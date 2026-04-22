一部サロン限定の“まつ毛美容液”がついに一般販売解禁！　ヒト幹細胞培養液*1を6％※1配合「ウルリス ロングアイラッシュ MIZUセラム」

株式会社 H2O

株式会社H2O（本社：東京都港区南青山、代表取締役社長：加藤 修）が展開する美容水※2に着目したMIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』は、サロン専売品として開発されたまつ毛美容液「ウルリス ロングアイラッシュ MIZUセラム」（以下「MIZUまつ毛美容液」）を、2026年5月1日（金）より全国のバラエティショップおよびドラッグストア等で一般発売いたします。

本製品は、ヒト幹細胞培養液*1を6％※1配合した独自処方を採用。これまで一部の取扱サロン限定で展開してまいりましたが、サロン専売品ならではの確かな使い心地をより多くの方に体感いただくため、この春、全国へと販路を拡大。ululisが培ってきたヘアケアの知見をまつ毛ケアに応用し、みずみずしくハリ・コシのある“すっぴんロング※3”なまつ毛へと導く、新たなパーツケア習慣を提案いたします。

◎MIZUまつ毛美容液 特設サイト：https://www.ululis.jp/eyelash/(https://www.ululis.jp/eyelash/)

10人中9人が「使い続けたい」。モニター100名による調査で高い支持

効果を追求するほど、目元への負担やトラブルが気になるーー。そんなまつ毛美容液特有のジレンマを解消するために生まれたのが「MIZUまつ毛美容液」です。こだわりの成分選定と、目元に刺激を与えないことを一番に考えた※4設計。その両立を、妥協することなく形にしました。

まつ毛美容液ユーザー100名を対象にしたモニター調査では、「色素沈着せず使いやすい※4」と回答した方が95％、さらに「効果の面で愛用したい」と回答した方が92％にのぼりました。

デリケートな目元のことを考えた成分選定と、ヒト幹細胞培養液*1を6％※1配合の独自処方。この高い支持を得た使い心地を、いよいよ全国の皆様へお届けいたします。

【調査概要】

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年8月18日～9月11日

調査対象：実際に商品を利用したモニター100名

アンケートモニター提供元：PRIZMAリサーチ

※1 本品100gに対しヒト毛根幹細胞順化培養液、ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液（全て保湿）をそれぞれ3%配合 ※2 美容液成分のこと ※3 うるおいとハリ・コシを与えることにより、まつ毛が整った見え方のこと ※4 全ての方に刺激などが発生しないということではありません

＊1 ヒト毛根幹細胞順化培養液、ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液（全て保湿）

製品特長

POINT 1：ヒト幹細胞培養液*1を6%※1配合

近年、美容業界で注目を集める「ヒト幹細胞培養液*1」と「ナノ浸透※5エクソソーム*2」を配合。さらに、「高浸透サポート成分※6*3」が美容液成分*4をすみずみまで行き渡らせ※6、すっぴんロング※3なまつ毛づくりをサポートします。

POINT 2：MIZU補修カプセル*5で自まつ毛に存在感※3

独自処方の「MIZU補修カプセル*5」を配合。3重ヒアルロン酸*6・ケラチン*7・ペプチド*8をリポソーム化することで、ダメージが気になるまつ毛を集中補修し、みずみずしくハリ・コシのある印象へと導きます。

●3重ヒアルロン酸*6：異なる3種の分子サイズを組み合わせることで浸透力を高めながら※6、うるおいを底上げします。

●ケラチン*7：ダメージを補修し、すこやかな状態に整えます。

●ペプチド*8：根元※7にアプローチし、まつ毛にハリ・コシを与えます。

POINT 3：10種の美容水*9でまつ育※8に適した土台づくり※9

ululisが培ってきたヘアケアの知見を応用し、「10種の美容水*9」を配合。セラミド水*10やコラーゲン水*11、ナイアシンアミド水*12などの厳選成分がうるおいを与え、まつ育※8に適した「水分量25％の目元※10」へと整えます。

