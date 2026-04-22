4/22発売「淡路島Walker2026-27」は丸ごと一冊“島ごはん”を大特集！西村拓哉さん（関西ジュニア）の島時間グラビアも注目

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、「淡路島Walker2026-27」を４月22日（水）に発売しました。

関西屈指のリゾートアイランド・淡路島の遊びやグルメ情報を網羅した「淡路島Walker」の最新版が２年ぶりに登場！今回の淡路島Walkerは“食”にスポットを当て、新しい飲食店はもちろん、地元で愛される店からおしゃれなカフェまで「島ごはん」を大特集。主な内容を紹介します。

・特集「新しい淡路島」

SNSで話題のグルメや山海の幸を使った名物料理など、注目の最新店が大集合。「NEW OPENグルメ」では、カフェや雑貨の人気店・こぞら荘の新展開や、崖の上に立つ一軒家レストランamarancia（アマランチャ）など気になる店が続々登場。新スポットを余すところなく巡る「最新ドライブ」や、昨秋リニューアルした道の駅うずしおも徹底紹介します。

・特集「淡路島グルメセレクション」

海鮮、ピザ＆パスタ、淡路島バーガーや島スイーツにコーヒーなど、ジャンル別に選りすぐりのおいしい店を取り上げます。

・島遊び便利帳

SUPや乗馬などアクティブに遊べるアウトドアから海に臨む癒やしの温泉、花の名所など王道スポットまで、淡路島の遊びをカタログで掲載。

・エリア別 おいしい島ごはん

地元食材をふんだんに使った、島ならではのおいしい店はまだまだあります！ 洲本、東浦、北淡、福良などエリア別だから使い勝手も抜群！

・旅のしおり ドライブマップ

ドライブに役立つ交通情報や掲載店が一覧できるマップが付いています。

・カバーグラビア「西村拓哉 ボクの島時間」

6月12日（金）公開の映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」への出演も話題の西村拓哉さん（関西ジュニア）が登場。淡路島を巡りながら、映画の撮影エピソードや理想の旅プランをたっぷり聞きました。

「淡路島Walker2026-27」をご覧になって、淡路島の日帰り旅を楽しんでください。

■書籍情報

書名：淡路島Walker2026-27

定価：1,375円（本体1,250円＋税）

発売日：2026年４月22日（水）

判型：Ａ４判

ページ数：96

ISBN： 9784049026603

https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000895/

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