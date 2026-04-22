大都、現場の「今すぐ欲しい」に応える次世代受取サービス「トラノテピットイン」を2拠点同時開設。プロツールの即日受け取りを強化。

株式会社大都

1.トラノテ ピットイン

<拠点拡大について>

建設・製造業向けBtoB-ECサイト「トラノテ」を運営する株式会社大都（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山田岳人）は、2026年4月より、現場で必要な資材を最短で受け取れる倉庫受取サービス「トラノテピットイン」の拠点を新たに2箇所開設しました。 自社物流センター「DAITO Depot N5」（大阪市住之江区）に加え、トラスコ中山株式会社の関西エリアの旗艦物流センター「プラネット大阪」（大阪府堺市）。これにより、トラノテが即日調達可能金額は北海道拠点を含め、全体で60億円超へと拡大いたします。

<特徴>

必要な資材を、「探す」のではなく「受け取るだけ」に変える倉庫引き取りサービスです。

・ECで在庫確認 → 注文 → 決済まで完了

・受け取り拠点に着いたら「即受取」

・店舗を回る手間ゼロ／レジ待ちゼロ

・現場の離脱時間を大幅削減

カーレースのピットのように、最短で補給してすぐ現場に戻るイメージから名称を「ピットイン」としています。



<各倉庫について>

・トラスコ中山「プラネット大阪」

約37万アイテムと幅広い商品を取り扱い、在庫金額約50億円を誇る物流センター。

プロが求める専門工具を即日モノづくり現場へ届けます。

・自社物流センター「DAITO Depot N5 」

職人さんの必需品である電動工具（マキタ・ハイコーキ・マックス）を戦略在庫として厚く保有。在庫金額約3億円規模の自社拠点として物流の機動力を高めます。

２．今後の展開

トラスコ中山の全国の主要プラネット拠点に加え、カインズ・C'zProの実店舗を「トラノテピットイン」の受け取り拠点として順次拡大してまいります。あわせて、長年パートナーシップを築いてきたメーカーや商社の倉庫とも連携し、全国規模での即日受け取り体制を強固に構築してまいります

３．日本版「Screwfix」モデルの実現へ

イギリスで爆発的な成長を遂げたDIYチェーン「Screwfix」は、デジタルの利便性と物理店舗のスピードを融合させ、職人の作業時間を止めないインフラとして不動の地位を築きました。 大都は、カインズの広大な店舗網と、今回拡充した巨大物流ネットワークを「トラノテ」によって統合。欧州の成功事例を超え、さらなる進化を遂げた「現場を止めないサプライチェーン」を、国内で本格始動させます。

3. 株式会社大都 代表取締役 山田岳人コメント

私たちの合言葉は『全ての現場を止めない』です。

今回の拠点拡大により、トラノテは60億円を超える在庫を全国の職人さんにすぐにお渡しする準備が整いました。トラスコ中山様の圧倒的な商品力と、大都のテック力、そしてカインズの店舗網。これらが一つになることで、日本のDIY・工具インフラに革命を起こします。ご期待ください。

＜大都について＞

株式会社大都は、1937 年創業の工具問屋をルーツに持ち、2002 年に EC 事業へ転換。DIY 用品の ECサイト「DIY FACTORY」を運営し、DIY 文化の普及に貢献してきました。現在は、建築・建設・製造業の現場を支える事業者向け BtoB-EC サイト「トラノテ」を展開。400 万点以上の工具・資材を迅速に提供し、業界のサプライチェーン変革を目指す、大阪発の企業です。

▼株式会社大都 概要

代 表 者： 代表取締役：山田岳人

創 業： 1937 年 3 月

本社所在地： 大阪府大阪市生野区生野東 2-5-3 大都ビル 1F

資 本 金： 51,210,000 円

事 業 内 容： DIY・工具や資材領域のサプライチェーンプラットフォーム事業

従 業 員 数： 49名

https://daitotools.com/(企業サイト)

https://www.torano-te.jp/(ネットストア「トラノテ」)