KDDIアイレット、Google Cloud Partner of the Year Award において「AI」「人材育成」の2部門を2年連続受賞

KDDIアイレット株式会社

クラウド・マルチクラウド導入実績と最先端 AI 技術を統合し、AI の社会実装を加速する AI インテグレーターである KDDIアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高木 秀悟、以下 KDDIアイレット）は、ラスベガスにて開催されている Google Cloud Next 2026 で発表された「2026 Google Cloud Partner of the Year Award」において、「Artificial Intelligence - Japan」および「Talent Development - Japan」の2部門を受賞したことをお知らせします。本受賞は、2025年に続き同2部門での連続受賞となります。

■2026 Google Cloud Partner of the Year Award について

「2026 Google Cloud Partner of the Year Award」は、Google Cloud において革新的なソリューションと高い専門性をもって顧客価値の創出に貢献したパートナーを表彰するプログラムです。

KDDIアイレットは、Google Cloud の生成 AI を活用したソリューション提供および顧客のビジネス変革支援の実績が評価され、「Artificial Intelligence - Japan」を昨年に続き2年連続で受賞しました。

また、Google Cloud に関する高度な技術力の向上に向けた継続的な人材育成の取り組みが評価され、「Talent Development - Japan」を受賞しました。同部門においては2023年、2025年の受賞に続き、3度目の受賞となります。

- Artificial Intelligence：Google Cloud の生成 AI を活用し、顧客のビジネス変革を支援したパートナーを表彰- Talent Development ：Google Cloud 認定資格による最先端のクラウド技術に関するトレーニングやスキルアップ、リスキリングを通じて、チームのクラウドスキルの向上と推進に取り組んでいるパートナーを表彰

なお、Google Cloud グローバル パートナーエコシステム プレジデントの Kevin Ichhpurani は、次のように述べています。

「Google Cloud パートナー アワードは、お客様のビジネスに変革をもたらし、確かな実績をあげたパートナー企業の功績を称えるものです。この度、KDDIアイレットを『2026 Partner of the Year Award』の受賞者に選出できたことを大変嬉しく思います。過去1年間にわたり、お客様の成功を力強くけん引してきた同社を、ここに深く称賛いたします。」

Google Cloud 公式ブログ：https://cloud.google.com/blog/topics/partners/2026-partners-of-the-year-winners-next26

■KDDIアイレットの Google Cloud における実績

KDDIアイレットは、2010年よりクラウド導入・活用の総合支援サービス「cloudpack（クラウドパック）」の提供を始め、日本を代表するクラウド特化型システムインテグレーターとして多くの実績を重ねてまいりました。これらの実績と技術力が評価され、Google Cloud より以下の認定・受賞を重ねています。

- 2019年：Google Cloud Partner Advantage プログラムにおいて Google Cloud のプレミア パートナー - Sell および Service エンゲージメント モデルの認定を取得- 2021年：マネージド サービス プロバイダ（MSP）認定を取得- 2023年：Google Cloud MSP ケイパビリティ アセスメント チェックリストのバージョン4.0における認定を日本のパートナーで初めて取得- 2024年：同アセスメントのバージョン4.1を更新- 2025年4月：「2025 Google Cloud Partner Award of the Year」において、「Artificial Intelligence - Japan」と「Talent Development - Japan」の2部門を同時受賞

2025年9月には、社員に対し社内情報を最大限に活用し、より価値の高い業務に集中・効率化するための環境提供の一環として、Google Cloud の次世代の生成 AI プラットフォーム Gemini Enterprise を、全従業員1,300人超を対象に全社導入(https://www.iret.co.jp/news/20251002.html)しました。

また、Google Cloud 生成 AI ソリューション支援パートナーにも認定され、短納期・低価格で Google Cloud の生成 AI 導入を実現する「かんたん AI パック(https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/kantan-ai-pack.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260422pr)」や Vertex AI Search for commerce の活用で顧客満足度の向上を実現する「EC サイト向け AI 検索ソリューション(https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/ai-search.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260422pr)」、AI エージェントの企画・開発から運用・改善、教育までを一気通貫でサポートする「AI エージェント導入支援サービス(https://cloudpack.jp/service/gcp/gen-ai/ai-agent.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260422pr)」などの提供を通じ、生成 AI を活用したビジネス変革を支援しています。

【KDDIアイレット株式会社 会社概要】

会社名：KDDIアイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長高木 秀悟

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI株式会社

事業内容：

・AI インテグレーションにより、AI の社会実装の加速を支援

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用、UI/UX デザイン制作

・「cloudpack」によるクラウド設計・構築、運用保守、セキュリティ支援

・「gaipack」による生成 AI 導入・活用支援および AI 駆動開発の推進

・KDDI グループと連携したクラウド開発支援

※ cloudpack の名称は、KDDIアイレット株式会社の登録商標です。

※ Google Cloud、Gemini Enterprise および Vertex AI は、Google LLC の商標です。