生成AIは「歴史のIF」を変えるのか？　文学と政治の交差点を大冒険する島田雅彦さんの長篇小説『Ifの総て』4月22日（水）発売！

株式会社新潮社

画期的生成AIによる「タイムマシーン」を駆使して、航空機墜落事故、日米安保条約、真珠湾攻撃の背後の虚実を見極め、さらに二十年後に訪れる日本の未来を予言する！

島田雅彦さんの新作長篇小説『Ifの総て』（新潮社刊）が本日4月22日（水）、発売日を迎えました。

《日本は、人類全体が破滅に至るのを避けるための実験場なのだ。》

（本文より）

花村薫は「オルタナヒストリー研究所」所長。最先端生成AI「カオス・ジェネレーター」により起動する歴史シミュレーターを駆使し、歴史上ありえたかもしれない”イフ”の世界＝「メタ現実」の中に入っていく。真珠湾攻撃をやらなかった結果として現れる世界とは？ アメリカからの自主独立を達成していた日本とは？ 歴史的陰謀の全容が暴かれた後に出現する社会とは？ 亡国の権力者から反逆者まで、CIAから未来人まで跋扈する「メタ現実」を花村はサバイブできるのか？ 話題作『パンとサーカス』『大転生時代』に続き、激動する時代の想像力が爆発的に立ち上がる！ 超リアル＆スリリングな長篇小説の誕生です。

■ 書籍内容紹介

画期的生成AI技術・カオス・ジェネレーターを駆使して、花村薫は時空を超える。航空機墜落事故、日米安保条約、真珠湾攻撃の闇から見えてきた驚くべき真実とは？ 亡国の権力者から反逆者まで、CIAから未来人まで跋扈する「メタ現実」を花村はサバイブできるのか？ 島田ワールド全開のエンターテインメント超野心作！

■ 著者紹介

島田雅彦（しまだ・まさひこ）

1961年3月13日東京都生まれ。東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業。法政大学国際文化学部教授。1983年、大学在学中に「優しいサヨクのための嬉遊曲」を発表し注目される。主な著書に『夢遊王国のための音楽』（野間文芸新人賞）、『彼岸先生』（泉鏡花文学賞）、『退廃姉妹』（伊藤整文学賞）、『カオスの娘 シャーマン探偵ナルコ』（芸術選奨文部科学大臣賞）、『虚人の星』（毎日出版文化賞）、『君が異端だった頃』（読売文学賞）、『小説作法ABC』、『スノードロップ』『パンとサーカス』『時々、慈父になる。』『大転生時代』等。戯曲、オペラ台本、漫画原作、詩集、随筆、対談集など著書多数。

■ 書籍データ

【タイトル】Ifの総て

【著者名】島田雅彦

【発売日】2026年4月22日（水）

【造本】四六判ハードカバー

【定価】2,310円（税込）

【ISBN】978-4-10-362211-6

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/362211/