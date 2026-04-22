＼横浜市公式Instagramフォロワー15万人突破！／

横浜市

横浜市公式Instagram（＠findyouryokohama_japan）は、2026年３月にフォロワー15万人を突破しました。これは、Instagramにおいて基礎自治体が運営する総合アカウントとして日本最大級の規模となります。日頃より横浜の風景や暮らしの魅力をご投稿・ご視聴いただき、コメントやシェアで温かい応援をお寄せくださる皆さまに、心より感謝申し上げます。

１ アカウントの成長と取組

本アカウントは、市からの情報発信に加え、市民や来訪者など、横浜ファン一人ひとりの視点で切り取られた「my yokohama」を集め、共有する横浜市公式アカウントです。

みなとみらいの夜景や横浜ならではの美しい季節の風景に加え、市民の日常や声を紹介することで、「訪れて楽しい横浜」と「暮らして心地よい横浜」の両面を発信しています。

特に、令和７年度からは、市民の暮らしやライフスタイルに焦点を当てた投稿を本格化し、「暮らして心地よい街」としての横浜の魅力発信を強化しています。

今後も観光・文化・日常・人といった多様な切り口から、横浜の魅力を発信していきます。

https://www.instagram.com/findyouryokohama_japan

【参考】横浜市公式Instagram「@findyouryokohama_japan」の紹介

(1) アカウント名に込めた想い

アカウントを見るたびに、横浜の新たな一面や、ワクワクする瞬間に触れ、

自分だけのとっておきの横浜を発見してもらいたい、

そんな想いからアカウント名「@findyouryokohama_japan」は名付けられました。

(2) 運用開始

平成28年７月

２ 横浜ファンと共につくる“横浜の魅力”

（１）横浜ファンによる約５０万件の投稿からのリポスト

ハッシュタグ #myyokohama を付けて投稿された写真や動画の中から、横浜ファンの視点で切り取られた魅力を厳選し、リポストしています。

投稿数は50万件を超え、横浜ファンと共に育てるアカウントとして日々成長しています。

（２）市内企業や横浜ゆかりのインフルエンサー等とのコラボレーション

市内企業や横浜ゆかりのインフルエンサー等のアカウントとのコラボレーションにも力を入れています。

横浜市が企業の魅力を取材し動画を制作し、企業と市がそれぞれのアカウントで同時に発信する「コラボ投稿」を実施することで、官民連携による情報発信を行っています。

これまでに連携した企業は以下のとおりです。

・相鉄グループ（＠yokohama_kurasu）

・京急電鉄（＠keikyu_official）

・横浜美術館（＠yokohama_museum_of_art）

・2027年国際園芸博覧会協会（＠expo2027japan）

・横浜赤レンガ倉庫（＠yokohamaredbrick）

・横浜ハンマーヘッド （＠yokohama_hammerhead）

・横浜・八景島シーパラダイス（＠seaparadise_official）

・横浜ランドマークタワー（＠yokohama_landmarktower）

・ホテルニューグランド（＠hotelnewgrand）

・横浜キヤノンイーグルス（＠canoneagles）

・地球の歩き方（＠arukikata_official）×高城れに（横浜魅力発信アンバサダー／

ももいろクローバーＺ）（＠takagireni_official）

相鉄グループとのコラボ投稿横浜キヤノンイーグルスとのコラボ投稿

さらに、横浜ゆかりのインフルエンサーや、クリエイターとのコラボレーションも積極的に行っています。

各クリエイターが横浜をテーマにオリジナル動画を制作し、その作品を市公式アカウントとクリエイターのアカウントで共同投稿（コラボ投稿）することで、多様な表現力を生かした魅力発信を行っています。

これまでに連携した主なインフルエンサー・クリエイターは以下のとおりです。

・はな（モデル・タレント）（＠hanalovestaco）

・✽ 𝙺𝚢𝚘𝚔𝚘 ✽ (＠k_kiwi_t_)

・Yuka Shogaki（＠pit_acco）

・AKIRA ONOUE（＠akiratrip_）

・Kazuki（＠kz_pht）

・sanako harada（＠sanakoharada）

・Koichi JAPAN（＠hakuchuu1882）

・パパカメラマン"MASAYA"（＠masaya_88）

・Megha Shrestha (MONA)（＠happy_story_14）

・Juri(＠ju_ur1)

３ 人気投稿から見る、横浜市公式Instagram

sanako haradaとのコラボ投稿パパカメラマン"MASAYA"とのコラボ投稿（１）横浜の魅力的な風景を切り取った投稿

みなとみらいの夜景や海辺の風景、季節ごとのイベントなど、横浜らしい魅力的な風景を切り取った投稿は、特に多くの反響を集めています。

初めて横浜を訪れる人はもちろん、何度も足を運んでいる人にとっても「また行きたくなる」横浜を感じられる内容として支持されています。

■みなとみらいの夜景の写真

いいね：2,763

閲覧数：126,028

（R8.4.1現在）

https://www.instagram.com/p/DPqcQFGgTnL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DPqcQFGgTnL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

いいね：3,364

閲覧数：87,735

（R8.4.1現在）

https://www.instagram.com/p/DPD0UFGAeBv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DPD0UFGAeBv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■季節ごとのイベントの写真

いいね：5,768

閲覧数：1,040,963

（R8.4.1現在）

https://www.instagram.com/p/DMccscMBUAX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DMccscMBUAX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

いいね：4,180

閲覧数：152,104

（R8.4.1現在）

https://www.instagram.com/p/DQGxAwugRvC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DQGxAwugRvC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

（２）暮らしの風景が伝わるライフスタイル投稿

市内で暮らす人々の日常や、何気ない街の風景、横浜での生活の一コマを紹介する投稿も高い反応があり、観光地としての顔とは異なる、等身大の横浜の姿に共感の声が寄せられています。

■日常を切り取った動画

いいね：1,282

閲覧数：112,374

（R8.4.1現在）

https://www.instagram.com/reel/DV0Z1UDE5pf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DV0Z1UDE5pf/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

いいね：1,959

閲覧数：51,894

（R8.4.1現在）

https://www.instagram.com/reel/DM2R2vjhAXt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DM2R2vjhAXt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■暮らしを支える横浜市消防局

いいね：5,479

閲覧数：112,374

（R8.4.1現在）

https://www.instagram.com/reel/DUAiDctAd8h/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DUAiDctAd8h/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

いいね：1,361

閲覧数：89,422

（R8.4.1現在）

https://www.instagram.com/p/DPQsR08gchP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DPQsR08gchP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

４ 今後の展望

今後も本アカウントでは、観光・文化・日常・人といった多様な切り口から横浜の魅力を発信するとともに、「フォロワーの皆さまと一緒につくるアカウント」という姿勢を大切にしながら、より魅力的で参加しやすい情報発信に取り組んでまいります。