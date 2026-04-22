【緊急開催！】改正個人情報保護法案、何が変わるのか -閣議決定直後の最新動向と実務対応を弁護士が解説- | セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、2026年5月27日（水）9:30～12:30に、「改正個人情報保護法案の解説と実務上の対応ポイント」と題したセミナーを、会場およびオンラインにて開催いたします。

2026年4月7日に閣議決定された改正個人情報保護法案について、公開直後の最新情報をもとに、制度の全体像と実務への影響、企業に求められる対応を整理します。

講師には、データ・ガバナンスおよび個人情報法制に精通した牛島総合法律事務所 パートナー弁護士の影島 広泰氏を迎え、速報性と実務性を兼ね備えた解説を行います。

▼本セミナーで得られること

セミナー詳細を見る！ :https://www.seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6849?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260527es

・個人情報保護法 改正案の基礎的な知識と理解

・改正が実務に与える影響

・今やらなければならないこと

▼セミナープログラム

１．改正の全体像・今後のスケジュール

２．個人情報の利活用に向けた規制の緩和

（１）統計情報等の作成のみに利用する場合に同意が不要に

（２）海外送金など取得の状況からみて第三者提供が本人の意思に反しない場合

（３）生命等の保護又は公衆衛生の向上等のために

個人情報を取り扱う場合における同意取得困難性要件の緩和

（４）病院等を「学術研究機関」に

３．規制の強化

（１）子供の個人情報等の取扱い

（２）顔特徴データ等

（３）「受託個人情報取扱事業者等」の義務

（４）漏えい等の報告・通知義務

（５）「連絡可能個人関連情報」

（６）オプトアウトによる第三者提供の規制強化

４．エンフォースメントの強化

（１）勧告・命令

（２）罰則

（３）課徴金

５．実務への影響

６．質疑応答

セミナーに申し込む！ :https://www.seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6849?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260527es

※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。

※事前質問は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ セミナーグループ

E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp