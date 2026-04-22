【横浜市】【補助金情報・個別相談・製品見学を１度に！】事業者・居住者向けの『 マンション窓改修』セミナーを５月30日に同日開催します！

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横浜市では 2050 年までの脱炭素社会の実現に向けて、最高レベルの断熱性能(等級 ６、７)や気密性能を備えた「省エネ性能のより高い住宅」が当たり前となるような社会を目指し、「よこはま健康・省エネ住宅推進コンソ―シアム」を設立しています。

このたび、室内の暑さ・寒さ対策、冷暖房費削減、結露防止に効果があるマンションの窓改修に関する『事業者向けセミナー』と『居住者向け相談会』を開催します。

本イベントでは令和８年度の補助金を活用したマンション窓改修を想定し、スケジュールも含めて詳しく解説します。またセミナーだけでなく、個別相談や製品見学もできる“今知りたい情報”が１度に得られる絶好の機会です！

コンソーシアムロゴコンソーシアムウェブページ二次元コード

コンソーシアムウェブページのURLは以下からもご確認いただけます。

https://ecohouse-conso.city.yokohama.lg.jp/

【１】開催概要

開催日時と対象者

【会 場】 横浜市役所１階市民協働推進センタースペースAB（横浜市中区本町6-50-10）

【参加費】以下の３部構成で、全て無料（予約制）

イベント内容昨年度のセミナーの様子昨年度の個別相談の様子

【２】申込方法

【申込期間】令和８年４月15日（水）10：00～５月27日（水）17：00

【申込方法】二次元コードを読み取り申込フォームからお申込みいただくか、下記事務局へのお電話にてお申込みください。

運営事務局：マテックス株式会社（担当：ふじしろ）

お問合せ先：TEL：0120-951-898（平日9:00～17：00）

申込フォーム

申込フォームは以下のURLからもご確認いただけます。

https://forms.gle/3YmSyRzBqpWYgbd38

詳細やチラシは以下のURLよりご確認ください。

https://ecohouse-conso.city.yokohama.lg.jp/news/detail.html?1775175023