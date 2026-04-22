セルフ型アンケートツール「スマイルサーベイ」、SFA/CRM連携が可能な展示会パッケージ「smile survey for Events」をリリース
株式会社イングはセルフ型アンケートツール「smile survey (スマイルサーベイ) 」において、SFA/CRM連携でリード管理を自動化できる「展示会パッケージ」を新たにリリースします。
【展示会パッケージの特徴】
アプリで名刺を撮るだけで画像OCRが会社名や部署名、氏名などの情報をデータ化します。さらに「smile survey」から「Salesforce」等の外部システムまで、手入力なしでシームレスに情報が流れます。
【リリースの背景】
展示会は「集客」の場から「商談化」の場へ
現在、展示会市場は活気を取り戻していますが、デジタル活用の定着により、来場者の行動様式は以前と大きく変化しています。多くの企業が直面している課題は、主に以下の3点に集約されます。
１，来場者属性の変化（情報収集層の増加）
オンラインでの情報収集が定着した結果、来場者の目的が「情報収集・トレンド把握」へシフト。
名刺獲得数は増えても、商談につながるホットリードの比率が低下しています。
２，「事前調査済み」来場者の増加
オンラインで比較検討を済ませてから来場する層が増えたことで、ブースでの接客には「初回認知」ではなく「最終確認・クロージング」を前提とした高い精度が求められています。
３，フォローアップの「72時間の壁」
展示会後3日以内のフォローは高い商談化率を維持しますが、1週間を過ぎるとその確率は急落します。しかし、多くの現場では名刺のデータ化やSFA/CRMへの登録に時間を取られ、スピード感のある対応が困難となっています。
お客様の声から生まれた「展示会パッケージ」
「集客は戻ったが、リードの品質と商談化率が追いついていない」--。
このような多くのお客様から寄せられた切実なご要望にお応えし、この度「展示会パッケージ」をリリースいたします。
本パッケージは、アンケート回答データを即座にSFA/CRMへ連携し、現場でのヒアリングの質を向上させることで、展示会を「名刺交換の場」から「確実な商談創出の場」へとアップデートします。
【smile survey展示会パッケージでできること】
- 画像OCR機能で名刺情報を一括データ化
１，名刺の即時データ化
展示会会場で名刺を専用アプリからアップロードするだけで、画像OCRが会社名、部署名、氏名などの情報を高精度にデータ化します。
２，アンケートデータとの自動紐付け
データ化された名刺情報は、入力の手間なくアンケート回答データと自動で連携します。「誰が・何に興味を持ったか」が即座に可視化されます。
３，外部システム（Salesforce等）への自動登録
ワークフロー機能を有効化することで、収集したデータをSalesforceをはじめとする外部のSFA/CRMへ自動登録できます。名刺データとアンケート回答が即座に紐付くため、帰社を待たずに見込み度の高いリードを即座に判別・アプローチ可能になります
- オフライン環境下でのデータ収集に対応
アプリを使ってオフライン環境下でデータ収集が可能です。
通信環境の悪い現場などでも確実にデータを蓄積し、通信環境の安定した場所で一括アップロードができるため、smile surveyへシームレスに連携できます。
連携完了後、端末内のデータは保持されません。
セキュリティ面でも安心です。
【想定される活用シーン】
- 大規模展示会・イベント会場での混雑時
回線が混雑する会場でも、通信状況を気にせず名刺スキャンやアンケート回答を進められます。
- 地方や電波の届きにくい特設会場
地下会場や屋外などの不安定な環境でも、電波を気にせず接客や商談に集中できます。
データはアプリ内に一時保存されるため、アップロード漏れの心配もありません。
- セキュリティ制約の厳しい現場（工場見学や研究施設など）
通信制限がある環境でも確実にデータを回収できます。
連携完了後は端末内にデータを保持しない仕様のため、情報漏洩対策としても安心です。
- スピード重視の「巡回型」ヒアリング
会場内を動き回りながら大量の回答を回収するシーンに最適です。
オフライン駆動による操作感で、収集のテンポを崩すことなく効率化を実現します。
smile surveyでは無料トライアルもご利用いただけます。
サービスに関するお申し込み・お問い合わせは、smile surveyホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。
https://smilesurvey.jp/contact/
【smile surveyについて】
リサーチャーやマーケターのプロの声を集めて作ったセルフ型アンケートツール「smile survey（スマイルサーベイ）」。自由なカスタマイズに対応しているので、さまざまな機能を追加することができます。安心してお使いいただけるよう、万全のセキュリティ対策で大手金融機関・官公庁の導入実績も多数ございます。最短2営業日でスピーディーに導入が可能です。
詳しくはsmile surveyのホームページをご参照ください。
https://smilesurvey.jp/
【 株式会社イングについて 】
株式会社イング(ING)はセルフ型アンケートシステム「smile survey」の開発・販売のほかWebサービスの構築や業務プロセスのDX化を中心とした受託開発を行っています。
会社名：株式会社イング / ING Inc.
代表者：石原 礼男
所在地：〒231-0021神奈川県横浜市中区日本大通11番地 情報文化センター12F
設立 ：2010年10月15日
事業内容：
smile surveyの企画・開発・販売・運用
Webサービスの企画・開発・販売・運用・保守
サービスURL：https://smilesurvey.jp/
会社URL：https://in-g.jp/