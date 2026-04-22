苗婧講師 『「理勢」的思惟様式と近代中国――郭嵩蝱の西洋認識と開かれた文明観』を出版【島根県立大学】

公立大学法人島根県立大学「理勢」的思惟様式と近代中国――郭嵩蝱の西洋認識と開かれた文明観

このたび、島根県立大学国際関係学部 苗 婧（みょう せい）講師が書籍『「理勢」的思惟様式と近代中国――郭嵩蝱の西洋認識と開かれた文明観』を2026年３月31日に出版しました。本書は、近代中国初の駐外公使・郭嵩蝱（かくすうとう／1818-1891）が抱いた際立って開かれた西洋認識と文明観の源泉を、単なる西洋体験という外的要因のみならず、中国伝統思想に深く根ざした独自の「理勢」的思惟様式に見出し、その思想的基盤を解明する研究書です。島根県立大学では、教育・研究活動の充実を目的として、研究費助成制度を設けています。このたびの出版には、この助成金が活用されています。今後も教育・研究活動の充実と研究成果の社会発信を積極的に進めていきます。

【内容紹介】

近代中国初の駐外公使・郭嵩蝱は、なぜ驚くほど開かれた西洋認識と文明観を持ち得たのでしょうか。本書は、その謎を解く鍵を、彼が終生尊崇した明末清初の思想家・王夫之（おうふうし）へと遡る「理勢」的思惟様式に求めます。儒教伝統的な思考構造がいかに「近代」という歴史的条件のもとで新たな展開を遂げたのかを解明する画期的な論考です。

【書籍情報】

書名：「理勢」的思惟様式と近代中国――郭嵩蝱の西洋認識と開かれた文明観

出版年月：2026年３月31日

ISBN：978-4-326-30360-1

Cコード：3031

判型・ページ数：A5・384ページ

定価：7,150円（本体6,500円 + 税）

【著者略歴】

苗 婧（みょう せい）

1987年、中国寧夏回族自治区生まれ。2010年寧夏大学外国語学院日本語学科卒業。2015年島根県立大学大学院北東アジア開発研究科博士前期課程修了。2023年、同大学院博士後期課程修了。博士（社会学）。現在、島根県立大学国際関係学部専任講師。専攻は近代中国思想史。

【発行所】

株式会社 頸草書房

112-0005 東京都文京区水道2-1-1