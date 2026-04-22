【沖縄・国際通り】体験型ガラス工房「Do OKINAWA」4月25日オープン旅の思い出を“その場で持ち帰れる”カフェ併設の体験施設

株式会社森のガラス館沖縄らしいシーサーとガラスで、自分だけの作品づくり体験を。

株式会社森のガラス館（本社：沖縄県名護市、代表：稲嶺秀信）は、新たな体験型ガラス工房「Do OKINAWA（ドゥオキナワ）」を、那覇市・国際通りの「てんぶす那覇」2階にて2026年4月25日（土）にグランドオープンいたします。

本施設は、名護で長年愛されてきた「森のガラス館」が、観光客の“モノからコトへの体験ニーズ”に応えて出店する新拠点です。本格的な吹きガラス体験やシーサー絵付けなど多彩なワークショップに加え、ブルーシールアイスを楽しめるカフェも併設。旅の思い出をその場で形にできる沖縄の楽しみ方を、国際通りから提案します。

オープンの背景

近年、観光において「モノを購入する」だけでなく、「体験を通じて思い出を持ち帰る」ニーズが

高まっています。こうした背景を受け、より多くのお客様に手作り体験の楽しさや価値を届けたいと

いう想いから、アクセスの良い国際通りエリアへの新規出店を決定いたしました。

「Do OKINAWA」は、観光の合間に気軽に立ち寄り、沖縄ならではの体験を楽しめる拠点として、

幅広いお客様にご利用いただける施設を目指します。

これにより、観光客が“体験を通じて沖縄の魅力を持ち帰る”新たな価値提供を実現します。

■店舗の特徴・サービス内容

国際通りの中心「てんぶす那覇」の2階にオープン屋内型のガラス体験工房を完備

「Do OKINAWA」という店舗名には、「沖縄で体験する」「沖縄で思い出を作る」という想いを込め

ています。旅の中で“見る・買う”だけでなく“自分で作る体験”を通じてより深く沖縄を感じて

いただける場を目指します。

大切な人と一緒に過ごす時間も、ここでは特別な思い出に。

合言葉は――

「Do Together! 」

誰とでも一緒に楽しめる体験型施設として、新しい沖縄観光の魅力を発信してまいります。

旅行の思い出を“その場で形にできる”体験を提供します。

■ 多彩な体験メニューを展開

「Do OKINAWA」では、気軽に参加できるワークショップを多数ご用意しています。

手ぶらでOK！雨の日でも

・グラス作り体験 【要事前予約：所要時間 約40分】

・シーサー絵付け体験 【予約不要10:30～17:00：所要時間 約40分】

・ジェルグラス作り体験 【予約不要10:30～16:00：所要時間 約40分】

・シーサイドアート作り体験【予約不要10:30～17:00：所要時間 約40分】

・グラス彫り込み体験 【予約不要10:30～17:00：所要時間 約40分】

沖縄らしい素材やモチーフを取り入れた体験を通して、世界にひとつだけのオリジナル作品を

お持ち帰りいただけます。

全10種類のカラーからお好きな色を選べます。カラフルなグラスをお土産に！

沖縄の自然をイメージしたカラフルな

デザインをご用意。

誰でも簡単に作れるため、初めての方でも

安心して、自分だけのオリジナルグラス作りを

お楽しみいただけます。

■要事前ご予約

TEL：0980-54-2121

（森のガラス館へお問い合わせください）

当日お持ち帰りいただけるワークショップもご用意しています。シーサーの絵付け

※当日持ち帰りOK

ジェルグラス

※当日持ち帰りOK

シーサイドアート

※当日持ち帰りOK

グラス彫り込み

※当日持ち帰りOK

■ カフェ併設で“くつろぎ”の時間も提供

併設のカフェでは、琉球ガラスで楽しむコーヒーなどをご用意しています。

体験スペースにはカフェを併設し、体験とともにゆったりとした時間もお楽しみいただけます。

ブルーシールアイスや焙煎コーヒー、アルコールメニューなどをご用意。

観光の合間の休憩や、体験後のひとときにも最適です。

担当者コメント

Do OKINAWA店長（野原）沖縄での思い出作りのお手伝いを目指して。

Do OKINAWAは、沖縄での体験をより身近に楽しんで

いただける場所としてオープンします。

観光の中で“自分の手で作る思い出”を提供し、

多くの方に沖縄の魅力を感じていただきたいと考えています。

■ 店舗概要

店舗名：Do OKINAWA

オープン日：2026年4月25日（土）

所在地：沖縄県那覇市牧志3-2-10 国際通り「てんぶす那覇」2F

運営：株式会社森のガラス館

内容：ガラス工房・クラフト体験／カフェ併設

SNSアカウント：https://www.instagram.com/do_okinawa_naha

【会社概要】

・所 在 地：沖縄県名護市為又478番地

(美ら海水族館から車で30分・ジャングリア沖縄から車で15分)

・代表者名：稲嶺 秀信

・設 立：1999年5月

・事業内容：琉球ガラスの製造、販売、手作り体験など

・ウェブサイト：https://www.morinogarasukan.co.jp

・SNSアカウント：https://www.instagram.com/mori_no_garasukan

※本件に関するお問合せ先

・森のガラス館 セールスプロモーション部企画営業課：島田

・電話番号：0980-54-2121

・FAX番号：0980-54-2191

・メールアドレス： do-info.01@do-okinawa.com