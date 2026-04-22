【車の持ち方に関する調査】カーリース認知率73.7%、車購入者の6割が検討

ナイル株式会社

カーリース専門メディア「カルモマガジン」を運営するナイル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋 飛翔）は、この2025年4月～2026年3月の1年間に車を手に入れた全国の男女1,060人を対象に、車の入手方法やカーリースに対する意識についてインターネット調査を実施しましたので、結果をお知らせいたします。

【調査結果詳細】

・車の入手方法は一括購入が45.0%、ローン購入が31.5%、カーリースが13.7%

・カーリースの認知率は73.7%で、車を手に入れた方の約4人に3人が知っている

・カーリース認知者のうち62.9%が検討経験あり、実際の契約率は18.6%

・カーリース検討者のうち非契約者の今後の利用意向は「利用したい」が24.4%、「利用したくない」が54.7%と二極化

【調査背景】

近年、車の持ち方は多様化しており、従来の一括購入やローン購入に加えて、月々定額で新車に乗れるカーリースという選択肢が注目を集めています。初期費用を抑えられることや、車検・税金などの維持費を定額化できることから、若い世代を中心に利用が広がっています。 一方で、カーリースに対する理解はまだ十分に浸透しておらず、「ローンとの違いは何か」「自分のものにならないのではないか」「結局高くつくのでは」といった懸念を持つ方も少なくありません。

そこで「カルモマガジン」では、実際に車を手に入れた方々を対象に、車の入手方法の実態やカーリースに対する意識についてインターネット調査を行いましたので結果をご紹介します。

【調査概要】

・調査対象：全国の男女1,060人（2025年4月～2026年3月の1年間に車を手に入れた方）

・調査機関：自社調べ（調査ツールFreeasy使用）

・調査方法：インターネット調査

・調査期間：2026年4月1日～4月10日

・有効回答数（サンプル数）：1,060

■車の入手方法は「一括購入」が最多、「カーリース」は13.7%

Q1：その車はどのようにして手に入れましたか？

- 一括で購入した：477人（45.0%）- ローンを組んで購入した：334人（31.5%）- カーリースを契約した：145人（13.7%）- 家族・知人から譲り受けた：103人（9.7%）- その他：1人（0.1%）

この1年以内に車を手に入れた方の入手方法について聞いたところ、「一括で購入した」が477人（45.0%）で最も多く、次いで「ローンを組んで購入した」が334人（31.5%）、「カーリースを契約した」が145人（13.7%）という結果になりました。

一括購入とローン購入を合わせた従来型の購入方法が76.5%を占める一方で、カーリースも約7人に1人が選択しており、車の持ち方の選択肢として一定の存在感を示していることがわかります。

■カーリースの認知率は73.7%、車を手に入れた層では高い認知度

Q2：カーリースを知っていますか？

- はい：781人（73.7%）- いいえ：279人（26.3%）

カーリースの認知状況について聞いたところ、「はい」と回答した方は781人（73.7%）にのぼりました。実際に車を手に入れた方の約4人に3人がカーリースを知っているという結果から、車の持ち方の選択肢として認知が広がっていることがうかがえます。

なお、性別で見ると、男性の認知率は449人（77.3%）、女性の認知率は332人（69.3%）で、男性の方がやや高い傾向が見られました。

■カーリース認知者の62.9%が検討経験あり、実際の契約率は18.6%

Q3：車を手に入れる際に、カーリースの検討はしましたか？

- 検討した：491人（62.9%）- 検討していない：290人（37.1%）

カーリースを知っている781人に対し、車を手に入れる際にカーリースの検討をしたかを聞いたところ、「検討した」が491人（62.9%）という結果になりました。認知者の6割以上が検討しており、車の持ち方の選択肢として具体的に比較検討されていることがわかります。

なお、車の入手方法（Q1）で「カーリースを契約した」と回答した方は145人で、全体の13.7%、カーリース認知者の18.6%にあたります。検討者の約3割が実際の契約に至っており、カーリースが現実的な選択肢として評価されていることがうかがえます。

