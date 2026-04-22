【発売即重版】日本の上司はなぜ孤軍奮闘するのか？ 世界のマネジメントとの決定的な違いを明かす『世界の一流は「部下」に何を教えているのか』第2刷重版を実施！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年4月22日に書籍『世界の一流は「部下」に何を教えているのか』の第2刷重版を実施しました。本書は4月2日の発売から売れ行き好調で、発売からわずか4日で今回の重版が決定しました。更に、その後すぐに3刷重版も決定！

本書は、累計20万部突破の『世界の一流は「休日」に何をしているのか』、累計6万部突破の『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか』に続く、「世界の一流」シリーズ待望の第3弾。上司やリーダー層が最も関心のある部下の伸ばし方、仕事の任せ方について、世界のエリートたちが行っているマネジメント術を公開しています。

著者は、『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか』のピョートル・フェリクス・グジバチ氏。モルガン・スタンレーやGoogleで組織変革・人材育成を統括してきたグジバチ氏が、日本企業の上司が無意識のうちに部下を「指示待ち人間」に育ててしまう構造的な問題を浮き彫りにし、世界の一流の上司が実践する「部下育成の具体的メソッド」を体系的に解説した一冊です。

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411888/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411884/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18516338/

●「指示待ち部下」は上司が生み出した"副産物"──日本企業のマネジメント構造に潜む根本課題

「最近の若手は自分の頭で考えない」「主体性がなく、言われたことしかやらない」──多くの日本企業の上司が口にする嘆きの声です。しかし著者のピョートル氏は、この問題の本質は部下の能力不足ではなく、組織のマネジメント構造そのものにあると指摘します。

日本企業では、上司に部下を選ぶ権限も人事権も与えられず、マネジメント要件の定義も曖昧なまま、成果だけを求められる構造が常態化しています。「出過ぎた真似をしない」「勝手に決めない」ことが評価基準となる環境では、部下が自発的に考えることはリスクとなり、結果として「自分で考えない方が安全」という思考停止が組織全体に蔓延します。

本書では、欧米企業やグローバル企業のマネジメント構造との比較を通じて、日本の上司が無意識のうちに部下に露呈している行動パターンを可視化。「タスクの全体像を伝えていない」「優先順位の判断基準が曖昧」「細かい指示の出しすぎ」といった具体的な傾向を明らかにし、改善の道筋を示します。

●世界の一流が実践する「心理的安全性」と「厳しいフィードバック」の両立

日本では「心理的安全性」が「部下を傷つけない仕組み」と誤解され、「注意しない」ための正当な理由として機能してしまうケースが散見されます。本書では、世界の一流の上司が心理的安全性を「成果を上げるための手段」と位置づけ、健全な衝突や建設的な批判を前提としたチーム設計を行っている実態を解説。

SBIフィードバック、ペンドルトン型フィードバック、GROWモデルなど、コーチングの実践的テクニックを豊富に紹介し、「何を続けるべきか」と「何を修正すべきか」を明確に伝えるフィードバックの具体的手法を提示します。会議に遅刻する部下への注意の仕方、仕事のできない部下への対応、モチベーションが低い部下への向き合い方など、日常的に上司を悩ませる問題のケーススタディも収録しています。

●AI時代の上司に求められる「ポートフォリオ・マネジャー」という新たな役割

本書は単なるマネジメント論にとどまらず、AI時代における上司の役割の再定義にまで踏み込みます。著者が提唱する「ポートフォリオ・マネジャー」とは、人材・モノ・カネ・時間・情報などあらゆるリソースをフル活用し、チームを最小化しながら最大の価値を生み出す上司像です。

すべての業務を「人が行うもの」「外部へ委託するもの」「AIに任せるもの」「廃止するもの」の4つに分類し、週次で見直すことで常に最適なリソース配置を維持する。この逆転の発想こそが、これからのビジネスを勝ち抜くための必須条件であると著者は説きます。

さらに、男性上司と女性部下、女性上司と女性部下、年下の上司、年上の部下といった現代の多様な職場環境における具体的な対応策や、海外のビジネスパーソンを困惑させる「日本の上司の8つの不思議な習慣」など、実践的かつ刺激的な内容が満載です。

Google元人材育成統括部長としての豊富な経験と、20年以上にわたる日本企業との関わりから導き出された知見が、日本の上司のマネジメントを根本から変革する一冊です。

▼本書にぴったりの方

・部下の育成に悩み、「自分でやった方が早い」と感じている管理職

・指示待ち部下の増加に課題を感じている経営者・人事担当者

・心理的安全性とフィードバックの両立に苦慮している上司

・若手社員の離職やモチベーション低下に頭を痛めているリーダー

・グローバル企業のマネジメント手法を自社に取り入れたいビジネスパーソン

・AI時代における上司の役割を再定義したいと考えている方

▼本書の構成

はじめに なぜ日本企業には「指示待ち部下」が多いのか？

第1章 日本の上司はただの管理職

第2章 ここが違う！ 世界と日本の「部下教育」

第3章 世界の一流は「心理的安全性」と「厳しいフィードバック」を両立する

第4章 上司が変われば部下も変わる！ 最高のチームの作り方

第5章 世界を困惑させる日本の上司の「不思議」な習慣

おわりに あなたは無意識のうちに何を教えているのか？

●著者紹介

ピョートル・フェリクス・グジバチ（Piotr Feliks Grzywacz）

連続起業家、投資家、経営コンサルタント、執筆者。プロノイア・グループ株式会社代表取締役、株式会社GA Technologies社外取締役。1973年ポーランド生まれ。2000年に千葉大学研究員として来日。モルガン・スタンレーで組織・人材開発を担当後、グーグルで人材育成統括部長として、リーダーシップ開発と組織変革を統括。2015年に独立し、未来創造企業のプロノイア・グループを設立。ベストセラー『世界の一流は「雑談」で何を話しているのか』『NEW ELITE』他、多数の著書がある。グローバル企業での豊富な経験を活かし、日本企業の組織変革や人材育成に関するコンサルティングを行っている。

●書籍情報

『世界の一流は「部下」に何を教えているのか』

著者：ピョートル・フェリクス・グジバチ（Piotr Feliks Grzywacz）

定価：1,815円（本体1,650円＋税）

体裁：四六判／272ページ

ISBN：9784295411888

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年4月2日

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411888/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411884/

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