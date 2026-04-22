セルフ型アンケートツール「スマイルサーベイ」、SFA/CRM連携が可能な展示会パッケージ「smile survey for Events」をリリース

株式会社イング

株式会社イングはセルフ型アンケートツール「smile survey (スマイルサーベイ) 」において、SFA/CRM連携でリード管理を自動化できる「展示会パッケージ」を新たにリリースします。

【展示会パッケージの特徴】

アプリで名刺を撮るだけで画像OCRが会社名や部署名、氏名などの情報をデータ化します。さらに「smile survey」から「Salesforce」等の外部システムまで、手入力なしでシームレスに情報が流れます。

【リリースの背景】

展示会は「集客」の場から「商談化」の場へ

現在、展示会市場は活気を取り戻していますが、デジタル活用の定着により、来場者の行動様式は以前と大きく変化しています。多くの企業が直面している課題は、主に以下の3点に集約されます。

１，来場者属性の変化（情報収集層の増加）

オンラインでの情報収集が定着した結果、来場者の目的が「情報収集・トレンド把握」へシフト。

名刺獲得数は増えても、商談につながるホットリードの比率が低下しています。

２，「事前調査済み」来場者の増加

オンラインで比較検討を済ませてから来場する層が増えたことで、ブースでの接客には「初回認知」ではなく「最終確認・クロージング」を前提とした高い精度が求められています。

３，フォローアップの「72時間の壁」

展示会後3日以内のフォローは高い商談化率を維持しますが、1週間を過ぎるとその確率は急落します。しかし、多くの現場では名刺のデータ化やSFA/CRMへの登録に時間を取られ、スピード感のある対応が困難となっています。

お客様の声から生まれた「展示会パッケージ」

「集客は戻ったが、リードの品質と商談化率が追いついていない」--。

このような多くのお客様から寄せられた切実なご要望にお応えし、この度「展示会パッケージ」をリリースいたします。

本パッケージは、アンケート回答データを即座にSFA/CRMへ連携し、現場でのヒアリングの質を向上させることで、展示会を「名刺交換の場」から「確実な商談創出の場」へとアップデートします。

【smile survey展示会パッケージでできること】

- 画像OCR機能で名刺情報を一括データ化

１，名刺の即時データ化

展示会会場で名刺を専用アプリからアップロードするだけで、画像OCRが会社名、部署名、氏名などの情報を高精度にデータ化します。

２，アンケートデータとの自動紐付け

データ化された名刺情報は、入力の手間なくアンケート回答データと自動で連携します。「誰が・何に興味を持ったか」が即座に可視化されます。

３，外部システム（Salesforce等）への自動登録

ワークフロー機能を有効化することで、収集したデータをSalesforceをはじめとする外部のSFA/CRMへ自動登録できます。名刺データとアンケート回答が即座に紐付くため、帰社を待たずに見込み度の高いリードを即座に判別・アプローチ可能になります

- オフライン環境下でのデータ収集に対応

アプリを使ってオフライン環境下でデータ収集が可能です。

通信環境の悪い現場などでも確実にデータを蓄積し、通信環境の安定した場所で一括アップロードができるため、smile surveyへシームレスに連携できます。

連携完了後、端末内のデータは保持されません。

セキュリティ面でも安心です。

【想定される活用シーン】

- 大規模展示会・イベント会場での混雑時回線が混雑する会場でも、通信状況を気にせず名刺スキャンやアンケート回答を進められます。- 地方や電波の届きにくい特設会場地下会場や屋外などの不安定な環境でも、電波を気にせず接客や商談に集中できます。データはアプリ内に一時保存されるため、アップロード漏れの心配もありません。- セキュリティ制約の厳しい現場（工場見学や研究施設など）通信制限がある環境でも確実にデータを回収できます。連携完了後は端末内にデータを保持しない仕様のため、情報漏洩対策としても安心です。- スピード重視の「巡回型」ヒアリング会場内を動き回りながら大量の回答を回収するシーンに最適です。オフライン駆動による操作感で、収集のテンポを崩すことなく効率化を実現します。

smile surveyでは無料トライアルもご利用いただけます。

サービスに関するお申し込み・お問い合わせは、smile surveyホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。

https://smilesurvey.jp/contact/

【smile surveyについて】

リサーチャーやマーケターのプロの声を集めて作ったセルフ型アンケートツール「smile survey（スマイルサーベイ）」。自由なカスタマイズに対応しているので、さまざまな機能を追加することができます。安心してお使いいただけるよう、万全のセキュリティ対策で大手金融機関・官公庁の導入実績も多数ございます。最短2営業日でスピーディーに導入が可能です。

詳しくはsmile surveyのホームページをご参照ください。

https://smilesurvey.jp/

【 株式会社イングについて 】

株式会社イング(ING)はセルフ型アンケートシステム「smile survey」の開発・販売のほかWebサービスの構築や業務プロセスのDX化を中心とした受託開発を行っています。





会社名：株式会社イング / ING Inc.

代表者：石原 礼男

所在地：〒231-0021神奈川県横浜市中区日本大通11番地 情報文化センター12F

設立 ：2010年10月15日

事業内容：

smile surveyの企画・開発・販売・運用

Webサービスの企画・開発・販売・運用・保守

サービスURL：https://smilesurvey.jp/

会社URL：https://in-g.jp/



