【大学受験ナビオ】高校3年生対象「総合型選抜スタートゼミ」、9月まで開講

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営する大学受験専門塾「大学受験ナビオ」は、高校3年生対象「総合型選抜スタートゼミ」を、現在開講しています。標準／発展のレベル別に、総合型選抜で求められる「志望理由書・面接」と「小論文」の力を身に付けます。

オンライン配信の映像講座なので、2026年9月までの開講期間中、都合のよい時間にいつでも受講できます。

■総合型選抜スタートゼミ

文部科学省発表の入試方式別入学者の割合を見ると、総合型選抜を選択する大学受験生は年々増加しています。多くの大学の総合型選抜入試では、志望理由書・面接・小論文が必要です。

大学受験ナビオの「総合型選抜スタートゼミ」では、受験生がつまずきやすいポイントや、おさえておくべき重要項目を確認し、より高い評価をとれるようになるための指導を行います。オンライン配信の映像講座なので、自宅で無理なく対策を始められます。また、すべての講座に、Ｚ会「総合型選抜対策・志望理由書・小論文」パックとデジタル教材「AI添削トレーニング」がついています。Ｚ会の教材では授業で学んだことをアウトプットし、丁寧な添削により実力を定着させます。また、AI添削トレーニングでは、AIによる客観的でスピーディーな添削で繰り返し演習することができ、実践力を鍛えます。

開講講座

難関大学合格を目指す上で必要となる多角的な視点や卓越した表現力を養う「発展」と、総合型選抜で大学受験する上で必要な知識と技能を一から学習する「標準」の２つのレベルを設定しています。各レベルで「志望理由書・面接対策」と「小論文対策」を開講しており、志望大学のレベルと入試形態にあわせて、1講座から受講できます。

【発展】志望理由書・面接対策（80分×4コマ）

【発展】小論文対策（80分×4コマ）

【標準】志望理由書・面接対策（80分×4コマ）

【標準】小論文対策（80分×4コマ）

総合型選抜スタートゼミ 実施概要

＜指導回数、内容＞

各講座 80分×4コマ

【発展】志望理由書・面接対策／【発展】小論文対策

【標準】志望理由書・面接対策／【標準】小論文対策

＜実施形式＞

映像授業：動画プラットフォーム「Vimeo」による映像視聴

※視聴にアプリ等は必要ありません。

Ｚ会添削指導：「総合型選抜対策・志望理由書・小論文」パック

AI添削トレーニング： デジタル教材によるAI添削

※PC、またはタブレットにて演習を行います。

＜受講期間＞

2026年9月30日（水）まで

＜対象＞

総合型選抜での大学受験を志望する高校3年生

＜受講料＞

31,020円（税込）

※別途教材費がかかります。

＜申し込み方法＞

「大学受験ナビオ各教室」(https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/navio/)にお問い合わせください。

大学受験ナビオ

大学受験を目指す高校生・中高一貫生を対象に、グループ指導・個別指導・演習個別・映像指導を行っています。ナビゲーターによる学習プランのアドバイスと、大学受験専門教師による志望校別授業で大学合格を目指します。

詳細を見る :https://www.eikoh.co.jp/daigakujuken/

大学受験ナビオの推薦入試対策

学校推薦型・総合型選抜は、大学や学部学科によって異なる対策が必要です。大学受験ナビオでは、学校の成績向上はもちろん、志望理由書の作成サポートや面接・小論文対策など、一人ひとりに合わせた的確な指導を行います。

大学受験ナビオの推薦入試対策 :https://www.eikoh.co.jp/daigakujuken/suisen/

株式会社栄光 会社概要

中学受験、高校受験対策の進学塾「栄光ゼミナール」や個別指導で目標達成へ導く学習塾「栄光の個別ビザビ」、高校生対象の大学受験対策塾「大学受験ナビオ」等を、首都圏を中心に展開、国内屈指の規模を持つ進学塾として多くの塾生をお預かりしています。

2021年7月には中学・高校・大学受験対策のオンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY」を開講。生徒の学ぶ意欲を引き出し、自ら学ぶ姿勢を育てることで、中学受験・高校受験・大学受験の合格へ導き、生徒・保護者の期待に全力で応えていきます。

また、科学実験専門教室やロボット・プログラミング教室のＳＴＥＭ教育事業も行っています。

本社：東京都千代田区富士見二丁目11番11号

代表：代表取締役社長 下田勝昭

設立：1980年7月

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

「大学受験ナビオ」の各教室(https://www.eikoh.co.jp/kyoshitsu/navio/)にお問い合わせください。