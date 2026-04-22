NHK大河ドラマで話題！ 気鋭の歴史作家・早見俊がおくる書下ろし歴史小説『秀長と利休』本日4月22日（水）発売！

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、早見俊さんの書下ろし歴史小説『秀長と利休』を、新潮文庫より本日2026年4月22日（水）に発売いたします。

NHK大河ドラマで話題の秀長と秀吉、そして千利休を描く、「豊臣兄弟」決定版の歴史小説です。

「兄者の天下獲りはわしが支える」

秀吉の最高のバディにして強い絆で結ばれた弟・豊臣秀長。

「豊臣兄弟は買いや。二人は大きな利をもたらす」

豊臣兄弟の陰のフィクサー・千利休。

この二人がいなければ秀吉の天下獲りはなかった！

織田信長に仕える兄秀吉に誘われた秀長は、墨俣一夜城建築の経験を経て、兄と同じく農民から武士になり兄とともに信長に仕えることを決意します。武士になった秀長に早速の試練が訪れます。諸武将が敬遠するなか、秀吉の安請け合いで誰の権威にもなびかぬ自由都市堺から軍資金調達のために二万貫もの大金の矢銭（税金）の取り立てを信長から命じられてしまいます。交渉は困難を極めますが、堺の豪商にして天下有数の茶人である千利休の援助をうけて難題を見事解決することに成功。これ以降、兄弟の将来を見込んだ千利休は、陰に日向に兄弟を援助することになります。そして戦国時代最大のミステリーである本能寺の変にも千利休が関わって……。

朝倉攻め、中国大返し、徳川家康との軋轢、朝鮮出兵など、時には衝突し悩みながらも、下剋上の戦国乱世に、互いを信頼し天下獲りに邁進する豊臣兄弟。そして、豊臣兄弟の可能性を信じ二人を陰に日向に援助するフィクサー千利休。

織田信長、明智光秀、徳川家康、柴田勝家、前田利家、竹中半兵衛をはじめ、戦国武将オールスター登場の「豊臣兄弟」決定版の書下ろし歴史小説です。

■ 書籍内容紹介

信長に仕える兄秀吉に誘われた秀長は農民から武士になることに。堺からの矢銭の取り立てを信長から命じられた二人は、兄弟の将来を見込んだ堺の豪商にして天下有数の茶人である千利休の援助をうけて難題を見事解決。朝倉攻め、中国大返しと、ときに対立、衝突しながらも互いを信頼し、戦国乱世を天下統一に導いた豊臣兄弟と、陰のフィクサーとして二人を援ける千利休を描く書下ろし歴史小説。

■ 著者紹介

早見俊（はやみ・しゅん）

1961（昭和36）年、岐阜県岐阜市生れ。会社員を続けながら作家活動を行っていたが、2007（平成19）年から作家に専念。主な著書に『放浪大名 水野勝成』『ふたりの本多』『高虎と天海』『田沼と蔦重』『秀長と利休』などの歴史小説をはじめ、「居眠り同心影御用」「公家さま同心飛鳥業平」「双子同心捕物競い」「鳥見役京四郎裏御用」「観相同心早瀬菊之丞」「椿平九郎 留守居秘録」「やったる侍涼之進奮闘剣」「大江戸無双七人衆」「大江戸人情見立て帖」などのシリーズがある。

■ 書籍データ

【タイトル】秀長と利休

【著者名】早見俊(はやみ・しゅん)

【発売日】2026年4月22日

【造本】文庫版

【定価】880円 （税込）

【ISBN】978-4-10-138986-8

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/138986/