POINT 4：色素沈着成分不使用※4を含む7つのフリー処方※11

目元に刺激を与えないことを第一に考え※4、7つのフリー処方（色素沈着成分フリー／パラベンフリー／鉱物油フリー／シリコンフリー／界面活性剤（石油系）フリー／合成着色料フリー／香料フリー）に加えて目・皮膚刺激テスト済※4。デリケートな目元に使うアイテムだからこそ、毎日続けやすい処方を追求しました。

※1 本品100gに対しヒト毛根幹細胞順化培養液、ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液（全て保湿）をそれぞれ3%配合 ※3 うるおいとハリ・コシを与えることにより、まつ毛が整った見え方のこと ※4 全ての方に刺激などが発生しないということではありません ※5 リポソーム化したヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム（保湿・補修）が角質層まで浸透すること ※6 角質層まで ※7 まつ毛の生え際のこと ※8 まつ毛にハリ・コシを与え、より健やかに美しく見せること ※9 乾燥した目元の肌にうるおいを与えた状態のこと ※10 うるおいのある肌の状態（当社調べ） ※11 パラベン、鉱物油、界面活性剤（石油系）、シリコン、合成着色料、香料フリー

＊1 ヒト毛根幹細胞順化培養液、ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液（全て保湿） ＊2 ヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム（保湿・補修） ＊3 マルトデキストリン、チューリップ花エキス（全て保湿・補修） ＊4 ヒトサイタイ血由来幹細胞エクソソーム（保湿・補修）、ヒト毛根幹細胞順化培養液（保湿） ＊5 ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸（全て保湿）、加水分解ケラチン（羊毛）、アカツメクサ花エキス、アセチルテトラペプチドー３（全て保湿・補修） ＊6 ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸（全て保湿） ＊7 加水分解ケラチン（羊毛）（保湿・補修） ＊8 アカツメクサ花エキス、アセチルテトラペプチドー３（全て保湿・補修） ＊9 グルタチオン、セラミドAP、ナイアシンアミド、水溶性コラーゲン、アルギニン、ツボクサ葉／茎エキス、加水分解ローヤルゼリータンパク、プラセンタエキス、加水分解シルク、海水（全て保湿） ＊10 セラミドAP（保湿） ＊11 水溶性コラーゲン（保湿） ＊12 ナイアシンアミド（保湿）

製品概要

・商 品 名：ウルリス ロングアイラッシュ MIZUセラム

・容 量：5g

・価 格：3,960円（税込）

・一般発売日：2026年5月1日（金）

・販 売 先：全国のバラエティショップ、ドラッグストア等（一部店舗を除く）

使用方法

洗顔後の清潔な肌にアイライナーやアイブロウと同じ要領で塗布してください。

◎夜1回を目安にご使用ください。

◎まつ毛パーマやまつ毛エクステの方もご使用いただけます。

◎細筆タイプで、まつ毛のキワまで塗布しやすい設計です。

◎眉毛にもご使用いただけます。

MIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』について

『ululis（ウルリス）』は、2021年4月に誕生した「髪の水分量」に着目したMIZUシャンプーです。

理想的な髪の状態を叶える「水分量15％※12」を目指し、90％以上を美容液成分※13で構成することにより、水分量の高いみずみずしい美髪へと導きます。

うるおいケアの「AQUA（アクア）」、EXダメージケアの「VITA.C（ビタシー）」、うねりケアの「PINKme（ピンクミー）」、ツヤ補整ケアの「kirameki（キラメキ）」、ダメージ補水ケアの「Premium（プレミアム）」の５シリーズ展開。

お好みの使用感やお悩みに合わせて、ご自分に合ったシリーズをお選びいただけます。

※12 当社調べ ※13 基剤を除く、水を含む

『ululis』ブランドサイト :https://www.ululis.jp/『ululis』公式Instagram :https://www.instagram.com/ululis_japan/『ululis』公式X :https://x.com/ululis_pr