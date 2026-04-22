KATE「月夜の海月」からくずれにくい美容液リキッドファンデーション登場。乾燥もテカリも制する“新種”のジュレで、うるおいとどめ、１日中生ツヤ続く。

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株式会社カネボウ化粧品


　グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、 “不死身のツヤ“をまとう海月から着想を得て開発したベースメイクライン「月夜の海月」から、新リキッドファンデーション「ジュレリープリキッドファンデーション(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/lineup/jelly_liquid_foundation/)」を2026年4月25日（土）より一部店舗・WEBにて発売いたします。（2026年4月21日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）


　また同日、ひと塗りでツヤが定着してテカリにくい生ツヤ定着パウダー「ジュレリープパウダー(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/lineup/jelly_powder/)」「ジュレリープカラーパウダー(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/lineup/jelly_powder/)」、そして長時間テカリ・くずれを防ぐ生ツヤ定着プライマー「ジュレリーププライマー(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/lineup/jelly_primer/)」から新色も発売いたします。



・「月夜の海月」サイト：https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/)



■生ツヤがつづく秘密


１.ジュレリンク技術(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/story/)


ジュレがネットワークを形成し、ツヤをとどめる新技術。肌の動きに柔軟に寄り添いつづけて、ツヤを繋ぎとめる。


動画：http://youtube.com/watch?v=J6L-5yaAJ54



２.ムーンライトパール(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/story/)※1





■商品情報


くずれにくい美容液ファンデーション誕生。乾燥もテカりも制する“新種”のジュレで、うるおいとどめ、１日中生ツヤ続く。＃くらげファンデ




＜一部店舗・WEBにて発売＞


ケイト　ジュレリープリキッドファンデーション　全6色　25mL


ケイト　ジュレリープリキッドファンデーション　〈レフィル〉　全6色　25mL



■SPF30・PA++　■10時間の色持ち・粉っぽさのない仕上がり持続※


■テカリプルーフ　■ジュレリンク技術　■ムーンライトパール※1 配合　


■海洋性美容液成分CP（うるおい）配合


（ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、真珠タンパク※2 ）


◆アレルギーテスト済み　◆ノンコメドジェニックテスト済み※3


※データ取得済み、当社調べ、効果には個人差があります）


※1 オキシ塩化ビスマス　※2 加水分解コンキオリンタンパク　


※3 コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト


すべての方にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。




―COLOR VARIATION―






―技術情報―


「薄膜ラッピングジュレ」がネットワークを形成し肌に密着。カバー力がありながらも生ツヤ仕上がりを持続！




１.ツヤ高持続ポリマーで「均一な高いツヤ×持続」を両立


■高いツヤを実現




■均一なツヤ質感を実現




■長時間ツヤ持続




２.撥水性が高い




３.「軽い薄膜仕上がり×カバー力」を実現




ジュレ in パウダー。ひと塗りでツヤが定着してテカりにくい 生ツヤ定着パウダー。＃くらげパウダー




＜一部店舗・WEBにて発売＞


・ケイト　ジュレリープパウダー　全2色　（ブラシつき）


・ケイト　ジュレリープパウダー　＜レフィル＞　全2色


・ケイト　ジュレリープカラーパウダー　全2種　（ブラシつき）


・ケイト　ジュレリープカラーパウダー　＜レフィル＞　全2種




■ジュレリープパウダー



すべて仕上がりイメージ

■ムーンライトパール※1 配合　


■海洋性美容液成分CP（うるおい）配合


（ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、真珠タンパク※2 ）


◆アレルギーテスト済み　◆ノンコメドジェニックテスト済み※3


※1 オキシ塩化ビスマス　※2 加水分解コンキオリンタンパク　


※3 コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト


すべての方にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。




―技術情報―


・粉体をジュレでコーティングした、クリアグロウジュレ※4を採用。透明度の高いツヤと密着力を実現。


※4 マイカ、合成フルオロフロゴパイト、（PEGー15／ラウリルジメチコン）クロスポリマー


・パールを肌に均一にフィットさせ、なめらかでクリアな生ツヤ肌へ。




■ジュレリープカラーパウダー



すべて仕上がりイメージ

■美容液成分CP（うるおい）配合（ヒアルロン酸、ナイアシンアミド ）


◆アレルギーテスト済み


すべての方にアレルギーがおこらないというわけではありません。




―技術情報―


・ふんわりやわらかなツヤと密着力を叶えるシルキージュレ※5を採用。　　


※5 リンゴ酸ジイソステアリル、シリカ、ミリスチン酸亜鉛


・3種の干渉パール×多色顔料が織りなす絶妙グラデ設計で、単色では出せない奥行きのある光色でトーンアップ。シルクのヴェールを纏ったような上品なツヤ肌へ。







＜付属の生ツヤ定着ブラシを使うとツヤ感アップ＞




化粧もちと生ツヤを両立。長時間テカリ・くずれを防ぐ生ツヤ定着プライマーから、透明感を引き立てる、絶妙ブルーの新色登場。




＜一部店舗・WEBにて発売＞


・ケイト　ジュレリーププライマー　新色2色　25ｍL



■SPF50＋・PA++＋＋　■ジュレリンク技術　■ムーンライトパール※1 配合　


■海洋性美容液成分CP（うるおい）配合


（ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、真珠タンパク※2 ）


◆アレルギーテスト済み ◆ノンコメドジェニックテスト済み※3


※1 オキシ塩化ビスマス　※2 加水分解コンキオリンタンパク　


※3 コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト


すべての方にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。




―COLOR VARIATION―


ごくわずかに感じる青みで、くすまず透明感アップ!




―技術情報―


「ジュレリンク技術」により、化粧もち×生ツヤを実現


補整力がありながら、つるんと均一な生ツヤ仕上がりを実現。肌に高密着して寄り添うため、くずれにくい仕上がりをキープ。さらに、「ムーンライトパール」により、皮脂と混ざってもくすまず、明るいツヤ仕上がりへ。