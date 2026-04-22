YouTubeなどで大人気「ウォーターチャレンジ」と一緒に学べる 『ウォーターチャレンジと学ぼう！ ことわざ125』本日発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『ウォーターチャレンジと学ぼう！ ことわざ125』を2026年4月22日(水)に発売いたしました。
『ウォーターチャレンジと学ぼう！ ことわざ125』
●ウォーターチャレンジとは？
ウォーターチャレンジとは、各SNS総フォロワー数が398万人を突破する、大人気YouTubeチャンネルです。
すまない先生と、すまないスクールの7人の生徒たちが「マインクラフト」を舞台とした様々な企画やアニメなどを配信しており、未就学児の男児を中心に、大人の女性まで幅広い方々に親しまれています。
●掲載語数はたっぷり125語！
本書は使用場面ごとに分けられた5章で構成されています。
1章 気持ちや性格に関することわざ
2章 うれしい場面に関することわざ
3章 ピンチや失敗に関することわざ
4章 人との関係に関することわざ
5章 さまざまな場面で使えることわざ
学べることわざは全部で125語。さらに、似た意味の言葉や反対の意味の言葉も収録しています。
●メンバーのコメントも充実！
すべてのページに、ことわざの使い方やキャラクターイラストとあわせて、すまない先生をはじめとしたメンバーたちのひとことを掲載。
ことわざや、思い出について、名場面写真とともにコメントしています。
●書誌情報
【書名】『ウォーターチャレンジと学ぼう！ ことわざ125』
【定価】1,650円（本体1,500円＋税）
【発売日】2026年4月22日
【サイズ】A5判
【ページ数】160ページ
【ISBN】9784049169171
▼詳細・購入はこちら
https://yomeruba.com/product/character/chara-book/322510000537.html
●版権表記
各媒体でお取り上げいただける際は、お手数ですが下記版権表記をご記載ください。
(C)WaterChallenge2026
●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』
ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。
絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。
お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。
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