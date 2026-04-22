水月雨 (MOONDROP)、レトロヘッドホン「Old Fashioned USB Type-C」を4月22日(水)より発売

MOONDROP株式会社

MOONDROP株式会社は、40mm大型ダイナミックドライバーを搭載したレトロスタイルヘッドホン「Old Fashioned」のUSB Type-Cバージョン「Old Fashioned USB Type-C」を4月22日（水）に販売開始いたします。

同年2月に先行して発売された3.5mm版のアナログな響きと優れた装着感を継承しながら、USB-C版限定の機能として高音質マイク内蔵リモコンを搭載しました。

内蔵DSPによる精密な音響補正や32Bit/384kHzのハイレゾデコードに対応することで音質性能をさらに追求しており、「Old Fashioned」の持つ温かみのあるクラシックなトーンはそのままに、現代のデジタル環境に最適化された実力派モデルです。

■ 主な特徴

40mmダイナミックドライバー・高ダンピング振動板

開放的な音場設計に最適化

Old Fashionedには40mm大型ダイナミックドライバーを搭載。コンパクトな内部構造により、大口径ユニットを実現しました。

振動板のダンピング特性とユニットf0を最適化することで、小型オープン型ヘッドホンでは得にくい深い低音の下潜みを追求。クラシカルでゆったりとした聴き心地と、高音質なサウンド性能を両立。

快適な装着感で、自由に調節可能

伸縮式ヘッドバンド+フレキシブルジョイント構造

さまざまな頭の形にぴったりとフィット

従来の小型ヘッドホンの伸縮ヘッドバンドとフレキシブルジョイント構造を継承しながら、外観や筐体のディテールを再設計。

新たにダンパー設計を導入することで、ジョイントや伸縮時の操作感を改善しています。

リケーブル対応設計+リセスドソケット構造

耐久性・柔軟性が向上

0.78mm 2ピンリケーブル対応設計を採用し、さらにリセスドソケット構造により本体の耐久性を高めています。

よりコンパクトなリケーブル設計により、ケーブルを交換することで多様な使用シーンに柔軟に対応可能です。

レトロデザインの小型ヘッドホンで、優れた周波数特性を実現

32Bit / 384kHzハードウェアデコードに対応

Old Fashioned は、独自開発のオープン音響構造に、専用設計の超大型ダイナミックドライバーを組み合わせることで、優れたオープン型小型ヘッドホンの周波数特性を実現しています。

さらに、USB Type-C版は内蔵DSPによるデジタル補正により、よりターゲットに近い周波数特性を再現します。

USB Type-C版は32Bit / 384kHzのハイレゾ音源のハードウェアデコードに対応。UAC対応のUSBデバイスに直接接続できます。

ワンボタン操作&高音質マイク内蔵

高音質マイク内蔵のリモコンを搭載。ボタン操作で音楽の「手生／一時停止」や電話の「応答／切断」などを簡単にコントロールできます。

■ 価格と販売場所

発売開始日：2026年4月22日（水）

販売価格：5,940円

EC販売：

Amazonサイト：https://www.amazon.co.jp/stores/page/21425555-A759-481B-B380-A3A8E841E349?channel=PR

楽天市場サイト：https://item.rakuten.co.jp/moondrop/oldfashioned/

店頭販売：

e☆イヤホン / ビックカメラ / フジヤエービック / ヨドバシカメラ

■ 水月雨（MOONDROP）について

水月雨（MOONDROP）は、2015年に設立された中国のHiFiブランドです。設立当初より自社で設計と研究開発を行い、現在は体系的なフルチェーンの独立開発能力を有し、トップクラスのハードウェア設備、アイディアが豊富なソフトウェア とハードウェアの研究開発チーム、ユニークな音響研究開発チームで構成されています。独自のイヤホン・ヘッドホン製造工場といくつかの支社研究開発ラボを有し、ユーザーの声を取り入れながら、市場にないワクワクするような商品を製作できるよう取り組んでいます。

MOONDROP公式サイト：https://moondrop.co.jp/

メディアお問合せ窓口：marketing@moondroplab.com