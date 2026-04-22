【仙台ロイヤルパークホテル】大切な人と大切な日を祝う「アニバーサリープラン」

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

仙台ロイヤルパークホテル（所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1、総支配人：岩松 俊樹）は、2026年6月1日(月)より、館内レストラン3店舗にて、結婚記念日や誕生日、お子様の成長祝いなど、人生の大切な節目をお祝いする「アニバーサリープラン」を提供いたします。大切なパートナーやご家族との絆を深めながら、心に残る記念日をお過ごしください。

乾杯には、苺を添えたスパークリングワイン、またはノンアルコールスパークリングをご用意。華やかな一杯から特別な時間がはじまり、シェフが心を込めて仕上げるディナーコースをお楽しみいただきます。お食事の締めくくりには、本プランだけの特別なアニバーサリープレートを提供。大切な方からのメッセージを添えてお祝いいたします。

■アニバーサリープラン

期間：2026年6月1日（月）～通年

店舗：オールデイダイニング「シェフズ テラス」・鉄板焼「七つ森」・中国料理「桂花苑」

料金：お2人様22,000円～（お1人様追加10,000円～）

内容：ディナーコース・乾杯スパークリングワイン・アニバーサリープレート(対象の方へ)

予約：前日18:00まで要予約

※料金には消費税・サービス料が含まれます。※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

仙台ロイヤルパークホテルについて

1995年開業以来、伝統とホスピタリティを受け継ぎ、時代に合わせたサービスをご提供する都市型リゾートホテルです。宿泊、レストラン、宴会婚礼のほか、立地を活かしたアクティビティも体験いただけます。気軽に、ちょっと贅沢に「仙台リゾートステイ」をコンセプトに、ヨーロッパの趣と杜の都を感じる非日常空間の中、心地よい加減のサービスと笑顔でお客様をお迎えいたします。

所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1

客室数：110室

館内施設：レストラン、ラウンジ、宴会場、チャペル、

神殿、エステサロン、美容室、写真室、衣裳室

アクセス：東北自動車道 泉ICから約10分

泉PAスマートIC(ETC専用)から約5分

無料駐車場220台

仙台駅から無料シャトルバスあり

URL：https://www.srph.co.jp/(https://www.srph.co.jp/)

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。