【石垣島ナイスクリーンプロジェクト】環境配慮型プロジェクトに次世代型EVモビリティ『e-NEO』が導入

株式会社ダイゾー

造船会社をルーツに持つ株式会社ダイゾー（本社：大阪府大阪市、代表取締役：南 宣之）が開発・販売する、次世代型EVモビリティブランド『e-NEO（イーネオ）NEO-ONE』は、同社が開発・販売する電動モビリティブランド『e-NEO（イーネオ）』が、環境配慮型プロジェクトにおいて導入され、回収されたごみ袋の運搬用途として活用されていることをお知らせいたします。



地域における環境美化活動および持続可能な社会づくりを目的としたプロジェクトの一環として実施されており、「e-NEO」はその現場における実用的な移動・運搬手段として採用されています。

■背景：EVモビリティ普及における“購入後の不安”を解消

石垣ナイスクリーンプロジェクト :https://www.ishigakinicecleanproject.com/

地域単位での環境保全活動や清掃プロジェクトの重要性が高まる中、回収したごみの運搬における効率性や環境負荷の低減が課題となっています。従来は人力や大型車両に依存するケースが多く、

・人手不足

・運搬効率の低さ

・環境負荷（CO2排出）

といった複合的な課題が存在していました。

こうした背景のもと、本プロジェクトでは、コンパクトで環境負荷の少ない電動モビリティの活用が検討され、「e-NEO」が導入される運びとなりました。

■地域活動へのe-NEOの活用内容

本プロジェクトにおいて「e-NEO」は、主に以下の用途で活用されています。

・清掃活動で回収されたごみ袋の運搬

・狭小エリアや人の多い場所でのスムーズな移動

・環境配慮型活動における象徴的なモビリティとしての活用

3輪構造による安定性と、小回りの利くコンパクト設計により、歩行者と共存する現場でも安全かつ効率的な運用が可能となっています。

また、電動モビリティであることから排出ガスを出さず、環境活動との親和性が高い点も評価されています。

■今後の展開

株式会社ダイゾーでは、今回のような環境活動や地域プロジェクトにおけるモビリティ活用を一つのモデルケースと捉え、今後も様々な分野での導入可能性を広げていく方針です。

単なる移動手段にとどまらず、「環境」「地域」「ライフスタイル」といったテーマと掛け合わせることで、e-NEOの新たな価値創出を推進してまいります。

■次世代型移動モビリティ『e-NEO（イーネオ）NEO-ONE』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jQH3iXQxr_w ]『e-NEO』ブランドサイト :https://e-neodaizo.com/

株式会社ダイゾー『e-NEO』ブランドサイト：https://e-neodaizo.com/

■造船技術を背景に生まれた「走るデザインプロダクト」

e-NEOは、造船の設計思想と金属加工技術をルーツに持つ株式会社ダイゾーが開発した3人乗り電動モビリティ。

海上で培われた「安全構造」「耐久性」「精密な設計思想」をそのまま陸上へ転用し、強靭でありながら軽量なボディ構造を実現しました。高剛性のボディ構造と安定した走行性能を両立し、都市部での移動をよりスマートかつスタイリッシュに変える「走るデザインプロダクト」として注目を集めています。NEO-ONEは、3輪構造を採用しながらも、普通自動車免許で運転可能。日常の買い物から街乗り、ビジネス利用まで幅広いシーンに対応します。

通勤・買い物・カフェタイム・送迎など、日常の延長線上にある「新しい移動のカタチ」を提示。

車でもバイクでもない、「ちょうどいい次世代型のモビリティ」として、都市生活の機動力とデザイン性を両立した存在であることを表現しています。

コンパクトな車体が混雑した都市の中でも軽やかに走り、静かに、スマートに移動する姿を通して、「環境にやさしく、自分らしい移動を選ぶ」という新しい価値観を提案します。

『e-NEO』ブランドサイト :https://e-neodaizo.com/

【報道・メディア関係者向け】

■取材/企画のお問合せ・お申込み

【e-NEO】PR事務局（クレステップ合同会社）：eneo.pr01@gmail.com

受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)

※要事前連絡（個別試乗・インタビュー可）

東京都渋谷区松濤のショールームにて個別取材・撮影・試乗体験を受付いたします。

試乗会場：東京渋谷「e-NEO」渋谷ガレージ（東京都渋谷区松濤1-8-15）

試乗受付時間：平日10:00～17:30（3日前までに要予約）

申込方法：メール（eneo.pr01@gmail.com）にてご連絡ください。

■株式会社ダイゾーについて

株式会社ダイゾーは、造船業をルーツに持つ総合ものづくり企業として、日本のクラフトマンシップを継承しながら、モビリティの未来を再定義することを使命としています。

e-NEOブランドでは、都市のライフスタイルを支える次世代EVとして信頼と品質を世界へ届けることを目指しています。

その設計技術と安全思想を活かし、次世代モビリティ「e-NEO」ブランドを展開。

「日本から新しい移動文化を生み出す」を掲げ、都市の暮らしに寄り添う電動モビリティの普及を目指しています。

会社名：株式会社ダイゾー

所在地：大阪市港区福崎3丁目1番201号

設立：1936年4月25日

資本金：1億円

事業内容：エアゾール製品の製造販売／特殊潤滑剤の製造販売／自転車駐輪施設の製造販売／船舶の造修並びに鉄鋼構造物製作工事

『e-NEO』ブランドサイト：https://e-neodaizo.com/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@eNEOdaizo

公式instagram：https://www.instagram.com/eneo.japan/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/eNEO_japan

公式ホームページ：https://www.daizo.co.jp/