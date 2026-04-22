KATE「月夜の海月」からくずれにくい美容液リキッドファンデーション登場。乾燥もテカリも制する“新種”のジュレで、うるおいとどめ、１日中生ツヤ続く。

株式会社カネボウ化粧品

グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、 “不死身のツヤ“をまとう海月から着想を得て開発したベースメイクライン「月夜の海月」から、新リキッドファンデーション「ジュレリープリキッドファンデーション(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/lineup/jelly_liquid_foundation/)」を2026年4月25日（土）より一部店舗・WEBにて発売いたします。（2026年4月21日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）

また同日、ひと塗りでツヤが定着してテカリにくい生ツヤ定着パウダー「ジュレリープパウダー(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/lineup/jelly_powder/)」「ジュレリープカラーパウダー(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/lineup/jelly_powder/)」、そして長時間テカリ・くずれを防ぐ生ツヤ定着プライマー「ジュレリーププライマー(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/lineup/jelly_primer/)」から新色も発売いたします。

・「月夜の海月」サイト：https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/)

■生ツヤがつづく秘密

１.ジュレリンク技術(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/story/)

ジュレがネットワークを形成し、ツヤをとどめる新技術。肌の動きに柔軟に寄り添いつづけて、ツヤを繋ぎとめる。

動画：http://youtube.com/watch?v=J6L-5yaAJ54

２.ムーンライトパール(https://www.nomorerules.net/tsukiyo_no_kurage/story/)※1

■商品情報

くずれにくい美容液ファンデーション誕生。乾燥もテカりも制する“新種”のジュレで、うるおいとどめ、１日中生ツヤ続く。＃くらげファンデ

＜一部店舗・WEBにて発売＞

ケイト ジュレリープリキッドファンデーション 全6色 25mL

ケイト ジュレリープリキッドファンデーション 〈レフィル〉 全6色 25mL

■SPF30・PA++ ■10時間の色持ち・粉っぽさのない仕上がり持続※

■テカリプルーフ ■ジュレリンク技術 ■ムーンライトパール※1 配合

■海洋性美容液成分CP（うるおい）配合

（ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、真珠タンパク※2 ）

◆アレルギーテスト済み ◆ノンコメドジェニックテスト済み※3

※データ取得済み、当社調べ、効果には個人差があります）

※1 オキシ塩化ビスマス ※2 加水分解コンキオリンタンパク

※3 コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト

すべての方にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

―COLOR VARIATION―

―技術情報―

「薄膜ラッピングジュレ」がネットワークを形成し肌に密着。カバー力がありながらも生ツヤ仕上がりを持続！

１.ツヤ高持続ポリマーで「均一な高いツヤ×持続」を両立

■高いツヤを実現

■均一なツヤ質感を実現

■長時間ツヤ持続

２.撥水性が高い

３.「軽い薄膜仕上がり×カバー力」を実現

ジュレ in パウダー。ひと塗りでツヤが定着してテカりにくい 生ツヤ定着パウダー。＃くらげパウダー

＜一部店舗・WEBにて発売＞

・ケイト ジュレリープパウダー 全2色 （ブラシつき）

・ケイト ジュレリープパウダー ＜レフィル＞ 全2色

・ケイト ジュレリープカラーパウダー 全2種 （ブラシつき）

・ケイト ジュレリープカラーパウダー ＜レフィル＞ 全2種

■ジュレリープパウダー

すべて仕上がりイメージ

■ムーンライトパール※1 配合

■海洋性美容液成分CP（うるおい）配合

（ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、真珠タンパク※2 ）

◆アレルギーテスト済み ◆ノンコメドジェニックテスト済み※3

※1 オキシ塩化ビスマス ※2 加水分解コンキオリンタンパク

※3 コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト

すべての方にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

―技術情報―

・粉体をジュレでコーティングした、クリアグロウジュレ※4を採用。透明度の高いツヤと密着力を実現。

※4 マイカ、合成フルオロフロゴパイト、（PEGー15／ラウリルジメチコン）クロスポリマー

・パールを肌に均一にフィットさせ、なめらかでクリアな生ツヤ肌へ。

■ジュレリープカラーパウダー

すべて仕上がりイメージ

■美容液成分CP（うるおい）配合（ヒアルロン酸、ナイアシンアミド ）

◆アレルギーテスト済み

すべての方にアレルギーがおこらないというわけではありません。

―技術情報―

・ふんわりやわらかなツヤと密着力を叶えるシルキージュレ※5を採用。

※5 リンゴ酸ジイソステアリル、シリカ、ミリスチン酸亜鉛

・3種の干渉パール×多色顔料が織りなす絶妙グラデ設計で、単色では出せない奥行きのある光色でトーンアップ。シルクのヴェールを纏ったような上品なツヤ肌へ。

＜付属の生ツヤ定着ブラシを使うとツヤ感アップ＞

化粧もちと生ツヤを両立。長時間テカリ・くずれを防ぐ生ツヤ定着プライマーから、透明感を引き立てる、絶妙ブルーの新色登場。

＜一部店舗・WEBにて発売＞

・ケイト ジュレリーププライマー 新色2色 25ｍL

■SPF50＋・PA++＋＋ ■ジュレリンク技術 ■ムーンライトパール※1 配合

■海洋性美容液成分CP（うるおい）配合

（ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、真珠タンパク※2 ）

◆アレルギーテスト済み ◆ノンコメドジェニックテスト済み※3

※1 オキシ塩化ビスマス ※2 加水分解コンキオリンタンパク

※3 コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト

すべての方にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

―COLOR VARIATION―

ごくわずかに感じる青みで、くすまず透明感アップ!

―技術情報―

「ジュレリンク技術」により、化粧もち×生ツヤを実現

補整力がありながら、つるんと均一な生ツヤ仕上がりを実現。肌に高密着して寄り添うため、くずれにくい仕上がりをキープ。さらに、「ムーンライトパール」により、皮脂と混ざってもくすまず、明るいツヤ仕上がりへ。