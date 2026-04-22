【オルビス株式会社登壇】６/5（金）企業向けセミナー「企業×NPOの共創で広がる企業価値とインパクト」開催（東京・新宿）

特定非営利活動法人キッズドア

認定NPO法人キッズドア（所在地：東京都中央区、理事長：渡辺由美子）は、セプテーニグループのgooddo株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：下垣圭介)と共催で、企業のCSR・サステナビリティご担当者様を対象とした無料セミナー「企業×NPOの共創で広がる企業価値とインパクト」を、2026年6月5日（金）に東京都内で開催します。

近年、企業に求められる社会的役割は大きく変化しており、社会課題解決への関与は、単なる社会貢献にとどまらず、企業価値向上や事業成長にもつながる戦略的な取り組みとして注目されています。なかでも、NPOとの共創は、企業単独ではリーチできない課題や視点にアクセスできる点で、実効性の高い手法として関心が高まっています。一方で、「どのようにNPOと連携すればよいのか」「社内をどう巻き込み、継続的な取り組みにしていくのか」といった点に悩む企業も少なくありません。本セミナーでは、こうした課題意識を背景に、企業×NPOの共創の意義と、実践におけるポイントを専門家の知見と企業の具体事例の両面から掘り下げます。

専門家の知見と企業の実践事例から学ぶ「共創の成功の秘訣」

当日は、企業・NPO・市民の連携を専門に研究する武蔵野大学 専任講師・清水潤子様をお招きし、「なぜ、いま企業にNPOとの共創が求められるのか」その背景や社会的意義について、理論的な視点から分かりやすく解説いただきます。さらに、キッズドアと共にさまざまな共創を実践してきたオルビス株式会社 執行役員・樋口 伸様が登壇し、社内の巻き込み方や取り組みを成功させるための工夫、課題も含めた“共創のリアル”について、具体的な事例を交えてお話しいただきます。また、セミナー後半には参加者同士の情報交換・交流の時間を設け、各社が抱える課題やヒントを直接共有できる場を提供します。

【こんな方におすすめのセミナーです】

・社会貢献やサステナビリティの新しい形を模索している方

・社内で共創の意義を伝え、巻き込みを強化したい方

・他社の成功事例・失敗事例から学びたい方

・NPOとの連携の可能性を広げたい方

・新たにCSR・サステナビリティ担当となり、体系的なインプットを行いたい方

セミナー概要「企業×NPOの共創で広がる企業価値とインパクト

日時：2026年6月5日（金）14:00～16:30

会場：セプテーニグループ セミナールーム

（東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー27F）

https://maps.app.goo.gl/gPfipB1qPbgM2KxG8

対象：企業のCSR・サステナビリティご担当者様

※会場定員の関係上、企業以外の方のお申し込みはご遠慮いただいております。

定員：40名（予定／先着順）

参加費：無料

主催：認定NPO法人キッズドア

共催：gooddo株式会社

申込方法：https://forms.office.com/r/rPkUA5wT6V

※当日は名刺交換の時間を設けております。お名刺をご持参ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100140/table/110_1_6a2036f62f01a50d5eb1a4f1d75ce0aa.jpg?v=202604221251 ]

※プログラム内容・順序は変更となる場合があります。

■認定NPO法人キッズドアについて https://kidsdoor.net/

2009年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生・高校中退した若者を対象に、無料学習会や勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、宮城及び神戸で展開しています。コロナ禍で困窮する子育て家庭が急増した2020年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、ご登録いただいた全国の困窮子育て家庭を対象に、情報支援や食料・文房具支援、保護者への就労支援も行っています。理事長渡辺由美子は、こども家庭庁 こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ ひとり親家庭支援部会臨時委員、厚生労働省 社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員など政府委員も務めています。