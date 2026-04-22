たまった名刺を、一瞬で「商談の種」へ。Synergy!がリード獲得から育成までを自動化させる「クイックデータ登録」機能をリリース

シナジーマーケティング株式会社

シナジーマーケティング株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長 兼 CEO：奥平博史、以下：当社）が提供するマーケティングSaaS「Synergy!」は、名刺データの取得を効率化し、メールマーケティングをスムーズに実施するための「クイックデータ登録」の提供を開始いたしました。

これにより、煩雑なデータ登録作業工数を削減し、マーケティング業務の生産性向上を支援します。

「クイックデータ登録」の開発背景と機能概要

開発背景：獲得した名刺を自動で育てる「もう1人のマーケター」を作り出したい

展示会やイベントでの名刺交換後、速やかなフォローアップが重要である一方、現場では「データ入力の工数が確保できない」「メール配信設定まで手が回らない」といった課題が多く、獲得した名刺が有効活用されないケースが散見されます。

Synergy!は、こうした担当者のリソース不足を解決するため、単なるOCR（文字認識）によるデータ化にとどまらない機能を開発しました。「名刺を撮った瞬間、マーケティングの歯車が自動で回り出す」という体験を提供し、リード獲得から商談創出までのプロセスを自動化します。

機能概要

「クイックデータ登録」は、スマートフォン等で名刺を撮影し、瞬時にデータをSynergy!内へ取り込むことができる機能です。登録と同時にあらかじめ設定したステップメール等の配信が開始されるため、顧客との接点を逃さず、最適なタイミングでのアプローチが可能になります。

本機能の特徴：

温度感の即時記録： どの展示会で獲得したかという属性情報に加え、対面時に感じた顧客の熱量や会話内容をその場で登録できます。

パーソナライズされたシナリオ： 登録された情報を基に、顧客ごとに最適化されたメールシナリオを自動実行。精度の高いマーケティングを実現します。

■ 主な導入メリット

- 創造的業務への集中： データの書き起こしや登録作業の工数を削減し、施策立案などのコア業務に充てる時間を創出します。- 商談化率の向上： 接点から初動アクションまでのタイムラグを最小化し、顧客の関心が高い状態でのアプローチを可能にします。- 訴求の最適化： 展示会ごとの文脈に合わせたシナリオ作成により、効率的に成果（コンバージョン）へ繋げます。- 低コストでの運用： 従量課金制を採用しており、必要な分だけ利用することでコストパフォーマンスを最大化できます。

マーケターの「手間」を「成果」に変え、リソースを最大化させることで、企業の持続的な成長を支援します。

弊社リリースページはこちら

https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/new/

マーケティングSaaS Synergy!について

https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/

Synergy!は、2005年よりサービスを開始し、約5,500社（※1）の企業に導入実績を持つ、国産のクラウド型CRMを中核とした「マーケティングSaaS（※2）」です。顧客情報を一元管理するデータベースを基盤に、大規模なアクセスにも耐えうるWebフォーム機能や、多様な条件設定ができるメール配信機能などを搭載。インフラ基盤はアマゾンウェブサービス（AWS）に移行済みで、高いセキュリティと拡張性を確保しています。また、単なるシステム提供にとどまらず、お客様の課題に向き合いながら伴走する人的なサポート体制も特徴です。2025年にサービス開始20周年を迎えたSynergy!は、CRM機能だけでなく、マーケターが抱えるさまざまな課題解決を支援する「マーケティングSaaS」へと進化を続けています。

（※1）2026年1月時点のSynergy!およびSynergy!LEADの累計導入社数（ECショップ・官公庁・医療業界・ホテル業界・人材派遣業界・製薬会社・保険会社・ゲーム会社・出版社など多岐にわたる）

（※2）マーケティングSaaSとは、マーケティング活動に必要な機能を網羅した、クラウド上で提供されるサービスです。Synergy!は、CRM機能を中核に、クロスチャネル・メッセージング、データ分析、外部システム連携など、幅広い機能を提供することで、マーケターの成果向上および業務効率化を支援します。

関連URL

Synergy!導入事例について

https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/

【会社概要】

人と企業が、惹かれ合う世の中へ。

当社は、生活者と企業のより良い関係づくりのために、一歩先のデジタルマーケティング体験を提案するパートナーです。クラウドシステムの提供・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスなどを通して、企業の継続的な成長を支援します。また、デジタルマーケティングを「広義の課題解決」と捉え、顧客理解や戦略設計といった上流領域から、社内体制の構築や人材育成に至るまで、組織が抱える本質的な課題に包括的にアプローチ。20年以上にわたりCRM市場をリードしてきた知見を活かし、お客様の現状に寄り添いながら最適な次の一手を提案し、「成果につながるマーケティング」の実現を後押しします。

名称：シナジーマーケティング株式会社

代表：代表取締役社長 兼 CEO 奥平 博史

創業：2000年9月

大阪本社：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F

東京本社：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F WeWork 麹町

事業内容：デジタルマーケティング領域における、クラウドシステム・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスの提供、およびファンメディアの運営

企業ホームページ：https://corp.synergy-marketing.co.jp/

【お客様からのお問い合わせ】

シナジーマーケティング株式会社

URL：https://form.synergy-marketing.co.jp/webapp/form/18784_mubb_8/index.do?p=press