所在地：東京都港区東新橋2-3-17 MOMENTO SHIODOME 8階

担当者：堤、廣田

Email：ncf-division@e-nexco.co.jp

店舗情報： https://homeworks-1.com/

本件については、2026年4月20日に岩手県政記者クラブに資料提供を行っております。