実際にカーリースを契約した方からは、以下のようなコメントが寄せられています。

・「まとまった金額（頭金、登録諸費用）を用意しなくても、月々の支払いを定額に抑えて新車に乗れるため、契約のハードルが低い。」（35歳・女性・埼玉県）

・「車検や税金が込みだったから」（30歳・男性・東京都）

・「好きな車を自由に選べるから」（48歳・男性・愛知県）

・「初期費用が少なくて済むから」（49歳・男性・東京都）

初期費用の負担軽減や月々の支払いの定額化、維持費のコミコミといった経済的メリットを評価する声が多く見られました。

■カーリース検討者のうち非契約者の今後の利用意向は二極化、「利用したくない」が半数超

Q4：今後、車を持つ際にカーリースを利用してみたいと思いますか？

- 利用したい：126人（24.4%）- 利用したくない：282人（54.7%）- わからない：108人（20.9%）

カーリースを認知しているが契約しなかった方に対し、今後の利用意向を聞いたところ、「利用したい」が126人（24.4%）、「利用したくない」が282人（54.7%）、「わからない」が108人（20.9%）という結果になりました（有効回答516人）。

約4人に1人が利用意向を示している一方で、半数以上が消極的な姿勢を示しており、カーリースに対する評価が二極化していることがわかります。

「利用したくない」と回答した方からは、以下のようなコメントが寄せられています。

・「自分の車を所有したいと考えていてその車を自由に自分がカスタムしていきたいから最終的に返すという概念がないから」（38歳・男性・東京都）

・「買ったほうが安いから」（38歳・女性・東京都）

・「トータルの支払い額が多くなるから。」（49歳・男性・大阪府）

・「リースの仕組みがよくわからず、家族でも今までリースを使用したことがないと言っていたので、利用したくないを選びました。」（43歳・男性・東京都）

車を「所有したい」という価値観や、コスト面での懸念、そしてカーリースの仕組みへの理解不足が、利用を躊躇する主な理由として挙げられています。

中でも、「自分のものにならない」「カスタマイズできない」という懸念については、カーリースカルモくんをはじめ、契約終了後に車がもらえるオプションを提供するカーリースサービスも登場しており、もらえるプランであればカスタマイズも可能です。こうしたサービスの多様化がまだ十分に浸透していないことも、今回の調査から浮き彫りになりました。

■まとめ

今回の調査から、車を手に入れた方の約7割がカーリースを認知しており、そのうち6割以上が実際に検討していることがわかりました。検討した方の約3割が契約に至っている点は、カーリースが経済的メリットや利便性の面で一定の評価を得ていることを示しています。

一方で、カーリース非契約者の半数以上が今後の利用に消極的であり、「総額が高い」というイメージが根強いことがわかりました。しかし、カーリースの本質は「まとまった頭金が不要で月々定額」という点にあり、手持ち資金が限られている方や初期費用を抑えたい方には適した選択肢です。

カーリースは車の持ち方の選択肢として、ライフスタイルや価値観に合わせて選べる時代になっています。今後さらに正しい理解が広がることで、より多くの方が自分に合った車の持ち方を見つけられることが期待されます。

■ナイル株式会社について

所在地：東京都品川区東五反田1-24-2 JRE東五反田一丁目ビル7F

設立：2007年1月15日

代表者：代表取締役社長 高橋 飛翔

事業内容：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業

公式サイト：https://nyle.co.jp/

■カーリースカルモくんとは

新車・中古車を月額10,000円台から持てるサブスクリプションサービス。契約期間は1～11年で自由に選択でき、税金、自動車損害賠償責任保険料、メンテナンス費用など車の維持費がコミコミで、契約期間中は定額料金で利用が可能。2018年からサービスを開始し、累計申込者数は35万人を突破。

新車リース対象車種：国産全メーカー・全車種

中古車リース対象台数：国産メーカー4,000台以上

対象エリア：全国

公式サイト： https://carmo-kun.jp/(https://carmo-kun.jp/)

カーリース（車のサブスクリプション）とは： https://carmo-kun.jp/column/newcar/carlease-beginner/(https://carmo-kun.jp/column/newcar/carlease-beginner/)