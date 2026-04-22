【Vポイント2周年記念】これから始める人も、すでに使っている人もお得に！4月22日より「超Vポイント祭」を開催

Vポイントマーケティング株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：廣田 精吾、以下「Vポイントマーケティング」）と三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下「三井住友カード」）は、共通ポイントサービス「Vポイント」の2周年を記念し、2026年4月22日（水）から6月30日（火）までの間、Vポイントを軸とした大型キャンペーン 「超Vポイント祭」 を開催いたします。

三井住友カード株式会社

春は、新生活や新たなチャレンジなど、多くの方にとって「新しい一歩」を踏み出す季節です。本キャンペーンでは、Vポイントをこれから使い始める"デビュー"の方から、すでに日常的に利用されている方まで、幅広いお客さまを対象に、アプリ利用・新規入会・決済利用など、複数のキャンペーンを一体で展開いたします。

「超Vポイント祭」キャンペーン内容

キャンペーンURL：https://www.smbc-card.com/camp/00139/index.jsp?dk=sp_083_0024450

1．【デビューでお得！】Vポイントアプリの新規ダウンロード＆ログインで1等最大10,000pt！

キャンペーン期間中にVポイントアプリを新規ダウンロードし初めてログインすると、もれなくVポイントが当たります。1等が当たると10,000pt、2等は100pt、3等は1ptがもらえます。

※過去にVポイントアプリをダウンロード・ログインしたことがある方は対象外となります。

※特典には有効期限があります（特典の有効期限：2026年10月31日）

・キャンペーン名：超Vポイント祭 Vポイントアプリ新規ダウンロードキャンペーン

・開催期間：2026年4月22日（水）～6月30日（火）

・キャンペーンサイト： https://vpoint.net/appr

2．【デビューでお得！】Oliveの新規開設＆条件達成で2万円相当をプレゼント！

キャンペーン期間中のエントリー、Oliveアカウントの新規開設、一度に10万円以上の入金、スマホのタッチ決済のご利用で最大2万円相当をプレゼントいたします。

※新たに三井住友銀行の口座を開設される方のみが対象となります。

※お申し込みされるカード種別により特典は異なります。

・キャンペーン名：Olive 総力還元祭

・特典：最大2万円相当をプレゼント

・開催期間：～2026年4月30日（木）

・キャンペーンサイト：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/open/cp2602/?pageid=cccmk&aff=CP04642_i_gcCCC_CT51112_img&utm_source=gc&utm_medium=CCC&utm_campaign=CP04642_i_gcCCC_CT51112_img(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/open/cp2602/?pageid=cccmk&aff=CP04642_i_gcCCC_CT51112_img&utm_source=gc&utm_medium=CCC&utm_campaign=CP04642_i_gcCCC_CT51112_img)

＜告知 5月1日（金）から開始＞

キャンペーン期間中のエントリー、Oliveアカウントの新規開設、Oliveアカウント契約月の翌々月までに2ヵ月連続5万円以上の入金と、スマホのタッチ決済のご利用で最大1.5万円相当をプレゼントいたします。

※新たに三井住友銀行の口座を開設される方は最大1.5万円相当、すでに三井住友銀行の口座をお持ちの方は最大1.3万円相当となります。

※お申し込みされるカード券種により特典は異なります。

・キャンペーン名：超Vポイント祭 For Oliveデビュー

・特典：最大1.5万円相当をプレゼント（※すでに三井住友銀行の口座をお持ちの方は最大1.3万円相当）

・開催期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

・キャンペーンサイト（5/1以降に公開予定）：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/collab/2syuunen202605/?pageid=cccmk&aff=CP04869_o_snsOTH_CT55106_img&utm_source=sns&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04869_o_snsOTH_CT55106_img(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/collab/2syuunen202605/?pageid=cccmk&aff=CP04869_o_snsOTH_CT55106_img&utm_source=sns&utm_medium=OTH&utm_campaign=CP04869_o_snsOTH_CT55106_img)

PR：三井住友銀行

3．【デビューでお得！】三井住友カードの新規入会＆利用条件達成で最大Vポイント10,000ptをプレゼント！

キャンペーン期間中に三井住友カードに入会するとVポイントが最大3,000ptもらえ、さらに三井住友カードでお支払いいただくと最大7,000ptがもらえます。

※過去に三井住友カードが指定するカードを発行した履歴のある方は対象外となります。

・キャンペーン名：三井住友カードデビュー

・キャンペーンサイト：

https://www.smbc-card.com/camp/numberless_gold-numberless_ccc/index4.jsp?dk=hp_083_0024489

