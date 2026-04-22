アメリカ発「MADE IN JAPAN」の発酵スキンケア「タッチャ」より、スキンケア発想から生まれたラグジュアリーな新リップケア「タッチャ メルティング リップバーム」が登場

ユーピーディー・ジャパン株式会社

アメリカ発「MADE IN JAPAN」の発酵スキンケアブランド「タッチャ」は、スキンケア発想から生まれたラグジュアリーな新リップケア「タッチャ メルティング リップバーム」を、2026年6月24日（水）より発売いたします。

「タッチャ メルティング リップバーム」は、スキンケア成分を贅沢に配合し、唇の上でバームからオイルへと変化するラグジュアリーなフォーミュラは、リップケアを心地よい至福のセルフケアタイムへと誘います。

タッチャ メルティング リップバーム

容量・価格：各12g 3,600円（税抜）／3,960円（税込）

カラー：全3色（ピンク／モカ／レッド）

【使用方法】

清潔で乾いた唇に、適量を唇全体になじませてください。リップメイクの仕上げとしてもお使いいただけます。唇にフィットするアプリケーターは、使いやすさと仕上がりの美しさを両立し、ひと塗りでムラなく均一に広がります。 日中は、「タッチャ メルティング リップバーム」、ナイトケアには「タッチャ キッス リップマスク」がおすすめです。

とろける唇、心もほどけるような心地よさ

かつて、京都の芸妓は、艶やかな唇を演出するために、飴玉を唇の上でそっと溶かしていたといいます。

体温でとろりとほどけていくその質感は、唇をやさしく包み込み、緊張がふっとほどけるような静かで満ち足りたひとときを思わせます。そんな特別なひとときの感覚に着想を得た「タッチャ メルティング リップバーム」は、触れた瞬間になめらかにとろけるような心地よさが広がり、唇をやさしく包み込みます。

スキンケア発想の上質なうるおいと透明感のあるツヤ

角質が薄く、皮脂腺・汗腺がほとんどない唇は、乾燥や外的刺激で荒れやすいデリケートなパーツです。さらに加齢により、ハリが失われ、かさつきや乾燥も現れやすくなります。

このような唇の特性に着目し、「タッチャ メルティング リップバーム」は厳選されたスキンケア成分を贅沢に配合。

唇の上でバームがなめらかなオイルへと変化し、必要な油分を補い、潤いで包み込みながら、ふっくらとやわらかな印象へ導きます。 ほんのり色づくシアーな発色と、べたつかず軽やかなつけ心地で、やわらかな光をまとった、ガラスのようなツヤのある唇を美しく演出します。

主要成分

国産タマヌオイル*¹

古くから肌をいたわる植物オイルとして知られ、乾燥しがちな唇をリッチな潤いで包み込み、しっとりなめらかに保ちます。

ペプチド*²

唇にハリと弾力をもたらし、ふっくらとした印象へ整えます。

海藻エキス*³

濃縮した海藻エキスが唇の潤いをしっかりキープし、なめらかで柔らかな質感を保ちます。

シェードバリエーション（全3色）

肌なじみのよさと自然な血色感にこだわった、シアーで洗練された3色展開です。

（左）レッド、（中）モカ、（右）ピンク

ピンク

唇にやわらかな血色感と明るさをもたらす、透明感のあるピンク。 やさしくなじむ、自然なツヤを与えます。

モカ

深みとやわらかさを併せ持つ、モダンなブラウン。 唇に自然な陰影を与え、抜け感のある上品な印象を演出します。

レッド

ほんのりとした赤みが、顔全体をいきいきと見せるシアーレッド。日常使いしやすい発色で、洗練されたツヤを添えます。

*¹ テリハボク種子油（保湿）*² トリペプチド-１（コンディショニング） *³ ウラボシヤハズエキス（保湿）

タッチャについて

アメリカ発「MADE IN JAPAN」の発酵スキンケア

2009年、創業者ヴィッキー・ツァイが、日本古来の成分や美容習慣に出会い、心身ともに癒された自身の体験から、肌とこころをケアし、使い心地の優れたスキンケアを目指してタッチャは誕生しました。「こころと身体は一つにつながっている」という考えのもと、忙しい現代の日常に、静かに立ち止まり、自分自身を見つめ直す日々のマインドフルなスキンケアを通じて、肌とこころに調和をもたらすライフスタイルを提案しています。

タッチャの革新の核となるのは、日本の伝統素材と発酵技術をアメリカの視点で再解釈し、確かな効果を求める感性と融合させた発酵スキンケア。ブランド独自の発酵成分「HADASEI-3*」は、日本の食文化を支える秋田の米、宇治の緑茶、沖縄の海藻を、二段階の発酵プロセスにより天然の美肌成分を最大限に引き出しており、ほぼすべての製品に配合されています。

「身体に良いものは肌にも良い」という信念のもと、こだわり抜いた処方を一つひとつ丁寧に作り上げる姿勢、そして、茶道の棗や桐箱、和紙といった日本の美意識をパッケージデザインに取り入れるこだわりもブランドの象徴です。

*サッカロミセス／コメ発酵液、チャ葉エキス、オキナワモズクエキス（保湿）

タッチャの日本での展開

【日本公式ウェブサイト】http://www.tatcha.jp/

取扱店舗・オンライン

【ISETAN BEAUTY online】

https://meeco.mistore.jp/contents/tatcha/index.html

【@cosme公式通販 @cosme SHOPPING】

https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=125285

【@cosme OSAKA】

https://www.cosme.net/store/flagship/osaka/

【フォーシーズンズホテル京都 THE SPA】

https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/spa/

タッチャの製品を使ったスキンケアリチュアルを楽しめるスパ トリートメントメニューを展開。

※時期によって、展開が異なります。スパ取り扱い製品の一部は、その他、公式展開製品と異なる場合があります。



