株式会社田中組が「Kencopa工程AIエージェント」製品版先行利用開始

株式会社KENCOPA

建設現場の省人化・自動化に挑む株式会社KENCOPA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：安村 荘佑、以下 KENCOPA）は、株式会社田中組（本社：北海道札幌市、代表取締役：川島 敦、以下 田中組）において、当社が開発する建設業務特化型AIエージェント「Kencopa工程AIエージェント」の製品版先行利用が開始されたことをお知らせします。

導入の背景

田中組様では、工程検討や積算業務が担当者の経験やスキルに依存しやすいことによる属人化が課題となっていました。また、受注時の全体工程表作成に加えて現場で運用するための月間/週間工程表の作成にも多大な工数を要しており、工程見積もりの作成から運用に至るまでの各段階における一貫した効率化が求められていました。

こうした課題を背景に、歩掛データベースの構築による積算業務の効率化や入札に係る概略工程表の段階から竣工に至るまでの全体的な業務標準化が可能となる点を評価いただき、当社「Kencopa工程AIエージェント」の利用を決定していただきました。今後は、工程検討の高度化及び業務標準化の実現に向けて取り組みを推進して参ります。

KENCOPAとの取り組み概要

「Kencopa工程AIエージェント」は、工程表の作成から実施工程表運用、ナレッジ蓄積までをAIが支援する建設業務特化型AIエージェントです。

設計図書（図面・仕様書・見積調書）をアップロードするだけで、自社歩掛を学習したAIが工程案を自動生成。蓄積される設計・工程データにより、省人化と技術継承を同時に実現します。

田中組様では工程AIエージェントの活用を通じ、以下の効果創出を期待しています。

株株式会社田中組 土木技術部 技術支援課 高橋佑介 様からのコメント

- 歩掛データを活用した社内ナレッジ構築による積算業務の効率及び精度の向上- 工程検討から現場での運用までに係る工程表作成業務の負荷軽減- 属人性に依存しないタスク管理体制の構築- 若手人材のスキル支援による工程作成業務の平準化

「当社では、土木部門・建築部門を中心にDX推進に取り組んでおります。現場の工程管理においては、歩掛をはじめとする施工に関する知見が、長年にわたり個々の技術者の経験や勘に依存しており、その情報を組織として体系的に蓄積・活用できていないことが大きな課題でした。

「Kencopa工程AIエージェント」は、日々の業務の中で自然と歩掛データや工程実績が蓄積され、それをAIが学習・活用して工程表の作成に反映できるという点に大きな魅力を感じ、導入を決定いたしました。これまで属人化していたノウハウが会社の共有資産として蓄積されていく仕組みは、業務効率化だけでなく、若手技術者への技術継承にも大きく貢献するものと期待しております。ご確認いただけますと幸いです。」

株式会社田中組 会社概要

会社名：株式会社田中組

所在地：札幌市中央区北6条西17丁目17番地の5

設立：1948年

事業内容：建築・土木その他建設工事の設計施工、建設工事に関する調査・企画、不動産の売買・管理・運用、地域開発・都市開発等の事業

URL：https://www.tanakagumi.co.jp/

■ Kencopa工程AIエージェントの概要

「Kencopa工程AIエージェント」は、工程表作成・実施工程運用にかかる時間の短縮のみならず、活用の中で自動で蓄積される設計図書と工程・歩掛・工事データを合わせた会社独自ナレッジデータベースの蓄積により、省人化と技術継承を同時で実現します。

設計図書 (図面、仕様書、見積調書)をアップロードするだけで、自社歩掛や過去工事を学習したAIが工程表を対話生成します(特許申請中)。作成後はAIが生成した工程表をたたき台に、通常アプリと同様アプリ上で直感的に編集・運用可能です。また、実績入力やPDFやExcelに指定のフォーマットはテンプレートとして登録することができ、各現場に応じて自由に出力が可能です。

また、独自の工程生成エンジンは建築・土木・プラント・設備など幅広い攻守に対応可能です。

Kencopa工程AIエージェント サービスサイトURL：https://kencopa.com/service-azuchi-3

お問い合わせ: https://kencopa.com/contact

■実際の工程表生成イメージ (一部機能において特許申請中)

担当者は一度設計図書をアップロードすれば、あとはAIエージェントの質問に回答するだけで工程表が作成できます。

1. 担当者が設計図書をアップロード

設計図書 (図面、仕様書、見積書)をドラッグ&ドロップもしくはファイル選択にてアップロードします。

2. AIが現場情報を整理

1.で読み取った資料に基づき、工期・工種・住所・数量といった現場の基本情報から、現場の周辺環境や制約条件等を詳細まで記載していきます。

3. AIが類似工事を提案

2.で整理された施工計画に基づき、様々な類似度指標に基づいて過去の類似工事を自動で提案してくれます。担当者は類似度が高い工事を選択することで、AIは選択工事を参考にしながら工程表を生成します。

4. AIが工程表を生成

施工計画や過去の類似工事の現場情報、天気情報等に基づきAIが工程表を生成します。必要に応じて工区分けや並行工程に関する相談などの対話を通じて工程表のたたき台を生成してくれます。

5. アプリ上で直感的に運用

生成された工程表はそのままアプリ上で編集・運用することができます。月間・週間工程表の作成、複数ユーザーでの同時編集、実績線の入力、出来高曲線表示、図形や画像の挿入、PDFや

Excelフォーマットでの出力 (自由にテンプレートを登録可能)など工程管理に必要な機能が備わっています。

また、AIへのチャット指示に基づいて工程線を一括でずらしたり、複数の作業に分割したりすることが可能です。

↓製品デモ動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CzTmKCCaEnc ]

■ 株式会社KENCOPAについて

株式会社KENCOPAは、「Copilot for Construction」をミッションに、建設現場の省人化・自動化の実現に挑戦する建設専門のAIスタートアップです。「Kencopa工程AIエージェント」「Kencopa建設AIエージェント」の提供を通じて、図面・仕様書・歩掛・施工データなど、これまで暗黙知に依存していた現場業務をAIが理解・処理し、工程作成・書類作成・知識検索まで自動化します。また、日々の利用を通じてデータが会社独自データが自然蓄積され、若手教育・技術継承に貢献します。

また、自社プロダクトの提供に加え、個社特有のニーズに合わせた共同研究・開発の「i-Con2.0共創」モデルも展開しています。これらの取組を通じて、建設業の未来に本気で挑戦します。

会社情報

代表者: 代表取締役CEO 安村 荘佑

本社所在地:東京都渋谷区広尾1丁目11-2 BLOCKS 恵比寿

設立: 2024年3月

累計調達額: 2.1億円

事業内容: 「Kencopa工程AIエージェント」「Kencopa建設AIエージェント」の開発・提供、建設専門のDX・AIの共同研究、共同開発

コーポレートサイト: https://kencopa.com/

受賞・採択実績:

大阪産業局主催関西スタートアップインキュベーションプログラム「起動」第3期

総務省主催研究開発支援プログラム「ICTスタートアップリーグ2025」

トライアングルエヒメ2.0「全国共創拠点連携枠」

大阪産業局主催「OIH Silicon Valley Gateway Program」採択

Microsoft for Startups、Manus for Startups