4．【決済でお得！】Vポイント祭 ～2人に1人、Vポイントが当たる！～

期間中に対象のクレジットカードでキャンペーンサイトからエントリーのうえ、各期間合計5,000円（税込）以上ご利用すると、2人に1人、最大20,000ptが当たります。1等が当たると20,000pt（合計2,000名 各期間1,000名）、2等は1,000pt（合計10,000名 各期間5,000名）、3等は50pt（残りの当選人数）がもらえます。

※1等～3等の合計当選本数は、本キャンペーンにおける条件達成総数の1／2となります。

※3等の当選本数は、本キャンペーンの条件達成総数に応じて変動します。

・キャンペーン名：Vポイント祭

・開催期間

１.2026年4月22日（水）～5月31日（日）

２.2026年6月1日（月）～6月30日（火）

・キャンペーンサイト：

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224568.jsp?dk=sp_083_0024225

5．【決済でお得！】Vポイント祭 For VポイントPayアプリ ～2人に1人、アプリ残高が当たる！～

期間中にV会員番号でキャンペーンサイトからエントリーのうえ、VポイントPayアプリとV会員番号を連携し、各期間中にVポイントPayアプリで合計1,000円（税込）以上お支払いすると、2人に1人、VポイントPayアプリ残高が最大2,000円分当たります。1等が当たると2,000円分（合計1,000名 各期間500名）、2等は200円分（合計10,000名 各期間5,000名）、3等は20円分（残りの当選人数）がもらえます。

※1等～3等の合計当選本数は、本キャンペーンにおける条件達成総数の1／2となります。

※3等の当選本数は、本キャンペーンの条件達成総数に応じて変動します。

・キャンペーン名：Vポイント祭 For VポイントPayアプリ

・開催期間

１.2026年4月22日（水）～5月31日（日）

２.2026年6月1日（月）～6月30日（火）

・キャンペーンサイト：https://cpn.tsite.jp/detail/en910038585002?utm_source=al_smcc&utm_medium=app&utm_campaign=_07972_cp(https://cpn.tsite.jp/detail/en910038585002?utm_source=al_smcc&utm_medium=app&utm_campaign=_07972_cp)

6．【Vポイントアプリでお得！】毎日参加できる、最大10,000ptが当たる「ハズレなし」くじ！

各キャンペーン期間中Vポイントアプリでは、必ずVポイントが当たるくじに毎日参加いただけます。1等10,000pt、2等1pt、特別賞が当たります。1等と2等は当選回数分のVポイントを進呈いたします。特別賞は当選回数に関わらず、1回分のVポイントを進呈いたします。

※特別賞の当選ポイントの受け取りには条件があります。

・キャンペーン名

１.毎日当たる！ハズレなしくじ！

２.はずれなし！毎日あたるくじ

・開催期間

１.2026年4月22日（水）～4月30日（木）

２.2026年5月1日（金）～6月30日（火）

・キャンペーンサイト

１.毎日当たる！ハズレなしくじ！https://lot.tsite.jp/#/detail2/lt910033465019?utm_source=corporate&utm_medium=press_release&utm_campaign=_08001_kuji(https://lot.tsite.jp/#/detail2/lt910033465019?utm_source=corporate&utm_medium=press_release&utm_campaign=_08001_kuji)

２.はずれなし！毎日あたるくじ（5/1以降に公開予定）https://lot.tsite.jp/#/detail2/lt910038477021?utm_source=corporate&utm_medium=press_release&utm_campaign=_08002_kuji(https://lot.tsite.jp/#/detail2/lt910038477021?utm_source=corporate&utm_medium=press_release&utm_campaign=_08002_kuji)

※各キャンペーンの詳細条件、特典内容、進呈時期、注意事項については、各キャンペーンページにてご確認ください。

2024年4月22日に誕生したVポイントは、本日で2周年を迎え、ポイントの「貯まりやすさ」「使いやすさ」を軸に進化を続けてまいりました。このたびの「超Vポイント祭」を通じて、Vポイントをより身近に、日常のさまざまなシーンで活用いただくきっかけを提供します。

Vポイントマーケティングおよび三井住友カードは、ポイントと決済が融合した「Vポイント」がお客さまにとって親しみのある「みんなのポイント」となるよう、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。