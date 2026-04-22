堀元見×福岡太朗 読むとグングン頭が良くなる日常系青春コミック『超知的！しもねた部』本日発売！

株式会社新潮社

Webマガジン「yom yom」にて連載され、大反響を呼んだ日常系青春コミック「超知的！しもねた部」の単行本が本日、2026年4月22日に発売されました。

本作は「ゆる言語学ラジオ」で人気の堀元見さんが昨年5月に刊行し、現在10刷となっている『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』が原案。『おんなのこのけんをてにいれた』等で人気の漫画家・福岡太朗さんの手により、知的下ネタの世界に足を踏み入れる女子高生たちの日常を描く漫画が誕生しました。

単行本では「yom yom」にて連載された５話、「小説新潮」に掲載された１話に加え、描き下ろしの２話を収録。

本作の監修も務める堀元見さんは、「知的下ネタ本」というだけでも意味不明なのに、それを女の子たちの部活マンガにしたという意味不明の二乗みたいな作品で最高です！「しもねた部」の少女たちが織りなす超知的な会話、皆さんぜひお楽しみください！とコメント。

なお、下記６書店では以下の通り、オリジナルの購入特典（数量限定）が用意されています。

■購入特典

メロンブックス 4ページリーフレット書泉・芳林堂書店 モノクロペーパーとらのあな イラストカードCOMIC ZIN イラストカード三洋堂書店 イラストカードバリューブックス 小冊子

それぞれ描き下ろしイラストを使用している他、バリューブックス特典の小冊子では、堀元見さんが生まれて初めて描いたネーム原作を元にした特別編が読めます。また、メロンブックスのリーフレットには、本編に登場するキャラクターが作中で描いた架空の漫画を、福岡太朗さんが実際に描いた特別編を収録。

メロンブックスではさらに、‟「超知的！しもねた部」＆「読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全」連動購入フェア ”を展開。コミックスと原案本のどちらも購入した方は、堀元見さんが書き下ろした下ネタ大全のこぼれ話が読める、「さらに頭が良くなる超知的なリーフレット」が手に入ります。

■書籍内容紹介

メロンブックス連動購入フェア特典リーフレット『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』

部活×青春×知的下ネタ！ 読むと頭が良くなる日常系マンガ、爆誕。「ゆる言語学ラジオ」の堀元見ヒット作『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』を原案に、人気漫画家・福岡太朗がオリジナルテイストを加えて漫画化。読書が好きな女子高生の小林ひよりは、図書室で知り合った憧れの同級生・井上いろはと、ひょんなことから部活を作ることに。何の変哲もない高校生活を送ってきたひよりだが、一風変わった趣味を持ついろはの影響で……！？

■著者紹介

漫画：福岡太朗

1986年生まれ。福岡県北九州市出身。

ジャンプ＋「超異世界転生譚デウス・エクス・マキナ」で商業デビュー。その後「純情戦隊ヴァージニアス」を連載。他作品は「初恋転生にアデスゴッデス」(COMIC FUZ）、「おんなのこのけんをてにいれた」(電撃G'sコミック)など。

過去にTwitterで存在しない妻とのラブラブ日記を描き「このまま描き続けたら精神に異常をきたしますよ」というDMをもらい、少しだけ傷ついたことがある。好きなラスボスはネオエクスデス。

監修：堀元 見（原案『読むだけでグングン頭が良くなる下ネタ大全』著者）

1992年生まれ。北海道出身。慶應義塾大学理工学部卒。専攻は情報工学。作家とYouTuberのハイブリッドで、知的ふざけコンテンツを作り散らかしている。YouTubeチャンネル「ゆる言語学ラジオ」で聞き手を務める。著書に『教養悪口本』（光文社）、『言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』（バリューブックス）など。

■書籍データ

【タイトル】超知的！しもねた部

【著者名】漫画：福岡太朗 監修：堀元見

【発売日】2026年4月22日

【造本】B6判

【定価】935円（税込）

【ISBN】978-4-10-356831-5

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/356831