春の「いちご」も初夏の「マンゴー」も！新緑の季節に贈る“いいとこ取り”なご褒美アフタヌーンティー

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

ペントハウスラウンジ「ベイコートカフェ」

『アフタヌーンティーセット～いちご&マンゴー～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/baycourt/strawberry-mango-afternoontea/

ホテルニューオータニ幕張では、ホテル最上階に位置するペントハウスラウンジ「ベイコートカフェ」にて新緑の季節におすすめな『アフタヌーンティーセット～いちご&マンゴー～』を、2026年5月7日（木）～6月30日（火）までの期間限定で販売いたします。

春の王道「いちご」と、初夏の訪れを告げる濃厚な「完熟マンゴー」。初夏のティータイムを彩る2種のフルーツとともに、新緑のまぶしい季節にふさわしい、セイボリーも大満足のボリュームでお届けします。陽光きらめく東京湾を臨むホテル最上階からの眺望とともに、心ときめく優雅な午後のひとときをお愉しみください。

新緑の季節の訪れ！“いいとこ取り”が叶う、色鮮やかな魅惑のスイーツスタンド

■“ショートケーキ”3種を食べ比べ！初夏を彩る至福のケーキコレクション

ティースタンド上段

ティースタンドの上段には、定番の「ストロベリーショートケーキ」、甘みが口いっぱいに広がる季節限定の「マンゴーショートケーキ」、和と洋の調和が織りなす濃厚な味わいの「新edo抹茶ショートケーキ」の3種ショートケーキの食べ比べが叶う夢のようなひとときを堪能していただけます。そのほか鮮やかなイエローが目を惹く「レモンマカロン」など、“いいとこ取り”のラインアップでお届けします。

■初夏の涼を感じるグラススイーツに新緑を

ティースタンド中段

中段には、なめらかな舌触りの「マンゴープリン」や瑞々しい果実味を感じる「メロンゼリー」など、見た目にも涼やかなグラススイーツが彩りを添えます。あんこがアクセントとなり和テイストな「抹茶スフレフロマージュ」も新登場！王道の「ストロベリースコーン」にはたっぷりのクロテッドクリームとジャムを添えて。

サイドメニューも主役級！贅沢セイボリーに、清涼感あふれるマンゴーソーダも

ティースタンド下段

スイーツを引き立てる下段には、ランチ代わりにもなる大満足のメニューが集結。一口サイズながらお肉の旨味をダイレクトに感じる「和牛スマッシュバーガー」をはじめ、「三角帽のいちごクロワッサンサンド」など、甘みと塩味で最後まで飽きることなくお愉しみいただけます。

初夏野菜のチョップドサラダ/グリーンピースの冷製ポタージュフライドポテト（コンソメバターフレーバー）

ティースタンドのほかにも、初夏ならではの「グリーンピースの冷製ポタージュ」や、ついつい手が伸びるコンソメバター味の「フライドポテト」など、充実の塩味メニューをご用意。最後には、濃厚なマンゴーとサイダーの爽快感が魅力的な「マンゴーパッションソーダ＆ショコラアソート」で贅沢なティータイムを華やかに締めくくります。

その日の気分に合わせて、バリエーション豊富な紅茶でリラックス

マンゴーパッションソーダ＆ショコラアソート

スイーツとの相性抜群な紅茶も厳選したアイテムも。インド3大銘茶のダージリン、アッサム、ニルギリのほか、さまざまなフルーツを混ぜた「フルーツガーデン」、季節のグリーンルイボスフレーバーティーなど全10種類以上を取り揃え、お好みの紅茶とともにお愉しみいただけます。さらに、ソフトドリンクのラインアップを拡充しましたので、バリエーション豊かな飲み物をご堪能ください。

ホテル最上階からの絶景とともに優雅な午後のひとときを

地上100ｍに位置するホテル最上階のロケーションで、初夏のやわらかな陽光が差し込む午後に、キラキラと輝く東京湾を一望しながら、極上の贅沢時間をお過ごしいただけます。お昼から夕方へ移ろう景色をお楽しみいただけるのもベイコートカフェの魅力のひとつ。天気の良い日には日本のシンボルでもある富士山が見えることも。

“いいとこ取り”が叶う、この時期だけの特別な3段アフタヌーンティーセットとともに新緑の季節を楽しんでみてはいかがでしょうか。

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

ペントハウスラウンジ「ベイコートカフェ」

『アフタヌーンティーセット～いちご&マンゴー～』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/baycourt/strawberry-mango-afternoontea/



[期間] 2026年5月7日（木）～6月30日（火）

[時間] 11:30～17:00（L.O.）

[場所] ペントハウスラウンジ「ベイコートカフェ」 (24階)

[料金] 1名さま \6,600（120分制） / \7,150【窓側確約＆乾杯ドリンク付】（150分制）

※サービス料別

※画像は2名分のイメージです。

[お問合せ] Tel: 043-299-1850（ベイコートカフェ直通）

【メニュー】

グリーンピースの冷製ポタージュ

初夏野菜のチョップドサラダ

■ティースタンド

＜上段＞

フルーツロール

マンゴーショートケーキ

抹茶ショートケーキ

ストロベリーショートケーキ

レモンマカロン



＜中段＞

メロンゼリー

マンゴープリン

抹茶スフレフロマージュ

フィナンシェ

ストロベリースコーン クロテッドクリームとジャムを添えて



＜下段＞

三角帽のいちごクロワッサンサンド

プロヴァンス風キッシュ

和牛スマッシュバーガー

***

フライドポテト（コンソメバターフレーバー）



マンゴーパッションソーダ＆ショコラアソート