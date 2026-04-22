KATE「月夜の海月」からくずれにくい美容液リキッドファンデーション登場。乾燥もテカリも制する“新種”のジュレで、うるおいとどめ、１日中生ツヤ続く。
グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、 “不死身のツヤ“をまとう海月から着想を得て開発したベースメイクライン「月夜の海月」から、新リキッドファンデーション「ジュレリープリキッドファンデーション(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/lineup/jelly_liquid_foundation/)」を2026年4月25日（土）より一部店舗・WEBにて発売いたします。（2026年4月21日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）
また同日、ひと塗りでツヤが定着してテカリにくい生ツヤ定着パウダー「ジュレリープパウダー(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/lineup/jelly_powder/)」「ジュレリープカラーパウダー(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/lineup/jelly_powder/)」、そして長時間テカリ・くずれを防ぐ生ツヤ定着プライマー「ジュレリーププライマー(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/lineup/jelly_primer/)」から新色も発売いたします。
・「月夜の海月」サイト：https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/)
■生ツヤがつづく秘密
１.ジュレリンク技術(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/story/)
ジュレがネットワークを形成し、ツヤをとどめる新技術。肌の動きに柔軟に寄り添いつづけて、ツヤを繋ぎとめる。
動画：http://youtube.com/watch?v=J6L-5yaAJ54
２.ムーンライトパール(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/story/)※1
■商品情報
くずれにくい美容液ファンデーション誕生。乾燥もテカりも制する“新種”のジュレで、うるおいとどめ、１日中生ツヤ続く。＃くらげファンデ
＜一部店舗・WEBにて発売＞
ケイト ジュレリープリキッドファンデーション 全6色 25mL
ケイト ジュレリープリキッドファンデーション 〈レフィル〉 全6色 25mL
■SPF30・PA++ ■10時間の色持ち・粉っぽさのない仕上がり持続※
■テカリプルーフ ■ジュレリンク技術 ■ムーンライトパール※1 配合
■海洋性美容液成分CP（うるおい）配合
（ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、真珠タンパク※2 ）
◆アレルギーテスト済み ◆ノンコメドジェニックテスト済み※3
※データ取得済み、当社調べ、効果には個人差があります）
※1 オキシ塩化ビスマス ※2 加水分解コンキオリンタンパク
※3 コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト
すべての方にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。
―COLOR VARIATION―
―技術情報―
「薄膜ラッピングジュレ」がネットワークを形成し肌に密着。カバー力がありながらも生ツヤ仕上がりを持続！
１.ツヤ高持続ポリマーで「均一な高いツヤ×持続」を両立
■高いツヤを実現
■均一なツヤ質感を実現
■長時間ツヤ持続
２.撥水性が高い
３.「軽い薄膜仕上がり×カバー力」を実現
ジュレ in パウダー。ひと塗りでツヤが定着してテカりにくい 生ツヤ定着パウダー。＃くらげパウダー
＜一部店舗・WEBにて発売＞
・ケイト ジュレリープパウダー 全2色 （ブラシつき）
・ケイト ジュレリープパウダー ＜レフィル＞ 全2色
・ケイト ジュレリープカラーパウダー 全2種 （ブラシつき）
・ケイト ジュレリープカラーパウダー ＜レフィル＞ 全2種
■ジュレリープパウダー
すべて仕上がりイメージ
■ムーンライトパール※1 配合
■海洋性美容液成分CP（うるおい）配合
（ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、真珠タンパク※2 ）
◆アレルギーテスト済み ◆ノンコメドジェニックテスト済み※3
※1 オキシ塩化ビスマス ※2 加水分解コンキオリンタンパク
※3 コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト
すべての方にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。
―技術情報―
・粉体をジュレでコーティングした、クリアグロウジュレ※4を採用。透明度の高いツヤと密着力を実現。
※4 マイカ、合成フルオロフロゴパイト、（PEGー15／ラウリルジメチコン）クロスポリマー
・パールを肌に均一にフィットさせ、なめらかでクリアな生ツヤ肌へ。
■ジュレリープカラーパウダー
すべて仕上がりイメージ
■美容液成分CP（うるおい）配合（ヒアルロン酸、ナイアシンアミド ）
◆アレルギーテスト済み
すべての方にアレルギーがおこらないというわけではありません。
―技術情報―
・ふんわりやわらかなツヤと密着力を叶えるシルキージュレ※5を採用。
※5 リンゴ酸ジイソステアリル、シリカ、ミリスチン酸亜鉛
・3種の干渉パール×多色顔料が織りなす絶妙グラデ設計で、単色では出せない奥行きのある光色でトーンアップ。シルクのヴェールを纏ったような上品なツヤ肌へ。
＜付属の生ツヤ定着ブラシを使うとツヤ感アップ＞
化粧もちと生ツヤを両立。長時間テカリ・くずれを防ぐ生ツヤ定着プライマーから、透明感を引き立てる、絶妙ブルーの新色登場。
＜一部店舗・WEBにて発売＞
・ケイト ジュレリーププライマー 新色2色 25ｍL
■SPF50＋・PA++＋＋ ■ジュレリンク技術 ■ムーンライトパール※1 配合
■海洋性美容液成分CP（うるおい）配合
（ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、真珠タンパク※2 ）
◆アレルギーテスト済み ◆ノンコメドジェニックテスト済み※3
※1 オキシ塩化ビスマス ※2 加水分解コンキオリンタンパク
※3 コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト
すべての方にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。
―COLOR VARIATION―
ごくわずかに感じる青みで、くすまず透明感アップ!
―技術情報―
「ジュレリンク技術」により、化粧もち×生ツヤを実現
補整力がありながら、つるんと均一な生ツヤ仕上がりを実現。肌に高密着して寄り添うため、くずれにくい仕上がりをキープ。さらに、「ムーンライトパール」により、皮脂と混ざってもくすまず、明るいツヤ仕上がりへ。