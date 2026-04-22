株式会社ストライクグループ

株式会社ストライク(本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 金田和也)は、2026年5月14日(木)に、大阪市北区にて、スタートアップと事業会社の提携を加速するイベント『S venture Lab.』を開催いたします。

第56回となる今回は、既存事業と外部投資の掛け合わせで進化を続けるロート製薬株式会社 経営企画部 企業連携・創出グループ マネージャー 小久保 香苗 氏にご登壇いただきます。

ロート製薬に学ぶ、非連続な成長を生む「掛け合わせ」とは

ロート製薬株式会社は、創業以来Well-beingの実現に向け、事業の掛け合わせによる新マーケットの創出と、外部リソースの活用による事業成長の加速を続けています。製薬会社ならではの発想を活かしたスキンケア事業、目薬の研究知見に基づいた機能性食品分野への進出、さらに1988年の米国メンソレータム社買収を経て、現在は再生医療、食、農業といった製薬会社の枠組みを超えた新領域へ挑んでいます。

その成長を支える柱が、自社のリソースに固執せず、外部の革新的な技術やアイディアを柔軟に取り入れる「オープンイノベーション戦略」です。本イベントでは、同社がなぜスタートアップとの提携や出資を推し進めるのか、その具体的な狙いや、提携によって描き出す「次なるステージ」を掘り下げます。

■開催概要

詳細・お申し込みはこちら :https://www.sventurelab.com/event26_0514

【日時】2026年5月14日(木) 18:30-20:30

【会場】HOOPSLINK KANSAI / Zoom

(大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 7階 JAM-OFFICE 7-A)

【共催】 株式会社三井住友銀行、S venture Lab.(株式会社ストライク)

【協力】特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ

【お問合せ先】

株式会社ストライク イノベーション支援室

Mail：info-slab@strike.co.jp

■イベント詳細

■イントロダクション

■第1部：トークセッション

■第2部：スタートアップ各社によるピッチ

■第3部：名刺交換会 ※名刺交換会については、現地参加者様のみとなります。

■登壇者

■第１部：スピーカー

ロート製薬株式会社 経営企画部 企業連携・創出グループ マネージャー 小久保 香苗 氏ロート製薬株式会社 経営企画部 企業連携・創出グループ マネージャー 小久保 香苗(こくぼ・かなえ) 氏

ロート製薬に入社後、商品企画、海外新規市場開拓、米国子会社への出向、品質マネジメントなど幅広い領域を経験。2024年より現職。現在は、国内外のスタートアップとの協業・共創の推進を中心に、事業会社との連携を含むオープンイノベーションを推進し、新規事業創出に取り組む。社内兼務で海外法務を担当し、子会社の経営にも携わりつつ、事業開発やオペレーションの実務をリードしている。

モデレーター

株式会社ストライク イノベーション支援室 アドバイザー 舩津 朗株式会社ストライク イノベーション支援室 アドバイザー 舩津 朗(ふなつ・あきら)

新卒で入社した大手BPO会社にて法人営業に従事。スタートアップのCS、IS部門の構築や、スタートアップとの事業開発に関わる。ストライク入社後は、スタートアップのM&A支援に加えて、オープンイノベーション促進の一環として、月例イベントの立ち上げを実施。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.sventurelab.com/event26_0514S venture Lab.【S venture Lab.について】

S venture Lab.はストライクのミッションである「世界を変える仲間をつくる。」の一環として運営中のサービスです。S venture Lab.ではスタートアップ企業と事業会社の連携を促進させるために多角的な情報発信を行うことで企業同士の交流機会を創出しております。

株式会社三井住友銀行【HOOPSLINK KANSAI について】

「関西から日本の再成長」をテーマに、産官学金の連携による新規事業創出を目指したスタートアップ支援・共創拠点です。

株式会社ストライク株式会社ストライク

代表者：代表取締役社長 金田 和也

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田3-2-2 JPタワー大阪18階

事業内容：M&A仲介

代表番号：03-6848-0101

U R L：https://www.strike.co.jp