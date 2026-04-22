アニメ「ハイキュー!!」名言リング（指輪）がラインナップを10種類追加して再登場。及川の「それじゃあ今日も 信じてるよお前ら」など、名言を内側に刻印しました

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、アニメ「ハイキュー!!」とのコラボレーションアイテム「名言リング」のラインナップを追加し、全23種類を発売します。2026年4月22日（水）～5月25日（月）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて予約受付を行います。

各キャラクターの名言とそれぞれの学校名を刻印したリング（指輪）が、ラインナップを10種類追加し再登場。ユートレジャーのデザイナーやジュエリー職人が細部にまでこだわって企画・製作に携わっています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/937_1_ebae5b153e1085726b83f48f990dffd5.jpg?v=202604221251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/937_2_3c4060bf00de16d06aed91ca92c1224a.jpg?v=202604221251 ]

『烏野高校(Karasuno high school)』の校名をデザインしたリングの内側に、印象的なエピソードがよみがえる各キャラクターの名言を刻みました。

ファッションやTPOを選ばないシンプルなデザインでありながら、身につけるたびにアニメ「ハイキュー!!」のストーリーを感じることができるアイテムです。

＜展開キャラクター・刻印一覧＞

日向翔陽：「…やろう“もう一回”が無い試合」

影山飛雄：「俺が居ればお前は最強だ！」

月島 蛍：「ほんの僅か いらだちと焦りを含んだ綻びを まってたよ」

山口 忠：「プライド以外に何が要るんだ!!!」

『音駒高校(Nekoma high school)』の校名をデザインしたリングの内側に、印象的なエピソードがよみがえる各キャラクターの名言を刻みました。

ファッションやTPOを選ばないシンプルなデザインでありながら、身につけるたびにアニメ「ハイキュー!!」のストーリーを感じることができるアイテムです。

＜展開キャラクター・刻印一覧＞

黒尾鉄朗：「俺達は血液だ」

孤爪研磨：「強いのはおれじゃなくて皆だから」

夜久衛輔：「おおよ過保護上等！」

灰羽リエーフ：「一番沢山 点を捥ぎ獲った奴がエースだろ 単純」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/937_3_839d198a01ca3408c3692b69e8edd495.jpg?v=202604221251 ]

『梟谷学園高校(Fukurodani Gakuen high school)』の校名をデザインしたリングの内側に、印象的なエピソードがよみがえる各キャラクターの名言を刻みました。

ファッションやTPOを選ばないシンプルなデザインでありながら、身につけるたびにアニメ「ハイキュー!!」のストーリーを感じることができるアイテムです。

＜展開キャラクター・刻印一覧＞

木兎光太郎：「“その瞬間”が有るか、無いかだ」

赤葦京治：「道は作りますので」

木葉秋紀：「誰だ 器用貧乏って言った奴！」

『稲荷崎高校(Inarizaki high school)』の校名をデザインしたリングの内側に、印象的なエピソードがよみがえる各キャラクターの名言を刻みました。

ファッションやTPOを選ばないシンプルなデザインでありながら、身につけるたびにアニメ「ハイキュー!!」のストーリーを感じることができるアイテムです。

＜展開キャラクター・刻印一覧＞

宮 侑：「よりいっぱいのモンで支えたんねん」

宮 治：「ボール来るって知っとるし」

北 信介：「喝采は要らん ちゃんとやんねん」

角名倫太郎：「大丈夫 あんたブロック上手だよ」

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/937_4_9ac16714fa526a8dbbcbecfe80fc4b64.jpg?v=202604221251 ]

『青葉城西高校(Aoba Johsai high school)』の校名をデザインしたリングの内側に、印象的なエピソードがよみがえる各キャラクターの名言を刻みました。

ファッションやTPOを選ばないシンプルなデザインでありながら、身につけるたびにアニメ「ハイキュー!!」のストーリーを感じることができるアイテムです。

＜展開キャラクター・刻印一覧＞

及川 徹：「それじゃあ今日も 信じてるよお前ら」

岩泉 一：「“6人”で強い方が強いんだろうがボゲが!!!」

金田一勇太郎：「…くそ なんか悔しいな」

国見 英：「常にガムシャラな事が＝”本気”なのかよ」

『白鳥沢学園高校(Shiratorizawa Gakuen high school)』の校名をデザインしたリングの内側に、印象的なエピソードがよみがえる各キャラクターの名言を刻みました。

ファッションやTPOを選ばないシンプルなデザインでありながら、身につけるたびにアニメ「ハイキュー!!」のストーリーを感じることができるアイテムです。

＜展開キャラクター・刻印一覧＞

牛島若利：「「俺はお前より強い」と言いたかった」

天童 覚：「さらば俺の楽園」

五色 工：「奇跡を起こしてこそのエースですよ！」

白布賢二郎：「うるせえっ こっちの方が強い!!!」

着用イメージ

取扱店詳細

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行います。是非この機会にお立ち寄りください。

※展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください

尚、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋の両店舗にて予約を承っております。是非この機会にお立ち寄りください。

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/937_5_3e1d0207c1ddf110a444e465a5b7eef5.jpg?v=202604221251 ]

お客様のお問い合わせ窓口（ユートレジャーオンラインショップ）

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「ハイキュー!!」について

集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破！

バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。

この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。

それから4年、「ハイキュー!!」の次なる舞台は劇場版へ！

2024年2月に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！

また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。

そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！

アニメ公式サイト：https://haikyu.jp/

アニメ公式X（旧Twitter）：https://x.com/animehaikyu_com

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会